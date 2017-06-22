Немедленно выбросите из своего лексикона эти 12 слов
Мысли материальны. Процесс происходит в глубинах нашего подсознания и влияет на наше восприятие жизни. Например, при правильном мышлении ваше отношение к работе меняется, и таким образом она становится легче, приятнее, любимее. Это работает во всех сферах жизни.
Редакция AdMe.ru собрала мини-словарь популярных фраз, которые мы не задумываясь произносим каждый день и незаметно отравляем свою жизнь.
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По материалам huffingtonpost, Дженет Смит Уорфилд "Что мы говорим? Как сила слов влияет на наши мысли"