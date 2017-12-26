7 вещей, о которых важно помнить, когда все не так

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У каждого в жизни случаются непростые периоды. Когда хочется лечь и не двигаться. Или бежать и кричать. Как бы ни переживали черные полосы именно вы, вспомните эти банальные, но такие важные истины.

Без перемен нет жизни

А серьезные изменения редко происходят радостно и планомерно. Чаще жизнь преподносит нам испытания, которые становятся настоящими уроками. Забирает, чтобы дать большее. Опустошает, чтобы наполнить новым. Перемены заставляют нас расти над собой, становиться лучше и сильнее, бороться и побеждать.

Страшно бывает всем

Даже самым талантливым, опытным и финансово независимым. Даже тем, у кого любящий, понимающий супруг и послушные дети. Страшно всем — за себя, за близких, за дело, за жизнь. И так будет всегда. Потому что мы живы и бояться — нормально. Но нужно идти вперед через страх, а не стремиться полностью от него избавиться.

Главное — не останавливаться

Необязательно сразу мощно, круто и стремительно. Важно — регулярно и последовательно. Результат — это множество попыток, а не один выстрел в яблочко. Продолжайте двигаться и держите ритм! Быстро — это медленно, но без перерывов.

Мысли материальны

Накручивать себя и впадать в отчаяние гораздо легче, чем сохранять трезвый рассудок и культивировать позитивные мысли. Но стараться оставаться на светлой стороне по-настоящему важно. Думайте о хорошем. Картины, которые мы рисуем в своем воображении, становятся плацдармом для целей, формой, которую наполняет созидательная энергия.

Все в жизни временно

Курсы валют скачут, погожий солнечный день сменяется ветреным, с мерзкой моросью, славные малыши становятся упрямыми подростками, а затем заботливыми, любящими взрослыми. Заканчивается и хорошее, и самое плохое. Константа только одна — мы сами, а потому...

Беречь себя необходимо

Умение расслабляться не менее важно, чем умение в нужный момент поднапрячь силы. Отпустить ситуацию, не соответствующую ожиданиям, развязать внутренние узлы и принять реальность такой, какая она есть, порой стоит ради собственного же блага. Подумайте о себе.

Мы все похожи

Ощущение уникальности наших проблем сильно преувеличено. Все решения и ответы давно существуют, многие справлялись с обстоятельствами, похожими на ваши, и переживали такие же трудности. Позвольте другим помочь вам или себе — обратиться за помощью. Вместе мы сила!