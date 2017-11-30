Психолог предложил эксперимент для тех, кто хочет сохранить любовь на всю жизнь
Говорят, рутина губительна для отношений и вообще «любовь живет 3 года», поэтому психологи дают массу всяческих советов, способных продлить это прекрасное чувство. Психолог Артур Арон (Arthur Aron) провел исследование, которое, с одной стороны, претендует на звание «Боже, да ведь это очевидно!», а с другой — кажется гораздо правдивее сотни прочих методов.
Эксперименты психолога базируются на той же давно знакомой формуле: проводить больше времени вместе. Но хитрость в том, как именно это время должно проходить.
Мы в AdMe.ru составили небольшой тест и предлагаем вам угадать, какой из вариантов проведения совместного досуга с большей вероятностью укрепит привязанность в паре.
Сидеть каждому в своем смартфоне или вместе гулять?
Гулять, взявшись за руки, или играть в снежки?
Смотреть смешной сериал или гонять на тележках по супермаркету?
Согласно исследованиям Артура, чем более активно и непривычно вы проводите время вместе, тем выше уровень удовлетворенности отношениями у обоих партнеров. Самые низкие результаты в рамках эксперимента были зафиксированы у пар, которые, находясь рядом, занимались обыденными, повседневными делами, но при этом почти не контактировали.
Мы подобрали ситуации посложнее — какой из вариантов более эффективен на ваш взгляд?
Регулярно ходить вместе на тренировки или совершить прогулку верхом на лошадях?
Устроить романтический ужин в любимом ресторане или поэкспериментировать с необычными местами и блюдами?
Играть в азартные игры или вдвоем заниматься домашними делами?
На самом деле результаты теста довольно относительны. Если для вас конные прогулки или скалолазание — обычное дело, тогда, наоборот, совместное вязание носков или вышивание крестиком может подарить бурю новых эмоций.
Главный секрет, согласно исследованию доктора Арона, в постоянной потребности человека к «расширению личности» — получению новых знаний, впечатлений, ощущений.
Поэтому в самом начале отношений не важно, чем именно вы занимаетесь, — буквально все кажется новым и интересным, и ваши чувства усиливаются с каждым днем.
А вот для уже состоявшихся пар совет «проводите больше времени вместе» практически бесполезен, если в это время вы привычно гладите рубашки или гуляете с собакой.
Метод Артура Арона предельно прост:
Чаще делайте вместе что-то, чего не пробовали до этого, и ваш взаимный интерес не исчезнет никогда.
А вы замечали, что во время насыщенного событиями отпуска или после неожиданных экстремальных ситуаций становитесь ближе друг другу?
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