Что может привести к сердечному приступу и как этого избежать
Исследование Северо-Западного университета показывает, что женщины на протяжении всей жизни имеют более высокий риск развития инсульта, чем мужчины, но более низкий риск сердечного приступа. Для 45-летних женщин при отсутствии дополнительных факторов риска вероятность сердечного приступа или инсульта составляет 4,1 %, а наличие двух или более триггеров увеличивает ее до 30,7 %. Причины могут быть самыми разными: от эмоционального расстройства до холодной погоды или плохого качества воздуха.
AdMe.ru собрал несколько факторов, которые могут привести к сердечному приступу, чтобы предостеречь вас от возможных негативных последствий.
1. Эмоциональное расстройство и тяжелые нагрузки
Исследователи
Автор работы Эндрю Смит (Andrew Smyth) отметил, что экстремальные эмоциональные и физические нагрузки могут повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, изменяя характер тока крови по кровеносным сосудам и уменьшая кровоснабжение сердца. В результате может блокироваться приток крови, что приведет к инфаркту. Пациентам рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и не переутомляться.
2. Плохое качество воздуха
Согласно исследованию Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити, люди сталкиваются с повышенным риском сердечного приступа в те дни, когда качество воздуха падает ниже нормы. Были изучены истории 16 тыс. пациентов, перенесших 3 типа сердечных приступов, чтобы определить, какой из них имел наибольшую частотность в те дни, когда воздух был особенно сильно загрязнен.
В результате была выявлена сильная связь между плохим качеством воздуха и самым опасным типом сердечного приступа. Исследователи рекомендуют чаще бывать за городом на природе и по возможности оградить себя от вредных выхлопных газов.
3. Развод
Исследование
Автор исследования, доктор Джоэл Ом (Joel Ohm), также отметил, что у неженатых или овдовевших мужчин более высока вероятность получения сердечного приступа по сравнению с женщинами в таком же статусе. Лучше стараться решать конфликты мирным путем и не доводить ситуацию до крайностей.
4. Беременность
Анализ, проведенный
Сердечные приступы во время беременности, как правило, более тяжелые и приводят к большему количеству осложнений. Чаще всего стандартный подход к лечению не всегда возможен, поэтому требуется индивидуальный подход к каждой пациентке. Беременным рекомендуется особо тщательно следить за здоровьем сердца и проверяться у врачей, сообщая о малейших отклонениях от нормы.
5. Гнев
Исследование
Сильный гнев и тревога связаны с увеличением частоты сердечных сокращений, повышением артериального давления и свертываемости крови – все это в итоге приводит к сердечному приступу. В подобных случаях можно принимать успокаивающие средства, чтобы снизить нагрузку на сердце, но все должно быть в меру.
6. Злоупотребление алкоголем
Злоупотребление алкоголем увеличивает риск сердечного приступа,
В результате было установлено, что приблизительно у 268 тыс. человек был диагностирован алкоголизм. После учета всех факторов выяснилось, что при злоупотреблении алкоголем риск получения сердечного приступа увеличивается вдвое. Лучше всего отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.
7. Холодная погода
6-летнее исследование Манитобского университета показало, что каждое падение температуры на 10 °C было связано с повышением на 7 % риска развития
8. Бессонница
Результаты исследования
Доктор Ларс Эрик Лаугсанд (Lars Erik Laugsand) обращает внимание на то, что проблемы со сном являются довольно распространенными и достаточно легко поддаются лечению, поэтому важно, чтобы люди знали об этой связи между бессонницей и сердечным приступом и говорили со своим врачом, если у них есть проблемы со сном. Людям, которые хотят поскорее уснуть, рекомендуется пить травяные чаи с валерианой, ромашкой, хмелем и зверобоем.
9. Курение
Ученые из
Наиболее высок риск сердечного приступа среди курящих людей в возрасте до 50 лет, и это даже несмотря на то, что у пожилых курильщиков чаще всего есть и другие факторы, влияющие на болезни сердца, например повышенное кровяное давление, высокий уровень
Чем раньше человек сможет отказаться от этой вредной привычки, тем лучше будет работать его сердце.
Не стоит ставить себе диагноз самостоятельно. При любых отклонениях от нормы лучше всего обратиться к врачу, чтобы он дал все необходимые рекомендации.
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Фото на превью Adhemar Sburlati / Broadimage / East News, Game of Thrones / HBO