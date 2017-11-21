Откройте одну из этих 10 дверей и взгляните вашим страхам в глаза

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Часто случается так, что спрятанные в подсознании страхи и комплексы не дают нам двигаться вперед и вытягивают жизненные силы. А мы в этот момент можем даже не осознавать наличие проблемы. В изучении человеческого сознания большое значение придается символам и цветам: они помогают выявить скрытые психологические проблемы и даже исправить их.

Используя двери как символ неизвестного, AdMe.ru решил разобраться в наших незримых страхах. Тест дает оценочный результат, для более полного изучения проблемы будет необходимо копать гораздо более глубоко.