Почему мы не нравимся другим? Ошибки, которые мешают нам стать приятными собеседниками

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Мы все стараемся беречь свои границы и не хотим сближаться с людьми, которые их не уважают. Но что, если для окружающих такие люди — это мы сами? Уверены ли вы в том, что правильно понимаете сигналы окружающих и бережно относитесь к их личному пространству? Нередко мы неправильно оцениваем степень близости, из-за чего задаем неловкие вопросы коллегам или даем непрошеные советы близким.

Мы в AdMe.ru собрали ситуации, поведение в которых зависит от степени близости с собеседником. Эти примеры помогут вам правильно выстраивать границы с окружающими, чтобы общение приносило обоюдную пользу и удовольствие.

1. Личные и неудобные вопросы

Если вы сидите в кафе с близкой подругой и обсуждаете ее недавное замужество, то вопрос «Собираешься рожать?» вполне уместен. Если же коллега показывает свои свадебные фото и вы задаете подобный вопрос, будьте готовы к тому, что она захочет сократить с вами дистанцию. Вы не знаете, планирует ли она детей и может ли вообще их иметь. В зависимости от ее ситуации вопрос может разозлить или расстроить. Некоторые люди нарушают чужие границы не из простого любопытства, а вроде бы из вполне добрых побуждений. Например, вы заметили у нового знакомого акне или лишний вес, вспомнили, как вы или другой ваш знакомый справились с этой проблемой, и решили поделиться с собеседником. Но ему вряд ли будет приятна такая забота. Люди не хотят обсуждать свои проблемы со здоровьем, особенно явные. Если вы торопите пойти к врачу маму или мужа, которые откладывают необходимый визит, то вы заботитесь об их здоровье, во всех остальных случаях — лезете не в свое дело. Совет: Избегайте вопросов, касающихся внешнего вида и здоровья человека. Если вам интересна какая-то тема, не спрашивайте в лоб, а начните издалека. Если человек не поддерживает тему, значит и вам не стоит ее развивать.

2. Прикосновения

Если вы привыкли ходить под руку или прикасаться к людям по время беседы, то будьте готовы к разной реакции: кто-то отнесется к этому нормально, а другим это может быть неприятно. Почему мы так относимся к прикосновениям? Все дело в степени жесткости границ. У кого-то границы более мягкие — такие люди спокойнее относятся к тактильным контактам. Но для некоторых тактильность уместна только с самыми близкими. А есть люди, которые и вовсе не любят прикосновения. Кроме того, у нас есть зона комфортного общения. Для знакомых и коллег это примерно 1–1,5 м. Если вы встаете ближе, то у человека может возникнуть желание отстраниться. А если вы постоянно нарушаете его зону комфорта и сопровождаете это прикосновениями, наверняка он скоро совсем расхочет с вами общаться. Совет: Спрашивайте, прежде чем прикоснуться или встать слишком близко к кому-то. Так у человека будет возможность сохранить комфортное ему расстояние и не показаться грубым.

3. Подарки

Считается, что получать подарки — это всегда приятно. На самом деле степень удовольствия зависит и от повода, и от дарителя, и от самого подарка. Представьте, что накануне дня рождения девушки, с которой недавно расстались, вы расчувствовались, вспомнили все хорошее и решили прислать ей цветы. Вы можете показаться себе щедрым и внимательным. Но девушку такой неожиданный подарок может смутить и разозлить. Она решит, что вам что-то от нее надо, и почувствует себя обязанной. И объяснить это легко с точки зрения психологии: нам комфортно общаться друг с другом на равных, не быть должными самому и не ждать чего-то от другого. Тогда общение течет свободно и ненавязчиво. Неуместные подарки — это вторжение в личные границы человека. Вы пытаетесь стать ближе, без согласия на то самого человека. И ставите его в неловкое положение, потому что подарок подразумевает под собой так называемый симметричный ответ. Совет: Цена подарка должна соответствовать степени близости с человеком. Не дарите людям что-то лишь ради того, чтобы им понравиться. И не считайте их обязанными подарить вам что-либо взамен.

