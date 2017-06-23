Один вкусный психологический прием, чтобы принять правильное решение

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни переживал кризис идентичности — состояние, когда существующее положение дел больше не устраивает, но непонятно, что с этим делать дальше. Чаще это происходит, когда мы хотим выбрать дело всей жизни. Листая сайты с вакансиями, мы натыкаемся на сотни предложений, но так и не можем определиться. Почему? AdMe.ru делится принципом, который просто и наглядно объясняет, как легче справиться с муками выбора практически в любой сфере жизни.

В психологии есть такой прием, который называют «банка джема». Одноименное исследование провели в одном местечковом супермаркете, предложив покупателям купон на приобретение 1 бесплатной банки джема. В определенные дни посетителям предлагалось 6 сортов для дегустации, в другие — 24. Уже через неделю были сделаны вполне однозначные выводы: к столику с многообразием джемов подходило много людей, но покупали только 3 %. В те же дни, когда выбор ограничивался 6 вкусами джема, покупки совершали в 2, а то и в 3 раза чаще. Стало очевидно, что широкий ассортимент затрудняет выбор. И наоборот — при малом количестве вариантов принять эффективное решение гораздо легче.

Так и в примере с работой. Присмотритесь к вакансиям: что для вас действительно важно? Можеть быть, график работы, а может, расположение офиса, зарплата, перспективы и так далее. Сделать выбор будет гораздо проще, если вы объективно оцените свои возможности и желания, а в списке потенциальных мест работы вместо 100 может остаться только 3.

Прелесть данного подхода заключается в том, что его можно применить практически в любой области: семья, любимое дело, здоровье, духовный рост, деньги. Образно говоря, чтобы к первым сединам у нас был полный погреб разнообразных вкусностей, нужно уже сейчас подбирать каждой баночке «свою» ягоду.

Залог вкусной жизни — точный выбор!