Один главный секрет счастливых отношений

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Известный блогер Morena опубликовала пост, где раскрывает читателям несколько секретов о том, почему нам так часто сложно найти друг друга. AdMe.ru с удовольствием и с разрешения автора публикует этот текст, чтобы в этом огромном мире стало больше счастливых пар.

Большинство моих холостых знакомых при слове «жена» представляют себе высокую брюнетку с большими сосками, в красных тюлевых трусах и непременно на 7 лет младше. Вот тогда бы они и женились, может быть. А пока — извините, дамы. Пока что они имеют лишь кратковременный опыт веселых интрижек и слышать не желают о той стадии отношений, когда не будет больше красных тюлевых трусов. Позвольте мне на правах старшего товарища в подробностях вам рассказать о том, на каких женщинах действительно стоит жениться, чтобы не было мучительно больно. Первое мужское заблуждение касается красивых, ярких, привлекающих внимание женщин, так называемых королев. Этим заблуждением особенно болеют те особи, которые не имели опыта секса с одним человеком годами и думают, что драйв от скольжения руки в красные тюлевые трусы продлится вечно. Также этим очень грешат атлеты, фитнес-инструкторы и т. д.

Я сейчас скажу вам, пожалуй, самую страшную вещь. К любой внешности через 5–7 лет человек привыкает. По прошествии этого времени вам, скорее всего, уже все равно, как выглядит вторая половина. Она может превратиться в большой оранжевый шар или покрыться шерстью, набить татуировки или сделать пирсинг языка. Она может быть толстой или худой или даже сниматься для обложки Playboy. Она может быть красивейшей женщиной на земле... Но если от природы вы полигамны, то вас все равно со страшной силой будет тянуть налево. Поэтому я считаю, что совершать подвиг ради того, чтобы жениться на «королеве», на «молодухе» и т. д., — это уровень мальчика-подростка, который никогда не состоял в отношениях. Если вы вздумали жениться непременно на самой красивой, лучше не женитесь вообще никогда. Ничего хорошего из этого не получится. «А с кем же тогда получится?» — резонно спросите вы. С теми, с кем ваш союз сможет удержаться на трех основных китах брака: сексуальная, бытовая и денежная совместимость.

О сексуальной совместимости

Что такое сексуальная совместимость? Хочу подчеркнуть: это не только схожая физиология. Ежу понятно, что не будет счастья, когда муж хочет 3 раза в день, а жена — 2 раза в месяц, ну или наоборот. Сексуальная совместимость — это еще и примерно схожие взгляды на то, что в сексе является допустимым, а что запретным. Секс-бомба или нимфоманка не должна жить с мужиком-тюленем. Ваши представления о запретах должны совпадать с ее представлениями о запретах. Секс в семье должен быть регулярным, и он должен приносить удовольствие обоим. Вот и вся задачка.

О материальной совместимости

Транжиры не должны жить со жмотами, в точности так же как нимфоманки с тюленями. Вернее, это даже еще важнее. Муж и жена должны примерно одинаково относиться к возможности тратить деньги или копить их. Счастливую пару составят, например, две жадины. Он купил ей мимозу со скидкой, она радуется! Вместе урвали тапки на распродаже, какая прелесть! Счастливы будут также две транжиры. Она выбросила ползарплаты на маникюр, он лишь рукой махнул — мол, это не деньги. А вот у противоположностей обязательно будут конфликты.

Хочу добавить, кстати, что помимо общих взглядов на то, как деньги тратить, пара должна одинаково относиться к процессу их зарабатывания. Если женщина всю жизнь хотела быть домохозяйкой, то счастье ей будет только с суровым и работящим мачо, а если мечтала штурмовать вершины, то с надежным и покладистым мужиком без особых амбиций.

О бытовой совместимости

Это, пожалуй, самое важное. Я бы поставила 100 баксов на то, что среди трех пар — несовместимые сексуально, несовместимые материально и несовместимые в бытовом плане — первыми разведутся «бытовые». Если вы бытовая свинья, то выходите замуж и женитесь только на свиньях. Если вы фашист-чистоплюй, то ищите пару по себе. Две свиньи будут радостно разбрасывать носки, жрать в кровати, оставлять тарелки в гостиной, а мокрые следы — в коридоре. Хрюкая от восторга, они оба будут по месяцу не мыть полы, по неделе — посуду. И будут считать, что все нормально! Но вот если рядом со свиньей поселится чистоплюй — считай, все пропало. Он будет пилить и пилить несчастную свинку, тыкать ее носом в нагаженное и всячески отравлять ей жизнь! Ты наследил! Ты натоптала! Что за посуда в раковине? Что за пыль на полках?

Свиньи, если вы знаете про себя, что вы свиньи, то первоочередной вашей задачей должен быть поиск не красивого и сексуального партнера, а такой же свиньи, как и вы сами! Вы можете сказать: «Неужели ты действительно думаешь, что муж и жена объединены только тем, что вместе свинячат, занимаются сексом и тратят деньги?» «О нет, что вы! — отвечу я поспешно. — Конечно, нет. Помимо того что муж и жена свинячат, едят чипсы в постели, занимаются любовью и тратят деньги на всякую чушь, они еще и спят вместе. Отсюда последний и самый важный совет: лучше, чтобы ваша жена при всем вышеперечисленном еще и не храпела. Вот тогда будет вам счастье и по истечении периода красных тюлевых труселей».