Правила идеального брачного контракта, которые пойдут на пользу вашему союзу
Брачный контракт — это серьезный юридический документ, и заключить его готова далеко не каждая пара. Ведь не все поддерживают столь деловой подход к браку. Но мы предлагаем вам составить свой собственный контракт, для которого не нужно идти к нотариусу, а нужно всего лишь откровенно поговорить со своим партнером. Пусть в вашем брачном контракте будут собраны правила, серьезные или не очень, которые подходят именно вашему союзу и смогут сделать его крепче.
Мы в AdMe.ru составили пример такого брачного контракта, который точно порадует вас и вашу половинку.
Супружеская спальня — место только для двоих
- Телевизору не место в супружеской спальне. На это есть множество причин. Психологи считают, что вместо вечернего просмотра сериалов лучше что-нибудь почитать и поговорить со своей половинкой о прошедшем дне — отношения станут только крепче. Кроме того, без телевизора в спальне интимная жизнь станет более насыщенной, утверждают сексологи, а сон — более крепким, говорят терапевты.
- Дети старше года и животные должны спать отдельно, а не в вашей кровати. Они, как и телевизор, нарушают интимное пространство пары. Исключения — форс-мажорные обстоятельства или болезнь. Ощущать маленький комочек тепла рядом с собой, когда засыпаешь, очень приятно, однако в течение ночи этот комочек обязательно несколько раз вас разбудит.
- Кстати, иногда и самим супругам идет на пользу поспать отдельно друг от друга. Порой это единственный способ хорошо выспаться (если один из супругов храпит, например) и к тому же немного соскучиться друг по другу. Договоритесь, будете ли вы всегда спать только вместе или нет.
- Периодически, например дважды в год, супругам стоит честно обсуждать свою сексуальную жизнь. Каждой стороне нужно откровенно, но тактично рассказать, все ли его или ее устраивает, и если нет — надо вместе решить, как это исправить. Для стеснительных: советы, как начать столь щепетильный разговор, представлены в этой статье.
Отношения с родственниками — без лишних жертв
- Придумайте секретное кодовое слово, тайный сигнал SOS, понятный лишь вам двоим. В момент ссоры или, к примеру, когда мама вашего партнера довела вас до белого каления своими советами, просто скажите это слово. Это будет означать следующее: «Нам нужно скорее уйти отсюда, или я сейчас начну кричать на тебя / твою маму».
- Ни один из супругов не обязан носить / пользоваться тем, что подарила мама второго супруга.
- Теща и сверковь не должны появляться у вас дома без предупреждения.
- Если ребенку понадобилась няня, оба супруга участвуют в выборе кандидатуры на эту роль. У каждого есть право вето.
- Решите, как часто вы будете посещать родственников и как часто они могут приходить к вам. Это не должно вызывать у вашей половинки дискомфорт.
- Договоритесь, насколько допустимо вмешательство родителей в вашу семейную жизнь и в воспитание ваших детей.
Договориться заранее — значит избежать неприятных сюрпризов
- Перед свадьбой составьте шуточный список для каждого из супругов: напишите там по три имени звезд, с кем разрешается короткий роман на стороне. Может, это будут Роналду, Ди Каприо, Алессандра Амбросио, Джей Ло — да кто угодно, на вкус вашего партнера. Если кто-то из этой троицы постареет и потеряет былой шарм — тем хуже для супруга, потому что новое имя в список добавить нельзя.
- А вот другой список пусть будет обязателен к исполнению: список запрещенных подарков. Обговорите, какие подарки не принесут вам никакой радости. Например, для жены это может быть набор кастрюль, а для мужа — носки и гель для душа.
- Договоритесь заранее, каким будет ваш идеальный отпуск. Если жена обожает лежать на пляже, а мужа больше интересуют экскурсии, найдите компромисс — сколько дней вы потратите на активный отдых, а сколько на пляжный.
- Поговорите о допустимой норме веса друг для друга — в какой момент стоит начинать бить тревогу. Беременность и болезнь, конечно, не в счет.
- Если оба супруга водят машину, по очереди оказывайте друг другу услугу «трезвый водитель на вашей машине». Если один супруг гуляет на вечеринке, то второй знает, что ему пить нельзя. Однако беременность жены — это не повод все время использовать супругу в качестве трезвого водителя.
- Каждый час, проведенный в соцсетях, когда рядом находится вторая половинка, штрафуется: 10 минут разговора о ваших отношениях или о насущных проблемах.
А какие серьезные (или шуточные) правила действуют в вашей семье? Делитесь в комментариях!
иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru