Не встречаетесь ли вы с психопатом? 9 признаков психически нездоровых людей, о которых вы могли не знать

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Страшное слово «психопат» означает вовсе не маньяка, бегающего с бензопилой и готового резать всех вокруг. Психопат — это человек с неразвитым умением сопереживать, неспособный к искреннему раскаянию, эгоцентричный и с поверхностными эмоциями. То есть им вполне может быть ваш коллега, сосед или знакомый. Вы будете испытывать психологический дискомфорт при общении с ним, но не понимать причины.

AdMe.ru собрал признаки, по которым вы можете определить, является ли поведение человека нормальным или нет. Однако помните, что медицинские заключения могут выносить только квалифицированные специалисты, а наличие одного или даже двух нижеперечисленных симптомов не говорит на 100 % о наличии синдрома.

Он умеет очаровывать

Как ни странно, настоящие психопаты могут казаться весьма привлекательными, как и просто харизматичные люди и мастера общения. Они знают, как завоевать внимание, поразить публику и заставить ее восхищаться собой. Все их действия продуманны, и это не врожденный талант. Хотя многие из нас любят внимание, психопатам оно жизненно необходимо. К тому же очаровывают они тоже не просто так. Это лишь прикрытие или способ достижения каких-то других личных целей.

У него случаются внезапные вспышки ярости

Тяжелые дни бывают у всех. Мы устаем, нас что-то раздражает. Однако и в таких ситуациях нам все же удается держать себя в руках, хоть и не всегда. И даже если вдруг мы выпустили пар, то потом можем попросить прощения, а наше состояние нормализуется. Психопаты же слишком часто и быстро входят в состояние ярости, испытывают немотивированную агрессию. Они оскорбляют, унижают и эмоционально подавляют в общении. А еще весьма злопамятны.

Он очень часто скучает

Психопаты часто испытывают скуку. И для этого есть несколько причин. Во-первых, им не хватает адреналина и острых ощущений. Обычный эмоциональный диапазон им недоступен, а то, что у них вызывает какой-то отклик (экстремальные поступки, яростные споры, всеобщее внимание), не может происходить постоянно. Во-вторых, психопаты не строят долгосрочных планов и не привыкли нести ответственность. Из-за этого, несмотря на высокий интеллект, они могут долго не получать повышение. И, как следствие, скучать и даже часто менять место работы.

У него не такие эмоции, как у всех

У психопатов собственные законы морали, которые могут не совпадать с общепринятыми. К тому же они не испытывают эмоции, как нормальные люди, и поэтому неспособны их понять. Из-за этого опасные или грустные ситуации могут вызывать у психопатов нездоровый интерес, а всеобщее веселье — скуку или безразличие.

Он хорошо умеет притворяться

Психопатам часто приходится подстраиваться под чувства окружающих, на самом деле не испытывая их. Иначе эти люди просто не смогли бы наладить общение с другими и очаровать их. К тому же психопаты не могут испытывать глубокие чувства (любовь, сопереживание, сострадание). А именно эти эмоции можно использовать для того, чтобы приблизиться к человеку, манипулировать им или добиться от него того, чего хочется. Так что психопаты — прекрасные актеры и профессиональные лжецы.

Он не испытывает угрызений совести

Нормальные люди так или иначе восприимчивы к угрызениям совести. Психопаты же не только никогда не признают свою вину — они ее просто-напросто не почувствуют. Ведь такие идеальные люди, как они, не могут допускать ошибок.

Он восхищается собой

У психопатов очень высокое мнение о себе. Они считают себя всегда и во всем правыми, надменно относятся к другим, хотят, чтобы их всегда слушались. Психопаты считают себя непоколебимыми авторитетами во всем, даже не имея на это никаких оснований. На работе это может выражаться не только в нравоучительном тоне, но и в постоянных замечаниях по поводу ваших ошибок или некомпетентности.

Он ловко манипулирует людьми вокруг

Психопат считает себя богом и поэтому пытается управлять людьми. К сожалению, ему это нередко удается. Во многом благодаря обаянию и шарму, а также из-за огромной уверенности в собственных силах, чего так часто не хватает нам самим. Чтобы манипулировать людьми, психопаты эмоционально их подавляют, используют чужие слабости, контролируют каждый чужой шаг и прекрасно мимикрируют, надевая на себя одну из тысяч масок. Поэтому если на работе вы постоянно чувствуете себя виноватым перед кем-то (неважно, это просто коллега или начальник), панически боитесь ошибиться или понимаете, что не можете принять ни одно решение без одобрения какого-то конкретного человека, то задумайтесь: может, вы попались на удочку.

В его проблемах виноваты все, кроме него

Конечно, и у психопатов в жизни случаются промахи, что-то не получается. Но мы помним, что такие люди не испытывают угрызений совести и искренне верят, что просто не могут ошибиться. Поэтому всегда и во всем будут виноваты окружающие — коллеги, семья, соседи.

Как защититься от психопатов

Далеко не всех психопатов удается сразу вычислить. Да и если вы догадались об особенностях вашего коллеги и начальника, вам все равно придется с ним продолжать работать. Так как же уберечься самому? Доверяйте своей интуиции и чувствам. Если вам кажется, что человек вас морально подавляет, в его компании вы становитесь неуверенным в своих силах и вам плохо, то, возможно, проблема не в вас, а действительно в нем.

Не соглашайтесь помогать человеку только из чувства жалости к нему. Это один из популярных приемов манипуляции.

Используйте правило трех раз. Если вас обманули или подвели трижды, то это не случайность или досадное недоразумение. Это стиль поведения человека.

Приятные слова в ваш адрес и малейшая помощь не обязывают вас помогать человеку в ответ или чувствовать себя должником. Истинные комплименты и желание помочь идут от чистого сердца, и человек не ожидает получить ничего в ответ. Если, конечно, это не способ манипулировать.

Не доверяйте слепо, а всегда думайте своей головой. Об этом часто говорят, но очень немногие люди могут грамотно проанализировать собственные действия.

Не спорьте с психопатами. Они все равно не признают вашу правоту, а вы потратите силы, время и нервы. По возможности лучше просто перевести разговор на другую, нейтральную тему.

Если вы нашли эти черты в себе

Если вы обнаружили, что сами подходите под эти описания, у нас есть для вас сюрприз. Некоторые психопаты были гениальными личностями. Среди них — Винсент Ван Гог, Людвиг ван Бетховен, Исаак Ньютон, Эдгар Аллан По, Авраам Линкольн. В той или иной степени психические отклонения были у Уинстона Черчилля и принцессы Дианы. В своих проблемах признавались Стивен Фрай, Бритни Спирс, Джоан Роулинг, Кэтрин Зета-Джонс. Может, это просто признак вашей гениальности? Если же перечисленные черты принадлежат не вам, но отравляют вашу жизнь, можно попытаться помочь. Только помните, что вряд ли кто-то признает, что болен, — скорее будет списывать все на особенности характера. Поэтому без поддержки специалиста не обойтись. Но главное — берегите себя в первую очередь и не поддавайтесь негативному влиянию психопата. В крайнем случае лучше обратиться за помощью самим.

А у вас были знакомые с похожими признаками? Какие правила общения с ними вы устанавливали?