Немедленно выбросите из своего лексикона эти 12 слов

Мысли материальны. Процесс происходит в глубинах нашего подсознания и влияет на наше восприятие жизни. Например, при правильном мышлении ваше отношение к работе меняется, и таким образом она становится легче, приятнее, любимее. Это работает во всех сферах жизни.

Редакция AdMe.ru собрала мини-словарь популярных фраз, которые мы не задумываясь произносим каждый день и незаметно отравляем свою жизнь.

23 На склад!
23 Комментарии

Не благодарите

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!