Новогодний рассказ о том, что в жизни всегда есть место крутым поворотам и чудесам

Под Новый год хочется оказаться в водовороте событий, от которых захватывает дух, а сердце наполняется теплом. В преддверии праздника вернуть веру в лучшее может старый рождественский фильм, доброе слово случайного прохожего. Или трогательная история, подсмотренная на просторах сети.

Мы в AdMe.ru считаем что новогодняя ночь — время чудес и поразительных открытий, которые имеют все шансы повернуть жизнь на 180 градусов. Хотим поделиться с вами рассказом психолога и блогера Елены Пастернак о том, что никогда не знаешь, когда в жизнь с триумфом ворвется счастье.

Наташа М. потратила всю годовую премию, полностью обнулила кредитную карту, влезла в долги, но купила красное шелковое платье с открытой спиной, золотые туфли на каблуках такой высоты, что можно или стоять, или кружиться в танце, но только крепко ухватившись за руку кавалера. На белье ушло еще столько же. Остаток был отложен на стрижку у самого модного мастера в городе (запись за полгода, пришлось согласиться на тройной коэффициент), сменила очки на линзы и особый подарок для Него.

Он был тот, ради кого стоило влезать в долги. Познакомились год назад на конференции. Нет, конечно же, они просто друзья. Пока друзья. Но она помнила его взгляд в зале аэропорта, как он взял ее за руку и обжег дыханием ее шею, запечатлев целомудренный поцелуй на ее щеке. Целый год они переписывались в мессенджерах социальных сетей. Она знала про него все. Что он ел на обед, про зануду-начальника, про новые задачи на работе и про лучшего друга Вальку, с которым еще с детского сада все время вместе. Каждый вечер она ждала его сообщений, как пятиклассница, краснела и смущалась, если вдруг он называл ее милой, и очень грустила, если вдруг он был занят и не выходил на связь. Он сам предложил встретить Новый год вместе. Она не раздумывая согласилась. И начала копить деньги. Она должна его поразить, удивить, впечатлить — вспоминала она синонимы. Обязательно должны быть игристое, икра в крошечных тарталетках, фрукты, невесомые пирожные с ягодами, гусь с яблоками, заливное из языка. Обязательно она должна быть красивой, чтобы сидеть, закинув ногу на ногу. Чтобы, увидев ее, он пал на колени и понял, что только она достойна быть его спутницей и музой.

Тот самый день настал. Стилист стоил каждого потраченного на него рубля, волосы лежали вокруг головы золотистой короной. Платье подчеркивало талию, делая ее невероятно тонкой, и приподнимало грудь. Ноги казались бесконечно длинными, и стоило только чуть повернуться, как в разрезе дерзко мелькали коленки. Гусь покрывался золотистой корочкой, картошка дымилась в кастрюле, укатанная в ватное одеяло, чтобы не остыла раньше времени, икра сияла, как новогоднее украшение, игристое стояло в холодильнике. И что-то ей вдруг показалось, что одной бутылки мало. Ее бы открыть под бой курантов, загадав самое главное желание года. А вторую — уже под какую-нибудь очень романтичную музыку, чтобы перевести дух после поцелуев, как в кино. До предполагаемого приезда гостя оставалось примерно полчаса. До супермаркета и обратно, если не будет очереди, — 25 минут. Выскочила из дома, накинув только пальто поверх платья. Щелчок замка и... Ключи, телефон, деньги — все осталось на полочке в прихожей. И рухнул мир.

Соседка долго не открывала. Или делала вид, или действительно не слышала. Обзвонили по справочнику службы по открытию дверей, но трубку нигде не брали. Наташа стояла, прижавшись к двери, и слушала, как надрывается ее телефон. Без 15 минут полночь, к соседке пришел кавалер, и она, распрощавшись и пожелав счастливого Нового года, захлопнула дверь. Девушка осталась на лестничной клетке одна. Где-то там, в чужом городе, мерз человек, который не мог сейчас до нее дозвониться. Ну почему она не подумала написать ему адрес? Назвала только станцию метро с просьбой звонить, а там, мол, она расскажет, как пройти. О, идея! Наташа постучала в соседнюю дверь. Ей не открыли. Еще в одну. Тишина. Поднялась на этаж выше. Из-за пятой двери выглянул молодой человек. «Да, конечно же, какой разговор, проходите. Компьютер в гостиной». В полутемной комнате при свечах сидела компания спортивных парней. Кто-то пел под гитару, кто-то оживленно разговаривал, но, как только Наташа вошла в комнату, разговоры стихли.

Хозяин включил компьютер, Наташа ввела логин и тут поняла, что не помнит пароль. Это было последней вишенкой на пироге неприятностей. Она разрыдалась. Выскочила из квартиры, парень вышел за ней. «Девушка, оставайтесь с нами, Новый год, куда вы в тапочках и таком роскошном платье, а утром разберемся». — «Мне нельзя утром, — плакала Наташа, — утром все будет кончено, а я его целый год ждала». — «Ну, раз год ждала, значит, будем спасать». Парень вернулся через минуту с огромной сумкой полной инструментов.

— Сейчас вскроем. Не подумайте, я не домушник, я инженер.

— Я и не думаю. Наташа улыбнулась. Пока парень возился с дверью, успели обсудить и кино, и музыку, и книги, так спорили, кто круче — Стругацкие или Айзек Азимов, что чуть не поругались. Дверь распахнулась. Наташа влетела в квартиру и набрала тот самый заветный номер. 3 часа ночи и 48 пропущенных. Но никто не ответил. На площадке тоже никого не было. Несколько раз нажав на кнопку повтора и прослушав длинные гудки, Наташа сняла платье, смыла макияж и рухнула в кровать, застеленную новым шелковым постельным бельем.

Проснулась утром от звонка. Схватила телефон: «Да, прости, здесь такое... Да, жду, приезжай». Через час в дверь позвонили. На пороге стоял Он. Рядом стояла худющая белобрысая девица в очках и джинсах. — Познакомься, это мой друг детства — Валька. Я решил тебе сюрприз сделать, познакомить вас. Не, ты только прикинь, чужой город, а она и не пикнула, пока мы по дворам кружили, искали. А потом, когда у елки Новый год встретили, решили пожениться. Пойдешь свидетельницей. — Проходите. Пока гости жадно доедали остывшую картошку и засохшие бутерброды, Наташа сидела в спальне у окна и считала снежинки. Потом надела дружелюбное лицо и вышла в гостиную. Через 3 дня проводила на вокзал.

Через неделю поднялась на этаж выше. Протянула коробку конфет. — Меня Наташа зовут, а то из-за Стругацких поругались, но даже не познакомились.

— Митрофанова, ты придуриваешься? Или реально меня совсем забыла? Я за тобой с пятого класса сидел. Все думал, узнаешь или нет. Не узнала.

— Вова? Да ладно! Ботаном таким был, а теперь человеком стал.

— И как твой гость?

— С невестой уехал. А я его год ждала.

— Подумаешь, год. Я тебя с пятого класса жду. Никому никого не надо искать. Твой человек сам найдется. Может быть, он ждет тебя на верхнем этаже, или уже купил билет в твое купе, или недостаточно туго завязал шнурок, чтобы споткнуться у тебя на пути. Я верю в судьбу, она лучше знает, за какой угол тебе повернуть, чтобы встретить смысл всей твоей жизни. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.