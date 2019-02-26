Одинокие женщины более счастливые. Это доказывают современные исследования

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Нравится вам это или нет, но факт остается фактом: одиноких женщин становится все больше. Трудно сказать, какие причины лежат в основе данного явления: демографическое неравенство, сложность процесса построения и поддержания длительных отношений или это просто личный выбор.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в эту тему и выяснили, что, оказывается, одинокие женщины в основном счастливы. И для этого у них есть вполне конкретные причины.

Женщины больше вкладываются в отношения. Конечно, это усредненные данные, но в целом мало кого удивит, что женщины тратят больше усилий на привлечение партнера, организацию комфортного быта и другие вещи, помогающие поддерживать долгосрочные отношения. И похоже, в какой-то момент они просто устают от этого. Исследования показали, что около 32 % женщин в возрасте 45–65 лет чувствуют себя комфортно в одиночестве. У мужчин этот показатель почти в 2 раза меньше — всего 19 %.

Женщины быстро привыкают к плюсам статуса «свободна». И многие со временем находят его более выгодным, чем длительные отношения. Уходят стресс и чувство вины из-за того, что посвящаешь время только себе: замужние женщины чувствуют, что отрывают его от семьи, и испытывают негативные эмоции по этому поводу. Одиночкам проще отправиться в спонтанное или просто продолжительное путешествие. Им проще найти время и силы на занятия танцами или любое другое необязательное, но приятное дело. Наконец, они тратят меньше времени на быт. У одиноких людей нет необходимости постоянно готовить: можно просто заказать обед или ужин, сэкономив пару часов и много сил. Видимо, все это и стало причиной того, что 61 % одиноких женщин в Великобритании удовлетворены своим статусом.

Любовь перестает быть центром Вселенной. А многие только после длительных отношений впервые знакомятся с новым ее видом — любовью к себе. Нередко бывает так, что после развода женщина остается с детьми. В этом случае ее любовь сосредоточена на ребенке, и для нового партнера ее просто не хватает.

Мы уверены, что у вас есть друзья или знакомые, которые одиноки уже не первый год. Исследования показывают, что в наше время все больше людей осознанно выбирают оставаться без пары. 75 % одиноких женщин не искали отношений в прошлом году. Посмотрев на эту цифру, невольно начинаешь думать, что, похоже, это действительно становится проблемой.

На самом деле проблемы нет. Одинокие женщины не против встретить истинную любовь. Но чем дольше они живут одни, тем больше понимают, что вполне способны справляться со всем самостоятельно. И нет смысла заводить отношения только потому, что тебе страшно остаться одной. Женщины хотят настоящих и сильных чувств, но свободное время тратят на то, что любят, — работу, спорт, саморазвитие или волонтерство. И это делает их счастливыми и уверенными в себе.

Также стало понятно, почему мужчины реже чувствуют себя счастливыми без отношений. Как правило, социальный круг женщин шире, в то время как мужчины во многих вопросах полагаются на партнера или супруга. Поэтому женщинам обычно проще найти человека, который поможет им решить какую-то проблему или даже чтобы просто поболтать. У одинокой женщины, как правило, немало друзей и приятелей, в то время как мужчины менее активны в расширении социальных связей.

А как вы думаете, обязательно ли женщине для счастья нужен партнер? Поделитесь своими мыслями в комментариях.