4. Подробные рассказы о себе и своих чувствах

Все мы любим поговорить о себе. Но не всем нравится слушать о нас. Близкие люди, как и просто знакомые, на самом деле часто не в восторге от наших «самопрезентаций», но вынуждены слушать, чтобы нас не обидеть. Как же делиться своими чувствами и историями, чтобы не быть навязчивым? Во-первых, они должны относиться к теме беседы. Во-вторых, ваша история должна быть полезна или интересна собеседнику. Например, подруга рассказывает вам о ссоре с мужем. Вместо того чтобы в ответ поделиться собственными проблемами, лучше расскажите, как вам удалось разрешить подобный семейный конфликт. В-третьих, следите за реакциями. Если человек кивает и отвечает «ага» на ваши многословные монологи, пора свернуть тему и поговорить о чем-то другом. Совет: Старайтесь поставить себя на место человека и рассказывать о себе так, чтобы это было интересно другому. А иногда люди просто хотят, чтобы их выслушали и не вставляли при этом комментарии о себе, — такой навык полезно освоить всем, кто хочет стать приятным собеседником.

5. Советы

Всем нам приятно делиться опытом. Почему же вместо благодарности за совет окружающие испытывают раздражение и не хотят с нами общаться? Потому что таким поведением мы пытаемся возвысить себя в глазах собеседника. Ведь мы не беремся решать задачу сами, а рассказываем другому, как надо. Так мы выстраиваем иерархию, в которой ставим собеседника ниже себя. Если он не считает нас реальным авторитетом, то посчитает выскочкой и, скорее всего, больше не захочет с нами иметь дела. Все советы должны быть только по запросу. Исключение — люди, которые находятся ниже нас в реальной иерархии. Например, своему подчиненному на работе вы можете посоветовать, как лучше справиться с задачей. Однако если вы начнете ему рассказывать, как правильно общаться с девушками, то в ответ увидите лишь агрессию и раздражение. В этом деле человек может не считать вас авторитетом. Совет: Спросите человека, нужна ли ему помощь, прежде чем что-то советовать. Или прямо предложите: «Можно я тебе помогу?» После согласия второй стороны ваш совет будет воспринят адекватно.

6. Оценка и похвала

Представьте, что вы только что закрыли на работе крутой проект и получили повышение. Директор хлопает по плечу и говорит, что вы молодец. Вы польщены. А если в этой ситуации мы поменяем директора на вашего подчиненного? Скорее всего, вы испытаете неловкость, раздражение или злость. Оценки, как и советы, мы готовы принимать только от тех, кого считаем авторитетом. Ваш профессионализм в несколько раз выше, чем у подчиненного. И когда он по-отечески хвалит вас и хлопает по плечу, то выглядит это глупо. К сожалению, мы сами не всегда понимаем, когда наша оценка действительно уместна. И выглядим так же глупо, когда хвалим друзей за их походы в спортзал, хотя нам самим он нужен больше, чем им, или говорим «Да, неплохо» в ответ на новость о прибавке коллеге зарплаты, хотя сами получаем намного меньше. Совет: Чтобы не раздражать людей, оценивайте их только по запросу. Или превратите оценку в комплимент. Вместо «Неплохо» на новость о повышении скажите «Здорово, я за тебя рад». Избегайте негативных оценок, если вас прямо не просят сказать свое мнение.

7. Просьбы

Мы получаем удовольствие, когда делаем что-то для других. В такие моменты мы ощущаем себя сильными и нужными. Но такой эффект достигается, только когда мы делаем что-либо по собственному желанию, а не в ответ на запрос. Почти все понимают, что большие просьбы обременительны для других. Но часто мы напрягаем людей всякими мелочами, например просьбами занять пару сотен на обед, потому что забыли кошелек, дать позвонить, когда забыли телефон, или подвезти до дома, потому что по пути. Со временем все это накапливается в памяти, и в глазах человека мы превращаемся в утомительного попрошайку. Бороться с этой проблемой просто: нужно перестать просить. Пусть коллега и ездит каждый день мимо вашего дома, но если он сам не приглашает вас «прокатиться», значит хочет поехать один или с кем-то другим. А вы вполне способны добраться до дома и без его помощи. Совет: Просите окружающих о чем-то только в крайнем случае. И старайтесь делать что-то для других сами. Это сделает их более лояльными, а вас — более счастливым.

Соблюдать границы и быть тактичным — это искусство, которое мы очень ценим в окружающих. И если мы сами им овладеем, то отношения с людьми будут складываться гораздо лучше. А у вас бывали сложности с восприятием чужих границ?