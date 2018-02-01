Один вопрос помогает понять, какое будущее ждет ваши отношения

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По статистике, более 50 % браков в развитых странах мира завершаются разводом. Причин этого может быть множество. Но, по мнению профессора психологии Нила Лавендера, в большинстве случаев пары верят в самую большую ложь о браке, что и разрушает их отношения. И выявить эту ложь позволяет всего один вопрос.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам на него ответить, чтобы понять, почему этот вопрос такой эффективный. А в конце вас ждет бонус. В нем мы расскажем о действии, которое, по мнению психолога, может сделать счастливыми любые отношения.

Предположим, что вам и вашему партнеру одновременно дали незапланированный выходной. Подумайте пару минут и представьте, как бы вы провели этот день. После этого выберите один из трех вариантов ответа, который окажется ближе всего к вашим размышлениям.

А) Мы точно будем вместе: пойдем в кино или ресторан

Б) Думаю, каждый из нас займется своими делами

В) Я предложу партнеру прогуляться, но в конечном счете мы вместе решим, как провести день

Как интерпретировать результаты

Вариант А. Вы в большинстве случаев принимаете решения в паре самостоятельно, не перекладываете ответственность на партнера. И это вроде бы хорошо. Но на деле вы просто лишаете его права выбора. В результате между вами могут возникнуть споры, которые и приведут к разрыву. Конечно, только если ваш любимый человек не готов безропотно подчиняться.

Вариант Б. В этом ответе ключевое слово «думаю». Оно также означает, что вы пытаетесь решать все за партнера, но не принуждая его к чему-то, а просто игнорируя его мнение. Такой подход к отношениям в браке также, скорее всего, приведет к разрыву. Безусловно, для печального исхода нужны и другие предпосылки, но игнорирование интересов человека, с которым вы живете под одной крышей, — тоже значительный повод для ссор.

Вариант В. Если вы выбрали его, то поздравляем. Это самый здравый ответ из трех. Он означает, что вы, скорее всего, считаетесь с партнером, не ставите его перед фактом принятых единолично решений. Вы учитесь видеть и решать ваши разногласия, и, что важно, любимый человек в такой ситуации будет отвечать вам тем же. В результате отношения будут более прочными и счастливыми.

Почему это работает

Этот очень короткий тест отражает одну из самых больших проблем, с которыми пары сталкиваются довольно часто: обращение с непримиримыми различиями. И самая большая ложь брака, по мнению Лавендера, заключается в том, что его воспринимают как крепкий союз двух людей с общими интересами и схожими взглядами. Но на деле брак начинается с непримиримых различий. И вам как взрослым людям предстоит считаться с ними и всегда держать в уме тот факт, что ваша половинка — другой человек со своим мнением и приоритетами. Ведь у вас изначально разный набор генов, вас воспитали в разных семьях, у вас было разное окружение, ваши хобби и предпочтения в еде не идентичны. Просто смиритесь с этим и не пренебрегайте мнением партнера.

Бонус

Большинство современных пар так загружены работой и домашними делами, что у них совсем нет времени друг на друга. Свидания и разговоры под луной давно остались в прошлом. Если вас это тоже коснулось, то Лавендер предлагает простую методику «обновления» отношений. Для этого нужно составить перечень положительных сторон вашего партнера и делать комплименты каждый раз, когда для этого будет подходящий случай. Важно, чтобы ваши слова шли от самого сердца и не были вымученными. Простая фраза: «Я люблю тебя», безусловно, важна, но этого мало. Особенно если вы вместе уже долгие годы. Вспомните, за что вы полюбили этого человека: заразительный смех, ощущение покоя, умение быстро решать любую проблему или что угодно еще, и поделитесь с ним этим. Подобные слова могут преобразить ваши отношения в лучшую сторону.

Расскажите в комментариях, какой из вариантов ответа оказался вам ближе всего.