7 вещей, о которых важно помнить, когда все не так
У каждого в жизни случаются непростые периоды. Когда хочется лечь и не двигаться. Или бежать и кричать.
Как бы ни переживали черные полосы именно вы, вспомните эти банальные, но такие важные истины.
Без перемен нет жизни
А серьезные изменения редко происходят радостно и планомерно. Чаще жизнь преподносит нам испытания, которые становятся настоящими уроками. Забирает, чтобы дать большее. Опустошает, чтобы наполнить новым.
Перемены заставляют нас расти над собой, становиться лучше и сильнее, бороться и побеждать.
Страшно бывает всем
Даже самым талантливым, опытным и финансово независимым. Даже тем, у кого любящий, понимающий супруг и послушные дети. Страшно всем — за себя, за близких, за дело, за жизнь.
И так будет всегда. Потому что мы живы и бояться — нормально. Но нужно идти вперед через страх, а не стремиться полностью от него избавиться.
Главное — не останавливаться
Необязательно сразу мощно, круто и стремительно. Важно — регулярно и последовательно. Результат — это множество попыток, а не один выстрел в яблочко.
Продолжайте двигаться и держите ритм! Быстро — это медленно, но без перерывов.
Мысли материальны
Накручивать себя и впадать в отчаяние гораздо легче, чем сохранять трезвый рассудок и культивировать позитивные мысли. Но стараться оставаться на светлой стороне по-настоящему важно.
Думайте о хорошем. Картины, которые мы рисуем в своем воображении, становятся плацдармом для целей, формой, которую наполняет созидательная энергия.
Все в жизни временно
Курсы валют скачут, погожий солнечный день сменяется ветреным, с мерзкой моросью, славные малыши становятся упрямыми подростками, а затем заботливыми, любящими взрослыми. Заканчивается и хорошее, и самое плохое.
Константа только одна — мы сами, а потому...
Беречь себя необходимо
Умение расслабляться не менее важно, чем умение в нужный момент поднапрячь силы. Отпустить ситуацию, не соответствующую ожиданиям, развязать внутренние узлы и принять реальность такой, какая она есть, порой стоит ради собственного же блага.
Подумайте о себе.
Мы все похожи
Ощущение уникальности наших проблем сильно преувеличено. Все решения и ответы давно существуют, многие справлялись с обстоятельствами, похожими на ваши, и переживали такие же трудности. Позвольте другим помочь вам или себе — обратиться за помощью. Вместе мы сила!
Фото на превью Depositphotos