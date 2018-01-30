О чем на самом деле говорят 18 самых популярных видов поцелуев

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Вы знали, что существует более 100 видов поцелуев и каждый из них выражает определенные чувства? Поэтому по губам можно рассказать многое о характере человека и об отношениях в паре. Так говорит психолог Шерил Киршенбаум (Sheril Kirshenbaum), автор книги «Наука поцелуя».

AdMe.ru выбрал 18 самых популярных видов поцелуев и выяснил, что они обозначают.

1. Французский поцелуй

Французский поцелуй — культовый фаворит почти всех влюбленных. Самый горячий, страстный и эротичный из всех видов поцелуев и, кстати, часто ведет к более интимному физическому контакту. Нетрудно догадаться, что характерен такой поцелуй для отношений, когда пик страсти максимален и партнеры просто не могут насладиться друг другом. А вообще, как говорят эксперты, французский поцелуй — настоящее искусство, которым стоит овладеть в совершенстве.

2. Быстрый поцелуй

В отличие от французского, быстрый поцелуй подходит для встречи или когда вы находитесь в общественных местах. Это делается с закрытыми губами, легко и быстро дотрагиваясь до губ партнера. Такой поцелуй встречается у пар, которые давно вместе и уже пережили пик страсти.

3. Поцелуй в щечку

Быстрый поцелуй в щечку часто означает просто «привет», а в некоторых странах подобный «жест» заменяет рукопожатие. Если же поцелуй в щечку более затяжной, то в скором времени он может перерасти в более интимный и страстный вид поцелуев. Чаще всего, когда партнер целует другого в щеку, это как напоминание о себе и о своих чувствах.

4. Воздушный

Кто сказал, что поцелуй — это обязательно физический контакт? Воздушный поцелуй — это демонстрация вашей привязанности и способ общаться со своей половинкой на расстоянии. Часто такой жест означает легкий флирт.

5. Поцелуй «замок»

Это когда во время поцелуя тела отстраняются, как бы спеша куда-то, а губы никак не могут расцепиться. Чувствуется так же, как и выглядит: времени мало, нужно срочно бежать что-то делать, но партнеры еще не насладились друг другом. Возникает этакое разногласие между губами и телом.

6. Поцелуй ангела

Когда один из партнеров нежно целует веко, нос или лоб другого, пока тот отдыхает. Это одно из самых ярких проявлений нежных чувств и заботы друг о друге. Кроме того, такой жест свидетельствует о доверии между партнерами.

7. Поцелуй в нос

Поцелуй или легкий укус в нос — это интересный способ привлечь внимание, который почти всегда вызывает улыбку на лице. Кстати, это хорошая возможность извиниться без слов и моментально забыть об обидах.

8. Поцелуй в лоб

Часто поцелуй в лоб называют материнским. Потому что он выражает заботу и привязанность к человеку.

9. Поцелуй в ухо

Уши — одна из самых чувствительных и эрогенных зон. Однако поцелуй в ухо может вызывать щекотку у многих людей. Поэтому поцелуй непосредственно в ухо используют, чтобы вызвать смех, поднять настроение и напомнить о себе.

10. Поцелуй в мочку уха

А вот поцелуй или посасывание мочки уха партнера уже содержит исключительно эротический подтекст и нацелен на эрогенную зону большинства. Это один из самых романтичных и интимных поцелуев между партнерами, который часто является всего лишь прелюдией к более страстным действиям.

11. Поцелуй руки

Воистину древний вид поцелуев, который демонстрирует уважение и восхищение дамой. По старинным обычаям, только если мужчина старше девушки, он может позволить себе поднести руку дамы к своим губам. Во всех остальных случаях мужчина подносит свои губы к руке дамы, при этом наклоняясь или даже вставая на одно колено. Желательно поцелуй сопровождать комплиментом. Поцелуй в руку — настоящая рыцарская галантность, которую в наше время уже редко встретишь. А зря, подобный поцелуй в нужный момент в комбинации с комплиментом произведет впечатление не только на саму даму, но и на окружающих женщин.

12. Поцелуй в шею

Передняя и боковая сторона шеи — одна из самых чувствительных эрогенных зон. Поэтому целуются в шею пары, которые имеют очень близкие, интимные отношения. Такой поцелуй часто всего лишь прелюдия.

13. Вампирский поцелуй, или засос

Засосы — покраснения или небольшие синяки. Это своеобразная метка, напоминание о себе не только для партнеров, но и для всех окружающих. Кстати, то же самое можно сказать про следы от помады, которые оставляют девушки на лице или одежде партнера.

14. Поцелуй одной губы

Тип поцелуя, во время которого целуется только одна губа партнера (верхняя или нижняя). Это крепкий поцелуй счастливых и по-настоящему влюбленных людей, а еще во время такого поцелуя можно почувствовать дыхание партнера.

15. Поцелуй «эскимос»

На самом деле это не поцелуй, но одна из самых симпатичных форм выражения привязанности, во время которой партнеры трутся носами друг о друга. Существует версия, что такой вид поцелуя возник у живущих в холодном климате. Вместо поцелуя они терлись носами вправо-влево, чтобы избежать обморожения губ. Однако подобный жест часто встречается в некоторых странах Африки, где является альтернативой рукопожатия.

16. Укус нижней губы

Это одна из форм французского поцелуя, когда во время самого процесса покусывается губа партнера. Такой вид поцелуев говорит о вздорности характера и внутренней страсти, которая словно выплескивается наружу.

17. Поцелуй «вакуум»

По поводу этого поцелуя в книге есть совет: «Когда ваши губы устанут, то медленно ослабляйте поцелуй. Не стоит отрывать свои губы от губ партнера неожиданно, иначе раздастся громкий хлопок». Это очень сильный и засасывающий поцелуй, которой словно вытягивает всю душу из партнера и оставляет после себя приятную усталость.

18. Контакт тел