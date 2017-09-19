Назван самый счастливый и самый тяжелый год брака

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Не все пары осознают, что семья требует усилий от обоих партнеров. Согласно последним данным, в Европе на 2,1 млн браков приходится почти 950 тыс. разводов. