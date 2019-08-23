Отец почти не принимал участия в моем воспитании. Я хочу рассказать, как это повлияло на мою жизнь

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Привет, меня зовут Наталья, мне 27 лет. Когда мне было 8, мои родители развелись, отец уехал и воспитывала меня только мама. Эта ситуация у нас в России нередкая: с 1996 года число семей только с одним родителем возросло в 2,3 раза. В 90 % случаев ребенок остается с матерью.

Я хочу поделиться с читателями AdMe.ru своей личной историей о том, каково это — расти без отца. Обещаю не мучить сплошным нытьем — хочу рассказать не только об очевидных отрицательных, но и о положительных моментах воспитания в семье с одним родителем.

Мои родители познакомились, когда маме было 23, а папе — 22, в общей компании друзей. Папа покорил маму веселым, легким характером и вдохновенной игрой на гитаре. Он очень харизматичный, творческий человек. Мама влюбилась мгновенно. Через год отношений она сама намекнула на брак. Папа был не против, и они поженились. Первое разочарование ждало маму уже на свадьбе: жених быстро набрался, и к концу праздника был уже сильно пьян.

Вот и первый вынесенный мной урок из истории брака моих родителей: не стоит опрометчиво влюбляться и бросаться в отношения с мужчиной как в омут с головой. Как я уже говорила, мне 27. Я не замужем и без детей. С юности я довольно разборчива и осторожна в общении с противоположным полом. Это и плюс и минус одновременно: меня не заносит в неприятные истории, не тянет к плохим парням, но и расслабиться и до конца довериться мужчине мне крайне сложно.

Через год родилась я. Мы жили в неблагоустроенной квартире в небольшом поселке. Папа в свободное от работы время любил собраться с друзьями — и, конечно, там присутствовал алкоголь. Это его пристрастие становилось все более явным и безудержным. Он мог уйти в запой и пропасть на несколько дней. Но хуже всего было то, что постепенно в пьяном состоянии он стал вести себя все более агрессивно.

Мама рассказывала несколько очень страшных эпизодов, похожих на кадры из фильмов ужасов: это и погоня с ножом, и требование срочно отдать заначку, «иначе придушу», и побои. Мне в память четко врезался только один случай: когда мы с мамой мирно ужинали, пришел пьяный папа и с безумной улыбкой начал размахивать у нас над головой кочергой, приговаривая, что мы «сейчас повеселимся». Он начал загонять маму в угол, тогда она вырвала у него кочергу, ударила по голове, схватила меня и мы побежали к соседям вызывать милицию (у них был домашний телефон). Помню, как он, окровавленный, в дверях успел схватить ее за капюшон и дернуть обратно, но все-таки мама вырвалась. Приехала милиция, его забрали, мы вернулись домой. Мама уговаривала меня доесть остатки ужина, но я, конечно, была не в стостоянии. Этот липкий ужас помню до сих пор.

Было бы несправедливо не сказать, что в трезвом виде он был неплохим отцом. Он играл со мной, учил шахматам и английскому. Правда, я ничего из этих уроков не запомнила. Были светлые семейные моменты типа поездки на море, но они лишь на время смягчали общий неблагоприятный фон.

Когда мне было 8, моя бабушка (мама отца) получила жилье в другом городе. Это подтолкнуло родителей к разводу — отец уехал с бабушкой. Трудно сказать, почему мама сама не решилась разорвать отношения раньше, ведь, по ее признанию, от любви в последние годы брака ничего не осталось. Наверное, боялась остаться одна с ребенком на руках (что в итоге все-таки и произошло). Помню, незадолго до папиного отъезда между родителями вспыхнула очередная ссора: они кричали друг на друга, и отец дернул маму за золотую цепочку на шее. Я встала между ними и заорала во весь голос, чтобы перекрыть их крики. Бабушка, присутствовавшая здесь же, отвела меня в другую комнату и сказала не вмешиваться.

После их отъезда я в какой-то степени скучала по папе, писала ему письма. Через год мы с мамой съездили в тот город, и папа даже сделал робкие попытки воссоединить семью, звал нас с мамой переехать. Когда мы уезжали, родители стояли на перроне и целовались, а потом папа долго бежал за поездом и махал нам вслед, а мама плакала, что «вот так все сложилось».

