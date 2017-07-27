Одно упражнение, чтобы понять чувства ребенка, на которого кричат

Мы иногда кричим, пытаясь освободиться от негативных эмоций. И очень сожалеем, если это случилось по отношению к ребенку. Однако порой делаем это снова.

AdMe.ru нашел замечательное упражнение, которое пригодится каждому взрослому без исключения. И ваше отношение к «безобидному» крику изменится раз и навсегда.

Всего одно упражнение поможет поставить себя на место ребенка и понять, что он чувствует, когда на него кричат.

Каждый родитель хотя бы однажды ловил себя на бесконтрольном гневе в адрес ребенка из-за маленьких и не очень провинностей. Кто-то умеет вовремя остановиться, а кто-то считает, что в этом нет ничего страшного и всех так воспитывают. Но хотя бы однажды вы ставили себя на место малыша? Хотите пугающе полно ощутить на себе, что творится у него внутри, когда вы бездумно кричите?

  1. Присядьте на корточки или встаньте на колени.
  2. Попросите кого-нибудь кричать на вас, повод при этом не важен.
  3. Сожмитесь и повторяйте «Я маленький и всего лишь хочу, чтобы меня любили».

Уже после нескольких повторений вы почувствуете, как слезы начинают литься сами собой, и ощутите себя тем самым малышом, которого сильно обидели.

Есть еще способы испытать на себе чувства ребенка:

  • Возьмите большой белый лист бумаги, напишите на нем имя и возраст ребенка. Положив лист в угол, встаньте на него и представьте себя этим ребенком, который смотрит на вас, взрослого и кричащего, со стороны.
  • Попросите других взрослых помочь вам. Попробуйте перевести обычные слова взрослых в действия. «Не бегай!!!» — свяжите ваши ноги, «не трогай!» — свяжите руки, «не кричи!» — завяжите рот. Прочувствуйте физически тяжесть слов, которые мы вместе с криком часто адресуем детям.
  • Сядьте с собеседником спиной друг к другу в ролях родителя и ребенка и попробуйте пообщаться. Так вы сможете ощутить, что для разговора с ребенком важно быть с ним вместе, а не «рядом» или «над» ним. Вряд ли получится доверительная беседа, если вы не взаимодействуете с малышом.

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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2 Комментарии
  • 27 июля 2017
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