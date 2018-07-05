Что может привести к сердечному приступу и как этого избежать

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Исследование Северо-Западного университета показывает, что женщины на протяжении всей жизни имеют более высокий риск развития инсульта, чем мужчины, но более низкий риск сердечного приступа. Для 45-летних женщин при отсутствии дополнительных факторов риска вероятность сердечного приступа или инсульта составляет 4,1 %, а наличие двух или более триггеров увеличивает ее до 30,7 %. Причины могут быть самыми разными: от эмоционального расстройства до холодной погоды или плохого качества воздуха.

AdMe.ru собрал несколько факторов, которые могут привести к сердечному приступу, чтобы предостеречь вас от возможных негативных последствий.

1. Эмоциональное расстройство и тяжелые нагрузки

Исследователи Университета Макмастера проанализировали данные о 12 461 пациенте из 52 стран. Участники заполнили анкету, где указали, испытывали ли они какое-либо эмоциональное расстройство или тяжелые нагрузки за час до сердечного приступа. Таким образом было установлено, что данные триггеры могут являться первопричиной сердечного приступа и не относятся к другим факторам, например возрасту, наличию вредных привычек, лишнему весу и так далее. Автор работы Эндрю Смит (Andrew Smyth) отметил, что экстремальные эмоциональные и физические нагрузки могут повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, изменяя характер тока крови по кровеносным сосудам и уменьшая кровоснабжение сердца. В результате может блокироваться приток крови, что приведет к инфаркту. Пациентам рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и не переутомляться.

2. Плохое качество воздуха

Согласно исследованию Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити, люди сталкиваются с повышенным риском сердечного приступа в те дни, когда качество воздуха падает ниже нормы. Были изучены истории 16 тыс. пациентов, перенесших 3 типа сердечных приступов, чтобы определить, какой из них имел наибольшую частотность в те дни, когда воздух был особенно сильно загрязнен. В результате была выявлена сильная связь между плохим качеством воздуха и самым опасным типом сердечного приступа. Исследователи рекомендуют чаще бывать за городом на природе и по возможности оградить себя от вредных выхлопных газов.

3. Развод

Исследование Каролинского института показало, что развод в значительной степени связан с повышенным риском сердечного приступа и последующих рецидивов. У разведенных пациентов риск сердечного приступа на 18 % выше, чем у тех, кто состоит в браке. Автор исследования, доктор Джоэл Ом (Joel Ohm), также отметил, что у неженатых или овдовевших мужчин более высока вероятность получения сердечного приступа по сравнению с женщинами в таком же статусе. Лучше стараться решать конфликты мирным путем и не доводить ситуацию до крайностей.

4. Беременность

Анализ, проведенный Университетом Южной Калифорнии , показал, что изменения, вызванные беременностью, включая гормональные сдвиги и увеличение объема крови, проходящей через организм, могут повысить риск сердечного приступа как при вынашивании ребенка, так и в течение 12 недель после родов. Сердечные приступы во время беременности, как правило, более тяжелые и приводят к большему количеству осложнений. Чаще всего стандартный подход к лечению не всегда возможен, поэтому требуется индивидуальный подход к каждой пациентке. Беременным рекомендуется особо тщательно следить за здоровьем сердца и проверяться у врачей, сообщая о малейших отклонениях от нормы.

5. Гнев

Исследование Сиднейского университета показывает, что риск сердечного приступа в 8,5 раз выше в течение 2 часов после сильной вспышки гнева. Доктор Томас Бакли (Thomas Buckley) отметил, что провоцирующими факторами чаще всего являются споры с членами семьи (29 %) и другими людьми (42 %), а также раздражение, испытываемое на работе (14 %) и во время вождения (14 %). Сильный гнев и тревога связаны с увеличением частоты сердечных сокращений, повышением артериального давления и свертываемости крови – все это в итоге приводит к сердечному приступу. В подобных случаях можно принимать успокаивающие средства, чтобы снизить нагрузку на сердце, но все должно быть в меру.

6. Злоупотребление алкоголем

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск сердечного приступа, фибрилляции предсердий и застойной сердечной недостаточности – к таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета . Исследователи проанализировали информацию из базы данных пациентов в возрасте от 21 года и старше, у которых был сердечный приступ. В результате было установлено, что приблизительно у 268 тыс. человек был диагностирован алкоголизм. После учета всех факторов выяснилось, что при злоупотреблении алкоголем риск получения сердечного приступа увеличивается вдвое. Лучше всего отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.

7. Холодная погода

6-летнее исследование Манитобского университета показало, что каждое падение температуры на 10 °C было связано с повышением на 7 % риска развития инфаркта миокарда - наиболее тяжелой формы сердечного приступа. В результате было установлено, что холодная погода может стать причиной сердечного приступа. Людям, склонным к сердечным заболеваниям, рекомендуется по возможности избегать резких перепадов температур и не выходить на улицу в сильный мороз.

8. Бессонница

Результаты исследования Норвежского университета естественных и технических наук показали, что риск сердечного приступа у людей, страдающих бессонницей, примерно на 45 % выше, чем у тех, кто редко испытывал проблемы со сном. Доктор Ларс Эрик Лаугсанд (Lars Erik Laugsand) обращает внимание на то, что проблемы со сном являются довольно распространенными и достаточно легко поддаются лечению, поэтому важно, чтобы люди знали об этой связи между бессонницей и сердечным приступом и говорили со своим врачом, если у них есть проблемы со сном. Людям, которые хотят поскорее уснуть, рекомендуется пить травяные чаи с валерианой, ромашкой, хмелем и зверобоем.

9. Курение

Ученые из Медицинского центра имени Сураски установили связь между курением и риском сердечного приступа. В целом анализ данных показал, что у курящих людей более чем в 3 раза больше шансов получить сердечный приступ, чем у бывших курильщиков и некурящих вместе взятых. Наиболее высок риск сердечного приступа среди курящих людей в возрасте до 50 лет, и это даже несмотря на то, что у пожилых курильщиков чаще всего есть и другие факторы, влияющие на болезни сердца, например повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет. Чем раньше человек сможет отказаться от этой вредной привычки, тем лучше будет работать его сердце.