Логично было предположить, что папу в будущем ждала печальная участь всех алкоголиков — полная деградация и падение на социальное дно. Но жизнь гораздо более интересная и непредсказуемая штука. Через какое-то время мы получили от папы письмо, что он женится. Я, безусловно, почувствовала ревность. Через пару лет я съездила к нему и познакомилась с его новой женой и ребенком. Папа работал на интересной творческой работе и радовался жизни.

Моя мама тоже попыталась наладить личную жизнь, но, увы, не столь удачно. Итог — одна с двумя детьми. Мне было 12, когда родилась младшая сестренка, и мне пришлось резко повзрослеть. Мы жили бедно, в довольно тяжелых условиях. Я скорее бежала со школы, чтобы отпустить маму на работу на полставки. Дома я топила печку, приглядывала за младшей и пыталась делать уроки. Мужской помощи очень не хватало: помню, зимой мы сами рубили прорубь и тащили на санях бочку с водой. Мы совсем отвыкли от мужчин: даже домашние животные все были исключительно женского пола.

Этот опыт меня закалил: я не боюсь остаться одна, даже без денег. Несамостоятельность и инфантильность в других людях меня, честно говоря, бесят (и еще я таким людям немножко завидую).

В будущем я и боюсь повторения судьбы своей матери (одна с детьми), и в то же время знаю, что смогу с этим справиться. Я точно не буду терпеть пороки мужчины типа алкоголизма. Семья с одним родителем тоже вполне может быть полноценной и счастливой, если дети защищены от таких травмирующих детскую психику вещей, как агрессия и скандалы взрослых.

В подростковом возрасте я видела отца глазами моей матери, и, конечно, этот его образ был в основном негативным. Мама была недовольна небольшой суммой алиментов (хотя, к чести отца, выплачивались они регулярно, и не только до 18 лет). Попытки моей мамы выбить больше средств, естественно, наталкивались на сопротивление новой папиной супруги. Я невольно была втянута в эти денежные разборки. Мне понадобилось немало лет, чтобы отделить собственное отношение к отцу от отношения моей матери и снять с него все свои ожидания.

Мой папа со второй женой и двумя детьми вот уже много лет живет в другой стране. Я приезжаю к ним в гости раз в несколько лет. В остальное время — краткая переписка в мессенджерах. Папа знает о моей жизни, так же как и я о его, минимум информации. При встрече он рассказывает мне те же анекдоты, что и 20 лет назад. Я никогда не делюсь с ним личными проблемами и не прошу помощи. Честно говоря, я вообще вспоминаю о нем крайне редко. Я папу люблю, но, к сожалению, не могу сказать, что уважаю.

Мужчины, по характеру похожие на папу, — легкомысленные, импульсивные, эмоциональные, — меня отталкивают и раздражают. Сейчас я живу с парнем — полной противоположностью моего отца как внешне, так и внутренне. Его флегматичность и крепкая нервная система действуют очень успокаивающе, так как я склонна к тревожности. Но все же я периодически не могу удержаться и включаю «режим пилы», когда мне кажется, что что-то угрожает нашей стабильности: к примеру, когда мой парень хочет вложить деньги в какое-нибудь новое дело или общается со слишком легкомысленными, на мой взгляд, друзьями. В общем, жить со мной временами непросто.

Мой нынешний мужчина, а также сеанс у психолога открыли мне глаза на неосознаваемую ранее проблему: я привыкла многое тащить на себе, в том числе по первому зову решать проблемы моей мамы и сестры. Сейчас я потихоньку учусь психологически отделяться от своей мамы и объяснять ей, что на меня не всегда можно рассчитывать.

А еще мне необходимо научиться ослаблять контроль и больше доверять своему мужчине, но это очень и очень сложно. При возникновении проблемы в отношениях моя первая мысль: «А не сбежать ли мне? Одной намного легче». Но на самом деле, конечно, это не выход. Я надеюсь, что в будущем мне все-таки удастся построить крепкую семью, в которой отец моих детей будет для них авторитетом и защитой.

Среди вас или ваших знакомых наверняка есть дети из неполных семей. Как, по вашему мнению, это повлияло на их характер и личную жизнь?