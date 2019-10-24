Не страшно, если вы уделяете больше времени работе, а не семье. И у нас есть этому 5 доказательств

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Несмотря на то что современные родители все чаще выбирают модель семьи, в которой и мама, и папа работают, больше половины этих людей признаются, что сохранять баланс между работой и семьей им очень сложно. Особенно это касается работающих женщин: около 40 % из них уверяют, что материнство затормозило их подъем по карьерной лестнице. Притом многие мамы, которые просто стараются добросовестно выполнять свою работу, постоянно испытывают чувство вины, потому что им кажется, что, отправляясь на работу, они крадут это время у своих детей.

AdMe.ru ознакомился с рядом исследований и выяснил, что работа мамы не наносит никакого ущерба психике ребенка и даже помогает ему в будущем. В качестве бонуса мы подготовили шаблон планера, заполняя который, вы сможете эффективнее распределять свое время между материнскими и рабочими занятиями.

Сложно одинаково хорошо выполнять все запланированные дела

Опросы показали, что даже в семьях, где оба родителя работают полный день, большинство домашних обязанностей все равно ложится на матерей. Если и ваша семья не исключение, нет ничего удивительного в том, что вы выматываетесь и радуетесь возможности находиться вне дома хоть какое-то время. И совершенно нормально, что вы не можете на 100 % отдаться какой-то одной области вашей жизни. Грамотно распределить свое внимание между всеми сферами, которым оно требуется, вам помогут наши следующие советы, подкрепленные научными фактами.

1. Перестаньте думать, что вы виноваты в том, что не можете всецело отдаться работе или материнству

Даже если общество заставляет вас думать, что женщина должна быть в первую очередь хранительницей домашнего очага, а уход на работу — это бегство от домашних обязанностей и с женщинами, решившими не выбрасывать карьеру из своей жизни, что-то не так. Обобщенные исследования показывают, что наличие нескольких равнозначных социальных ролей одинаково полезно как для мужчин, так и для женщин. Это положительно сказывается на психике и здоровье в целом. Кроме того, успехи в одной области могут значительно уменьшить последствия стресса, вызванного неудачами в другой. Так что люди, выполняющие несколько социальных ролей, меньше склонны к выгоранию и апатии.

2. Поймите, что ваши дети счастливы и с работающей мамой

Опросы показали, что 41 % взрослых людей считают, что жизнь детей, чьи мамы работают, намного тяжелее жизни тех малышей, с которыми мама проводит весь день. Однако нет никаких подтверждений этой теории. Даже наоборот, 50-летнее психологическое исследование показало, что дети работающих мам настолько же счастливы, как и те, чьи мамы сидят дома. Более того, у них есть преимущество: они растут более социально приспособленными, реже испытывают тревогу и депрессию во взрослой жизни и добиваются более высоких результатов во время обучения.

3. Перестаньте воровать время у детей и работы

Точнее, перестаньте думать, что вы его воруете. Ведь, находясь с домочадцами или на рабочем месте, вы в любом случае занимаетесь тем, чем должны. Упростить эту задачу можно, занявшись планированием и следуя заранее установленному распорядку. Выделите в графике как минимум 2 часа в день на то, чтобы провести это время со своими детьми. Нет, 2 часа материнства после 8 трудовых часов — это не дисбаланс. По мнению психологов, эти 2 часа, проведенные рядом с соскучившейся мамой, для малышей намного полезнее целого дня с мамой измотанной и раздражительной. Дети получают в это время больше положительных эмоций и заботы.

4. Помните, что вы в большинстве

Каждый день огромное количество матерей занимаются тем же, чем и вы: расстаются с детьми, чтобы уйти на работу. И испытывают примерно такие же переживания. Согласно статистике 2018 года, более 70 % матерей сделали выбор между домохозяйством и работой в пользу карьеры. И это число с каждым годом будет расти. То есть уже сейчас можно сказать: то, что вы работаете, а не сидите с детьми дома, — это норма.

5. Не забывайте, что подаете положительный пример

Глядя на вас, дети будут понимать, что успешная карьера и постоянная работа — это нормальная часть жизни как для мужчин, так и для женщин. Исследователи утверждают, что повзрослевшие дочери работающих мам более успешны на трудовом поприще и их доходы выше, чем доходы тех женщин, чьи мамы были домохозяйками.

Прямой связи между трудовой занятостью мам и будущим профессиональным ростом мальчиков ученые не обнаружили. Однако они выявили другую интересную закономерность: мужчины, чьи мамы не были домохозяйками, тратят на домашние и отцовские обязанности на 50 минут больше ежедневно, нежели те, чьи мамы сидели дома.

Дети матерей, получивших в свое время высшее образование, тоже демонстрируют высокую тягу к знаниям и получению солидной профессии.

Бонус: планер для работающей мамы

Вы можете распечатать этот лист и ежедневно заполнять его, чтобы определить время и задачи для каждой сферы вашей жизни.

А ваши мамы работали или предпочитали находиться рядом с вами? Как вы думаете, повлиял ли их выбор на ваше будущее?