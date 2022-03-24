«Не растите себе прислугу. Пожалуйста». Откровенный текст о том, должен ли ребенок помогать по дому

Сколько я себя помню, в нашей семье был настоящий культ уборки. Бабушка ежедневно надраивала плиту на кухне и сантехнику в ванной, а полы блестели так, что с них можно было есть. Проблема заключалась в том, что из меня тоже решили вырастить «идеальную хозяюшку», к которой в дом зайти не стыдно.

Я расскажу читателям AdMe.ru, почему подобные эксперименты с ребенком, скорее всего, будут обречены на провал. А из бонуса к статье станет ясно: сколько людей, столько и мнений.

Начну с того, что мои родственники полагали, что навык мыть тарелки и драить полы дается буквально с рождения. Естественно, что в свои 6–7 лет я оставляла липкие следы на чашках и недостаточно хорошо протирала пыль в углах. Но вместо того, чтобы объяснить, как правильно наводить порядок или просто помочь на первых порах, взрослые сообщили мне что-то типа: «Ты просто ленишься, а значит, будешь выполнять каждое дело не меньше часа. Чтобы наконец-то научилась и запомнила». И тогда я придумала себе игру, чтобы хоть как-то развлечь себя в это время: разговаривала про себя с каждой вилкой, переливала воду из стакана в стакан, тихонько затыкала слив в раковине и пускала тарелки в «свободное плавание». А если заставляли отмывать двери и откосы, то сначала оттирала грязь (при условии, что она все-таки была), а все оставшееся время рисовала тряпкой на поверхностях мокрые узоры. Как вы понимаете, любви к уборке мне это не прибавляло.

Не скажу, что я росла ленивым ребенком. Сначала я даже была полна энтузиазма: еще бы, я же буду выполнять настоящую взрослую работу по дому! Но на деле выяснилось, что из меня, подрастающей девочки, пытались сделать не просто помощницу, а буквально маленькую прислугу, перевесив практически все домашние обязанности на мои плечи. При этом взрослые взяли на себя исключительно контролирующую функцию, а я была только должна, должна и должна. Хорошо помню, как в моем детстве бабушка любила ходить по дому с белой тряпочкой и проверять, как я протерла пыль. А мать, когда мне исполнилось 12 лет, заявила, что теперь ее задача только зарабатывать деньги, а все домашние дела будут на «взрослой дочке». Но при этом я должна была идеально учиться в школе и приносить домой только пятерки. Оставалось только понять, почему мать может ограничиться только работой, а я должна выполнять обязанности и ученицы, и домохозяйки.

Одна из главных проблем, с которой я столкнулась, когда стала взрослой, — это хроническое неумение отдыхать. Мне нужно было постоянно доказывать кому-то (наверное, в первую очередь себе), что я не бездельница. Даже во время честно заработанного отпуска я начинала суетиться и составлять всей семье расписание на ближайшую неделю: сегодня мы едем на экскурсию, завтра идем в музей, послезавтра осматриваем еще какую-то достопримечательность. О том, чтобы просто поваляться на лежаке возле бассейна, речи даже не шло. В итоге я специально начала выделять себе время для отдыха и буквально заставляла свой организм бездельничать. Сначала недолго — 5–10 минут с кружкой чая под какой-нибудь ролик в интернете. Теперь уже в воскресенье могу честно проваляться в кровати часов до 11 утра и не испытывать угрызений совести. В моем случае это большой прогресс.

Когда мой сын плавно вошел в подростковый возраст и обрел способность по несколько часов подряд валяться с книжкой или планшетом на кровати, я поймала себя на мысли о том, что мне так и хочется его как-то подковырнуть. Например, фразой из серии «Заняться нечем? Иди мой посуду». И в этот момент я понимаю, что это во мне подают голос мои старшие родственницы, которых всегда потряхивало от злости, когда они видели «бездельника» и «лоботряса». Почему-то считалось, что ребенок должен быть занят каждую секунду. Причем не какой-то ерундой, а именно чем-то полезным. Иначе из него вырастет лентяй, приспособленец и бесполезный член общества. Мне кажется, это отразилось и на нашем поколении. Да, сегодня многие из мам, чье детство прошло в 80-е и 90-е годы, уже не сваливают все домашние обязанности на своих отпрысков. Но зато они умудряются не давать детям отдохнуть уже другим способом: записывают их в миллион кружков и секций. А ведь даже психологи говорят, что у ребенка обязательно должно быть свободное время, когда его никто не дергает и не загружает всевозможными делами.

Да, я по-прежнему прохладно отношусь к уборке и не особо люблю вспоминать детство, когда я была в роли маленькой Золушки. Но при этом я понимаю, что каждый из нас должен прикладывать определенные усилия, чтобы не зарасти грязью. В моей нынешней семье действует простое правило: мы все живем в этой квартире, а значит, по мере своих сил должны участвовать в поддержании порядка и уюта. Мне кажется, это гораздо честнее, чем перекладывать на ребенка все обязанности по дому, оправдываясь словами «Ну я же деньги зарабатываю».

Бонус: сколько людей, столько и мнений

Мои родители твердо верили в то, что ребенок должен только учиться и развлекаться. В итоге в детстве я ни разу пальцем о палец не ударила : не застилала кровать и не выносила мусор. Рассказываю о последствиях: когда я поступила в колледж, мои соседи по общежитию стали говорить, что я неряха. Делить со мной комнату тогда было действительно невыносимо: повсюду была разбросана одежда, стояли немытые тарелки и чашки. Даже сейчас, будучи замужней женщиной, я терпеть не могу работать по дому, и где-то внутри сидит чувство, что это чья-то чужая обязанность. Своего сына я воспитываю по-другому. Он с 2 лет помогает мне стирать, выбрасывать мусор и пылесосить. © Ranjini Shankar / Quora

: не застилала кровать и не выносила мусор. Рассказываю о последствиях: когда я поступила в колледж, мои соседи по общежитию стали говорить, что я неряха. Делить со мной комнату тогда было действительно невыносимо: повсюду была разбросана одежда, стояли немытые тарелки и чашки. Даже сейчас, будучи замужней женщиной, я терпеть не могу работать по дому, и где-то внутри сидит чувство, что это чья-то чужая обязанность. Своего сына я воспитываю по-другому. Он с 2 лет помогает мне стирать, выбрасывать мусор и пылесосить. © Ranjini Shankar / Quora Вот список обязанностей моего сына: кормить собаку, готовить ужин 1 раз в неделю, мыть посуду, убирать за собой одежду и выносить мусор. А я взамен этого покупаю ему новую одежду и школьные принадлежности, беру с собой в путешествия, оплачиваю его занятия спортом и разрешаю приглашать друзей. Если он откажется от какой-то из своих обязанностей, я легко лишу его любого из предоставляемых мной благ. © Brooke Epps / Quora

В 5 лет меня считали достаточно взрослой для того, чтобы помогать по дому. Я стирала, мыла посуду и вместе с другими братьями и сестрами отвечала за приготовление еды. Если дома было грязно, нам запрещали смотреть мультики. И при этом мы должны были успевать готовиться к урокам. © Joyce Frankel / Quora

И при этом мы должны были успевать готовиться к урокам. © Joyce Frankel / Quora Когда мне было 6 лет, мой отец купил ферму. Мы с сестрами были обязаны подметать полы, мыть посуду и пылесосить оба этажа дома. А еще на нас были сезонные хлопоты вроде работы в саду, помощи в сборе фруктов и ягод, прополки, заготовки дров, ухода за газоном, дойки коров и присмотра за телятами. Кстати, мамины сестры говорили ей, что мы слишком много работаем, но она не обращала на эти слова никакого внимания. Да, мы выросли и стали успешными людьми. Но я часто ловлю себя на мысли о том, что совсем не умею заботиться о себе и тружусь только ради чужого блага. © Leah Spencer / Quora