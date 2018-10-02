Обратите внимание на 9 вещей в квартире парня — они говорят о том, что вам надо бежать без оглядки

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Сложно выстраивать нормальные отношения, когда ваш партнер застрял в детстве. И иногда на то, чтобы осознать этот факт, у нас уходит слишком много времени, ведь не всегда инфантильность человека бросается в глаза при первой встрече. Зато его квартира может поведать многое, нужно лишь знать, куда смотреть.

Однако мы в AdMe.ru напоминаем, что наличие какого-либо одного признака необязательно говорит о незрелом поведении. Но все они вкупе говорят о том, что вам стоит хорошо подумать.

Все стены в постерах

Если постер любимого фильма один и висит в рамке, это нестрашно. Но если плакатами оклеены все стены, а ваш парень отнюдь не подросток, тут что-то не то. Конечно, хорошо, если человек стремится украсить помещение или показать свой музыкальный / художественный вкус, но все-таки постеры на стенах — это не признак самодостаточного мужчины.

Нет ни одной книги

Необязательно иметь огромную библиотеку, но все же какие-то книги быть должны (хотя бы электронная книжка). И речь тут идет не о комиксах или другой печатной продукции такого плана. Книги помогают развиваться, и если у вашего партнера нет такого желания, то стоит ли начинать с ним отношения?

Огромное количество видеоигр

Зависимость от видеоигр — довольно серьезное заболевание. И если ваш молодой человек почти все свое свободное время проводит в онлайне, вряд ли в его жизни что-то кардинально изменится, когда в ней появитесь вы. Так что вам выбирать — хотите ли вы постоянно чувствовать себя на втором месте или просто поискать человека, который свое свободное время будет уделять и вам.

Игрушки (коллекционные фигурки) на видных местах

Хорошо иметь хобби или увлечение, но плохо, когда это хобби напоминает детский сад. Коллекционирование фигурок из игр приемлемо для парня в подростковом возрасте, но если вы пришли в гости к взрослому мужчине, то это должно очень насторожить.

Одежда в подростковом стиле

То, как мы одеваемся, отражает наше внутреннее состояние. И нет ничего страшного, если в стиле парня есть яркие молодежные акценты. Плохо, когда не понимаешь, то ли старшеклассник перед тобой, то ли взрослый мужчина. Так что все хорошо в меру. И если в его гардеробе майки только с любимыми героями из комиксов, то вряд ли он является достаточно взрослым и самостоятельным человеком.

У него дома постоянно тусуются друзья

Если в квартире вашего парня постоянно находятся какие-то знакомые, друзья и т. п., это может говорить о незрелости характера. Ведь вряд ли вся эта толпа сидит и читает книги. Алкоголь, те же видеоигры или просмотр сериалов / мультфильмов (бывает и такое), а также шутки уровня старших классов — все это признаки инфантильного поведения. И если вам не хочется чувствовать себя мамой, которая выпихивает всю эту компашку из дома, задумайтесь уже сейчас.

Кухня не используется по назначению

Никто не требует от партнера умения готовить на уровне шеф-повара или устраивать романтические ужины каждый вечер. Но если вы пришли к нему в гости, а кухня имеет явно нежилой вид, по всей квартире валяются флаеры с рекламой доставки еды на дом, это говорит как минимум о том, что для самостоятельной готовки человек еще не созрел.

Во всей квартире жуткий беспорядок

Речь идет не только о разбросанной одежде или немытой посуде, но и о метровом слое пыли или грязной мебели. Согласитесь, неприятно, что человек не подумал убрать квартиру хотя бы к вашему приходу. И если вы не хотите сами брать на себя инициативу по уборке (а вам придется, если, конечно, вы сами не любительница посидеть в грязи), то сейчас самое время сделать ноги. Ну или перевоспитывать его всю жизнь. Рано или поздно кому-то точно надоест.

Он до сих пор живет с мамой (родителями)

Что бы вам ни говорил молодой человек, но жить с родителями после 30 — это плохой знак. И тут дело не только в том, что это как минимум неудобно. Такое совместное проживание часто проходит в конфликтных ситуациях, что мешает и вам, и ему, и родителям. Но внутренних сил вашего партнера не хватает на то, чтобы строить свою жизнь самостоятельно. Так что если вам не хочется делить кухню с кем-то еще (ну и решать его проблемы заодно, кто-то же должен быть взрослым), то вы знаете, что делать.