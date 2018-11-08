О чем любящие родители должны рассказать своему ребенку (Советы от 1 до 18 лет)

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Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством, верно заметил публицист и религиозный деятель Уильям Чаннинг. Это искусство зачастую непросто дается даже опытным родителям. Ведь пока дети не вырастут, их нужно столькому научить. А для закрепления некоторых полезных навыков придется все демонстрировать на своем примере.