Немедленно выбросите из своего лексикона эти 12 слов

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Мысли материальны. Процесс происходит в глубинах нашего подсознания и влияет на наше восприятие жизни. Например, при правильном мышлении ваше отношение к работе меняется, и таким образом она становится легче, приятнее, любимее. Это работает во всех сферах жизни.

Редакция AdMe.ru собрала мини-словарь популярных фраз, которые мы не задумываясь произносим каждый день и незаметно отравляем свою жизнь.