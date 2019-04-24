«Общаться с нытиком — все равно что общаться с гриппующим больным». Известный психолог о разнице между жалобой и нытьем

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Представьте: друг или подруга жалуется вам на жизнь, работу или партнера. Проходят недели и месяцы, вы терпеливо выслушиваете одно и то же, даете сердечные советы, но вдруг в какой-то момент ловите себя на мысли, будто попали в день сурка. Жизненная ситуация у вашего друга не меняется, более того, он даже не предпринимает попыток что-либо изменить. Лишь кивает в ответ на ваши советы, благодарит за поддержку, но продолжает жить так же. Знакомая ситуация, не правда ли?

Павел Зыгмантович, известный психолог с многолетним стажем, рассказывает, в чем принципиальная разница между безобидной жалобой и зловредным нытьем. Мы в AdMe.ru многое почерпнули для себя из этой статьи. Надеемся, и вашу жизнь она сделает лучше, как минимум избавит от недобросовестных знакомых, бессовестно присевших на уши.

Что такое нытье? Чем оно отличается от жалобы?

«Малый академический словарь» говорит нам, что нытье — это действие по второму значению глагола «ныть». Что же это за значение? А вот оно: «Надоедливо жаловаться на что-либо». Определение неплохое, но в нем нет важного момента. Как и где простая жалоба превращается в надоедливую? Почему это происходит? Вот мой вариант: жалоба становится нытьем тогда, когда нет никаких шансов на улучшение ситуации. Если к вам пришел человек и начал жаловаться на жизнь, то вы можете ему помочь — хотя бы тем, что выслушаете. Социальная поддержка оказывает на нас самое благоприятное воздействие. Когда мы чувствуем себя принятыми, мрачные краски по меньшей мере тускнеют. Через полчаса или час жалоба рассасывается, ведь человеку полегчало. А в самом лучшем варианте вы предложили какое-нибудь решение, человек воспрял духом и помчался это решение реализовывать. С нытьем не так. От выслушивания оно только усиливается, никакие предложения, советы и рекомендации ваш визави не принимает — и вот вы уже 3 часа кряду выслушиваете фактически одно и то же. Итак, именно невозможность конструктива превращает нормальную жалобу в раздражающее нытье.

В чем опасность нытья?

Важно понимать: когда человек ноет, он наносит серьезный вред себе и всем окружающим, сталкивающимся с его нытьем. Во-первых, такой человек сосредотачивается на состоянии, что полезно только в малых количествах. В больших дозах ориентация на состояние приводит человека к потере бодрости духа и тела (подробнее — в статье «Что мешает нам реализовать задуманное?»).

Во-вторых, нытье лишает человека контроля над ситуацией, а отсутствие такового контроля крайне пагубно сказывается на здоровье, на эту тему есть множество исследований (подробнее — в статье «Интернет-страдания как изощренная форма самоубийства»). В итоге человек подрывает и свое, и чужое здоровье. Фактически общаться с ноющим человеком — это то же самое, что находиться в одном помещении с отчаянно гриппующим больным. Шансы заразиться — такие же.

Зачем люди ноют?

На эту тему научных данных у меня нет, так что будет только предположение. Во-первых, нытье дает легальную тему для беседы. Поругать погоду, курс валют и нерадивость коммунальщиков — беспроигрышная тема. Все согласятся, все поддакнут, никто ни словечка против не скажет.

Поругать погоду, курс валют и нерадивость коммунальщиков — беспроигрышная тема. Все согласятся, все поддакнут, никто ни словечка против не скажет. Во-вторых, нытье неплохо избавляет человека от когнитивного диссонанса: ничего делать не надо, ведь все бесполезно из-за злых цирюльников и велосипедистов (или рептилоидов и ануннаков, кому что больше нравится). Не надо исправлять ситуацию, не надо развиваться, не надо преодолевать трудности — можно списать все на других и продолжать считать себя хорошим, успешным, прекрасным человеком. Никакого когнитивного диссонанса (подробнее — в статье «Когнитивный диссонанс: что это на самом деле»).

Когда можно пробовать останавливать нытье?

Тут нужно проявить некоторую внимательность. Следите за человеком: если по мере общения эмоциональный накал стал стихать, если лицо светлеет, значит, человек вам жаловался и ваше внимание к человеку уже ему помогло. Еще лучше, если человек прямым текстом запросил у вас рекомендацию или совет. И еще лучше лучшего, если человек задает вам уточняющие вопросы, чтобы глубже разобраться в вашем предложении. Совсем отлично, если он задумался о том, как это все воплотить, и через некоторое время переключился на другую тему (или охотно принял ваше переключение). Если же человеку не становится легче от вашего выслушивания, если он раз за разом повторяет одно и то же, возвращаясь на 5-й или уже 6-й заход, значит, перед нами не доброкачественная жалоба, а злокачественное нытье.

Как остановить нытье?

Первое: не подкрепляйте. То есть не кормите человека своим вниманием. Когда человек поймет, что вы «выключаетесь» от его нытья, через некоторое время он перестанет ныть вам. «Выключиться» можно иногда в прямом смысле слова — выйти из помещения («Мне нужно по делу»), прервать телефонный разговор («Батарея садится») или даже прямо сказать, мол, хватит об этом, я не хочу продолжать этот разговор. Конечно, последний вариант достаточно суров (и подходит не всем), но вы всегда можете найти что-то менее жесткое. Второе: задавайте вопросы, ориентирующие на действия. «Что можно сделать?», «Какие у тебя варианты?», «Что уже попробовал / попробовала?» и так далее. Чем больше человек ориентирован на действия, тем меньше он ноет: ему некогда. Конечно, человек может не поддаваться на ваши провокации и сосредоточенно ныть дальше... Ну тогда используйте первый вариант — не подкрепляйте нытье.

Как перестать ныть самому / самой?

Смотрите предыдущий раздел: не подкрепляйте свое нытье и ориентируйтесь на действия. Если вы словили себя на нытье, прекратите. Выпейте воды (будет занят рот) и / или выйдите из контакта (пропадут слушатели). Если вы чувствуете, что может начаться нытье, задумайтесь о действиях. Что можно сделать? Как можно исправить ситуацию? Куда написать, кому позвонить, кого подключить к решению проблемы, где взять информацию о возможных шагах? И так далее и тому подобное. В общем, меньше слов — больше дела. А у меня все, спасибо за внимание.