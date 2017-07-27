Одно упражнение, чтобы понять чувства ребенка, на которого кричат

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Мы иногда кричим, пытаясь освободиться от негативных эмоций. И очень сожалеем, если это случилось по отношению к ребенку. Однако порой делаем это снова.

AdMe.ru нашел замечательное упражнение, которое пригодится каждому взрослому без исключения. И ваше отношение к «безобидному» крику изменится раз и навсегда.