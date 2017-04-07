Никогда не уходите из дома, не попрощавшись с ребенком

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Мы постоянно уходим из дома по разным причинам: на работу, на учебу, просто в магазин или по другим делам. И ничего страшного в этом нет, если уходя вы попрощались с ребенком. Однако очень многие родители допускают ошибку и не делают этого, не придавая значения таким вещам. AdMe.ru предлагает вместе узнать, почему акт прощания так важен и как он влияет на будущее ребенка.

Почему это так важно?

Одна из основных причин, по которой следует прощаться каждый раз, когда вы уходите из дома, — это доверие. Если вы уйдете без объяснений, вы подвергнете хрупкий внутренний мир вашего ребенка сомнениям и переживаниям. Ведь для ребенка разлука с матерью — это повод для переживаний номер один! Если вы уйдете, не попрощавшись и не объяснив причину, ребенок останется наедине со своим горем, глубокой обидой и непониманием, почему ему не доверяют.

Как лучше всего попрощаться с ребенком?

Подойдите к ребенку, обнимите и поцелуйте.

Сохраняя беззаботную улыбку, объясните, что вам нужно уйти на некоторое время. Но обязательно отметьте, что скоро вернетесь. Возможно, плача избежать не удастся, ведь именно так ребенок доказывает вам свои чувства. Но теперь он будет просто скучать по вам и с нетерпением ждать встречи, а не находиться в мучительном и непонятном ожидании, которое может повлечь настоящую психическую травму.

Прощание и разлука — важный и неизбежный процесс становления личности. Поэтому помогите вашему ребенку освоить его мягко и без лишних переживаний. Да и ваша психика будет здоровее, если уходя вы будете видеть глаза, которые ждут вас, а не переживать, что именно вы причастны к стратегии обмана вашего малыша.