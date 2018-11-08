О чем любящие родители должны рассказать своему ребенку (Советы от 1 до 18 лет)
Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством, верно заметил публицист и религиозный деятель Уильям Чаннинг. Это искусство зачастую непросто дается даже опытным родителям. Ведь пока дети не вырастут, их нужно столькому научить. А для закрепления некоторых полезных навыков придется все демонстрировать на своем примере.
AdMe.ru собрал важные и не самые очевидные вещи, о которых должен знать и которые должен уметь ребенок в определенном возрасте.
До 5 лет
-
Справляться с неудачами и гневом.
-
Уметь прощать других и себя самого.
-
Уметь договариваться с другими детьми и даже взрослыми.
-
Быть самостоятельным.
-
Знать домашний адрес.
-
Не разговаривать и не уходить с незнакомцами.
-
Питаться правильно (и избегать продуктов, на которые есть аллергия).
-
Не робеть перед взрослыми и пожилыми людьми.
-
Не бояться задавать вопросы, если чего-то не знаешь.
-
Отвечать за свои поступки.
6–8 лет
- Искать информацию в книгах и интернете.
- Не говорить все, что приходит в голову, потому что это может кого-нибудь сильно обидеть.
- Беречь дикую природу и заботиться о животных.
- Знать номера телефонов родителей наизусть.
9–12 лет
- Отличать потребности от желаний, которые быстро проходят.
- Быть оптимистом, но не смотреть на мир сквозь розовые очки.
- Найти увлечение по душе и постараться добиться в нем успеха.
- Одеваться соответственно случаю.
- Знать основы безопасного поведения в интернете.
- Не класть ключи от дома и деньги куда попало.
- Готовить блюда посложнее, варить гарниры, чистить овощи.
- Следить за временем, когда смотрят телевизор, играют в компьютер.
13–15 лет
- Беречь дружбу.
- Знать, как проявлять чувства к противоположному полу.
- Извиняться, когда неправ.
- Уметь экономить деньги и разумно их тратить.
16–18 лет
- Рассчитывать свои силы.
- Справляться с учебной нагрузкой и эмоциями самостоятельно.
- Знать свои сильные и слабые стороны.
- Задумываться о своем будущем и профессии.
- Попробовать себя волонтером, на подработке.
- Знать о правилах безопасности во время полового акта.
- Понимать свои чувства и чувства других.
Вы согласны с этими советами, знаете другие тонкости воспитания? Расскажите нам в комментариях.
Alena Tsarkova специально для AdMe.ru