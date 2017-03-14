Не уходите с собеседования, не задав эти 3 вопроса

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Почти каждое интервью работодатели заканчивают фразой: «Ну что, у вас есть вопросы?» Так вот, прежде чем говорить «нет», пожимать руку и уходить, подумайте о том, что вопросы, которые вы зададите, помогут вам не только увеличить шансы получить должность, но и лучше разобраться в том, что вас ждет на этой работе. AdMe.ru нашел для вас 3 вопроса, которые нужно обязательно задать на собеседовании.

Корпоративная культура — это эмоциональная среда внутри компании, звено, которое связывает отношения всех сотрудников. Она включает в себя стиль поведения и общения с коллегами, активность сотрудников, уровень мотивации, ценности и многое другое. Спросив о культуре, вы сможете лучше узнать атмосферу в компании и понять, насколько комфортно вы будете чувствовать себя внутри нее.

Очень важно узнать об обязанностях, которые вы будете выполнять ежедневно. Задав этот вопрос, вы сможете получить полное представление о том, как будет проходить ваш рабочий день и с какими трудностями вам придется сталкиваться. К тому же это покажет работодателю вашу заинтересованность и желание принять участие в рабочем процессе.

После собеседования, как правило, наступает фаза нервного ожидания. Ну когда же мне позвонят/ напишут? Чего мне ждать? Для того чтобы избежать этого стресса, просто всегда обговаривайте с работодателем следующий этап собеседования. Если вам обещали позвонить — спросите дату и примерное время звонка. Если вас ждет еще испытание — узнайте все его тонкости, чтобы быть более подготовленным. Не бойтесь уточнять необходимую информацию, ведь так вы избежите недомолвок и будете более уверены в себе.

Не забудьте поблагодарить работодателя после собеседования и помните, что даже если вам отказали — не стоит отчаиваться. Не бойтесь попросить компанию пояснить причину отказа, по закону вам обязаны дать развернутый ответ. Это поможет вам узнать и проработать свои минусы.