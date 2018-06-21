Правила идеального брачного контракта, которые пойдут на пользу вашему союзу

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Брачный контракт — это серьезный юридический документ, и заключить его готова далеко не каждая пара. Ведь не все поддерживают столь деловой подход к браку. Но мы предлагаем вам составить свой собственный контракт, для которого не нужно идти к нотариусу, а нужно всего лишь откровенно поговорить со своим партнером. Пусть в вашем брачном контракте будут собраны правила, серьезные или не очень, которые подходят именно вашему союзу и смогут сделать его крепче.