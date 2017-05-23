Один простой способ быстро закончить неудобный разговор

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Каждый из нас может припомнить ситуацию, в которой чувствовал себя подавленно и угнетенно после общения с определенным человеком. Таких людей называют пассивно-агрессивными. Не выражая агрессию напрямую, у них получается достать нас завуалированно. Наша же задача — научиться себя защищать. AdMe.ru спешит поделиться с вами эффективными шагами, благодаря которым любой пассивный агрессор будет нам нипочем.

Шаг 1. Визуальный контакт

Смотрите уверенно в глаза собеседнику. Мы даем понять без слов, что раскусили его намерения. Пассивно-агрессивный человек не пойдет на прямую конфронтацию, и зачастую просто открытый взгляд поможет избежать неприятного для нас диалога. Иногда мы можем неправильно понять намерения человека, и вместо того чтобы усугублять ситуацию, просто дадим ему шанс исправиться, открыто отвечая на его вопросы.

Шаг 2. «Предупредительный выстрел»

Манипулятор задаст вопрос именно так, как выгодно ему. Главное, чтобы любой ответ на него был не в нашу пользу. Наша же задача заключается в том, чтобы помешать собеседнику это сделать. Перефразировав вопрос так, как удобно нам, и отвечая на него же, а не на изначальный вариант, мы легко защищаем себя от этой манипуляции. Например: «Я не понимаю, при чем тут это, но...»

Шаг 3. «Открытие карт»

Мы вежливо говорим о том, что хотим прекратить диалог на данную тему. Приемлемо будет указать на изменившееся поведение оппонента, ведь он чувствует, что мы реагируем не так, как ему бы хотелось: «Я вижу, что ты занервничал, давай не будем про это говорить». Тут интересно понаблюдать за человеком. Он проявляет беспокойство. Есть простые признаки этого: Уклоняется от прямого взгляда. Руки дрожат. Не может усидеть на месте. Может теребить что-то в руках.

Шаг 4. «Ответный удар»

Когда мы сделали все шаги, вели себя открыто и вежливо, а человек не успокаивается, применяем технику «Ответный удар».

Задаем вопрос: «Что тут происходит?» — и ждем ответа. При этом важно смотреть собеседнику прямо в глаза. Если он продолжает вести себя пассивно-агрессивно, то мы делаем последний шаг.

Шаг 5. Вежливый уход

Мы не обязаны выслушивать то, что нам не нравится. Даже если это не выглядит агрессивно, данный человек пытается навредить нам. Лучше всего попрощаться и выйти из диалога. Если это не совсем корректно (беседа с начальником), то можно придумать какой-нибудь благовидный предлог. Главное — помнить, что не стоит принимать ситуацию на свой счет.