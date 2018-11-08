О чем любящие родители должны рассказать своему ребенку (Советы от 1 до 18 лет)

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством, верно заметил публицист и религиозный деятель Уильям Чаннинг. Это искусство зачастую непросто дается даже опытным родителям. Ведь пока дети не вырастут, их нужно столькому научить. А для закрепления некоторых полезных навыков придется все демонстрировать на своем примере.

AdMe.ru собрал важные и не самые очевидные вещи, о которых должен знать и которые должен уметь ребенок в определенном возрасте.

До 5 лет

  • Справляться с неудачами и гневом.

  • Уметь прощать других и себя самого.

  • Уметь договариваться с другими детьми и даже взрослыми.

  • Быть самостоятельным.

  • Знать домашний адрес.

  • Не разговаривать и не уходить с незнакомцами.

  • Питаться правильно (и избегать продуктов, на которые есть аллергия).

  • Не робеть перед взрослыми и пожилыми людьми.

  • Не бояться задавать вопросы, если чего-то не знаешь.

  • Отвечать за свои поступки.

6–8 лет

  • Готовить простую еду (чай, морс, бутерброды).
  • Знать номера экстренных служб.
  • Делать все вовремя.
  • Уметь плавать.
  • Переходить дорогу по правилам.
  • Не бояться знакомиться.
  • Правильно вести себя за столом и пользоваться ножом.
  • Искать информацию в книгах и интернете.
  • Не говорить все, что приходит в голову, потому что это может кого-нибудь сильно обидеть.
  • Беречь дикую природу и заботиться о животных.
  • Знать номера телефонов родителей наизусть.

9–12 лет

  • Отличать потребности от желаний, которые быстро проходят.
  • Быть оптимистом, но не смотреть на мир сквозь розовые очки.
  • Найти увлечение по душе и постараться добиться в нем успеха.
  • Одеваться соответственно случаю.
  • Знать основы безопасного поведения в интернете.
  • Не класть ключи от дома и деньги куда попало.
  • Готовить блюда посложнее, варить гарниры, чистить овощи.
  • Следить за временем, когда смотрят телевизор, играют в компьютер.
  • Делать зарядку.
  • Ходить в магазин.
  • Уметь пользоваться компасом и знать, как поставить палатку.
  • Знать, когда отмечают день рождения близкие родственники.

13–15 лет

  • Знать о вреде алкоголя и наркотиков.
  • Ориентироваться в городе и избегать опасных районов.
  • Пользоваться общественным транспортом в одиночку.
  • Принимать свою внешность и находить в ней не только недостатки.
  • Быть уверенным в себе, но не подавлять других.
  • Относиться с уважением к обслуживающему персоналу.
  • Понимать, как появляется депрессия, к чему может привести и как с ней бороться.

16–18 лет

  • Думать перед принятием важного решения.
  • Решать конфликты.
  • Находить компромиссы.
  • Уметь рисковать разумно.
  • Следить за своим весом.
  • Рассчитывать свои силы.
  • Справляться с учебной нагрузкой и эмоциями самостоятельно.
  • Знать свои сильные и слабые стороны.
  • Задумываться о своем будущем и профессии.
  • Попробовать себя волонтером, на подработке.
  • Знать о правилах безопасности во время полового акта.
  • Понимать свои чувства и чувства других.

Вы согласны с этими советами, знаете другие тонкости воспитания? Расскажите нам в комментариях.

Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

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