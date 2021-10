«Ну что он в ней нашел? Она же страшная!» Психолог написала меткий текст о том, как люди определяют красоту человека

Безусловно, есть какие-то более-менее классические черты, которые большинство сочтут красивыми, но, опять же, есть какое-то число людей, которые эту внешность не назовут красивой. И не стоит делать себя заложником оценки других людей. Потому что one man’s trash is another man’s treasure («Что для одного мусор, для другого клад»).

Во что я окончательно поверила после всего этого, так это в чужой невроз. Я никогда не знаю, какой схемой, травмой, генетической схожестью, химической совместимостью привлеку другого человека. Поэтому париться насчет своей объективной красоты или некрасоты может быть бессмысленно, потому что не я влияю на выбор, а все-таки за это больше всего «отвечает» голова/психика/невроз/личная история другого человека.

Поэтому есть смысл искать тех людей, кто видит меня красивой. А не пытаться доказывать миру, что я красавица.

В этой позиции для меня есть определенное смирение с жизнью. Кому-то я буду казаться красивой, кому-то — уродиной, кому-то — посредственностью. Говорит ли это что-то про меня? Нет. Это говорит про них. Я у себя просто такая, какая есть, и другой не будет. Но пока я буду тратить силы на переживания, что я недостаточно красивая, время будет уходить. Я точно знаю, что через 10 лет я буду сильно переживать, что не любила себя сегодняшнюю, потому что потом я точно буду выглядеть по-другому. Не хочется говорить, что хуже, но объективно я буду старше. А значит, больше морщин, седины и возрастных изменений, которые не позволят мне делать то, что я могу делать сегодня.