Откровенный рассказ о том, как я поняла, что мой ребенок зависим от гаджетов, и решила бороться с этой зависимостью

Меня зовут Ольга Товпеко, я психолог, и однажды я поняла, что наш ребенок зависим от гаджетов. Да, такое страшное осознание пришло к нам с мужем. Вдвойне обидно, что мы знали правила использования гаджетов и обучали им ребенка. Приняли все меры предосторожности, но все равно кое-что упустили. Так что с меня откровенный рассказ о том, как даже психолог может сесть в лужу.

Специально для AdMe.ru я делюсь этой историей, потому как понимаю, что многим родителям приходится буквально отдирать детей от смартфонов, приставок и компьютеров. Надеюсь, мой опыт будет для вас полезен.

Подарили телефон и установили правила

Когда Андрею исполнилось 6 лет, он попросил телефон. Честно, я была не в восторге, но муж обещал подарить гаджет, если сын научится читать. А выполнять обещания — святое. Читать, кстати, он научился быстро и бойко: чудеса мотивации. И тут как раз у бабушки обнаружился лишний телефон. Пазл сложился. Зная, что гаджеты вызывают привыкание и зависимость, мы подготовились. Заключили самый настоящий договор, обсудили вопросы безопасности и правила, которые Андрей должен будет соблюдать. Ибо при их нарушении придется телефон вернуть. Среди правил были такие: не садиться за стол с гаджетом; не пользоваться им в кровати; не превышать установленное время использования. Мы установили родительский контроль, а еще поставили пароль на скачивание приложений. Андрей очень ответственно выполнял все пункты, контролировал себя, и я радовалась, что ребенок учится самоконтролю. Первые полгода дела шли отлично, сын мало играл, много общался с друзьями, смотрел мультики без рекламы, но спустя время у этой истории обнажилась обратная сторона.

С чего началась зависимость

Тревогу забили, когда заметили, что Андрей как-то более резко, чем обычно, себя ведет. Стал чаще маяться и говорить «мне скучно», огрызаться, раздражаться и спешить поскорее схватить телефон. Проанализировав его поведение, мы поняли: причина в гаджетах. Мы с мужем были просто в ужасе. — Оставьте меня в покое! — услышала я от сына, когда его попросили отложить телефон. Он стал раздражительным, грубым и хотел поскорее вернуться с прогулки, чтобы доиграть. И ссоры, ссоры, ссоры. Мой обычно понимающий ребенок явно переживал синдром отмены, когда мы настаивали на ограничениях в гаджетах. И это притом что первые полгода он отлично справлялся с правилами и следовал всем договоренностям. Но что-то пошло не так, и Андрей подсел на видеоигры. Они еще и сделаны хитро: когда долго не играешь, у тебя сгорают очки. Специально, чтобы заманить игрока побыстрее вернуться. Ситуация нехорошая. Мы устроили с мужем мозговой штурм. Он наконец признал, что идея так рано давать ребенку телефон была не самой удачной. Приятно, но поздно.

Что мы делали неправильно

Проанализировав все, что произошло, я пришла к определенным выводам и теперь могу точно сказать, в чем мы облажались. Не установили ограничения по времени на приложения.

Видеоигры на телефоне — это не ок. Но кто же знал, что все зайдет так далеко? Ведь поначалу это были собиралки, гонки — ничего такого.

Сами нарушили одно правило из договора. Под предлогом прослушивания аудиосказки разрешили ложиться в кровать с телефоном. Плавно это перешло в обмен сообщений с друзьями... Плохая идея. Телефона не должно быть в кровати, и точка. Ошибки осознали. Теперь что делать? Ведь любые новые ограничения — это бунт, плач и споры. «Нет, мама, не надо!» — такие умоляющие стоны и взгляд кота из Шрека я ожидала в ответ на наше решение. Ну или хлопанье дверью и обиду на всю жизнь. Но каково же было наше удивление, когда никаких возмущений не последовало.

Как удалось справиться с зависимостью

В процессе работы над ошибками на семейном совете было решено видеоигры на телефоне запретить. Знаю, защитники свободы детского выбора в комментариях наверняка скажут «#аштотакова, прогресс не остановишь, не у себя, так у друзей будет играть». Я в курсе. Поэтому, помимо пустого запрета, решили следующее. Формировать культуру пользования гаджетами, показывать позитивные и полезные возможности: музыка, фотография, программы для рисования.

Развивать критическое мышление — понимание того, как гаджеты влияют на нас и с чем связаны наши запреты. А еще решили, что необходимо больше увлекать ребенка без гаджетов. В нашем случае приоритет — чтение.

Установили ограничения по времени пользования каждым видом приложения и запретили гаджеты в кровати.

«Да» — общению с друзьями вживую. Гости, походы, прогулки.

Как же получилось, что сын с пониманием воспринял все эти перемены? Я объяснила ему свою обеспокоенность, он признал, что проблема есть. Огласила список изменений заранее — кажется, за 2 недели. До этой даты — играй сколько хочешь, но, как только она наступит, стоп.

В день икс все игровые приложения снесли, тайминг поставили, доступ к скачиванию и так был защищен паролем. Андрей сказал «хорошо» — и конец истории.

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Я думаю, ему было легко, потому что, во-первых, он знал вес моего слова. То, что сказано, будет сделано. Во-вторых, все изменения ему объяснили, и он правильно их понял. Но это уже его заслуга. Он молодец. В-третьих, чтобы скрасить потерю, мы добавили активностей. Больше историй, совместных игр. Только мы, родители, можем помочь ребенку верно расставить приоритеты.