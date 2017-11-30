Психолог предложил эксперимент для тех, кто хочет сохранить любовь на всю жизнь

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Говорят, рутина губительна для отношений и вообще «любовь живет 3 года», поэтому психологи дают массу всяческих советов, способных продлить это прекрасное чувство. Психолог Артур Арон (Arthur Aron) провел исследование, которое, с одной стороны, претендует на звание «Боже, да ведь это очевидно!», а с другой — кажется гораздо правдивее сотни прочих методов. Эксперименты психолога базируются на той же давно знакомой формуле: проводить больше времени вместе. Но хитрость в том, как именно это время должно проходить. Мы в AdMe.ru составили небольшой тест и предлагаем вам угадать, какой из вариантов проведения совместного досуга с большей вероятностью укрепит привязанность в паре.

Сидеть каждому в своем смартфоне или вместе гулять?

Гулять, взявшись за руки, или играть в снежки?

Смотреть смешной сериал или гонять на тележках по супермаркету?

Согласно исследованиям Артура, чем более активно и непривычно вы проводите время вместе, тем выше уровень удовлетворенности отношениями у обоих партнеров. Самые низкие результаты в рамках эксперимента были зафиксированы у пар, которые, находясь рядом, занимались обыденными, повседневными делами, но при этом почти не контактировали. Мы подобрали ситуации посложнее — какой из вариантов более эффективен на ваш взгляд?

Регулярно ходить вместе на тренировки или совершить прогулку верхом на лошадях?

Устроить романтический ужин в любимом ресторане или поэкспериментировать с необычными местами и блюдами?

Играть в азартные игры или вдвоем заниматься домашними делами?

На самом деле результаты теста довольно относительны. Если для вас конные прогулки или скалолазание — обычное дело, тогда, наоборот, совместное вязание носков или вышивание крестиком может подарить бурю новых эмоций.

Главный секрет, согласно исследованию доктора Арона, в постоянной потребности человека к «расширению личности» — получению новых знаний, впечатлений, ощущений. Поэтому в самом начале отношений не важно, чем именно вы занимаетесь, — буквально все кажется новым и интересным, и ваши чувства усиливаются с каждым днем. А вот для уже состоявшихся пар совет «проводите больше времени вместе» практически бесполезен, если в это время вы привычно гладите рубашки или гуляете с собакой. Метод Артура Арона предельно прост: Чаще делайте вместе что-то, чего не пробовали до этого, и ваш взаимный интерес не исчезнет никогда.

А вы замечали, что во время насыщенного событиями отпуска или после неожиданных экстремальных ситуаций становитесь ближе друг другу?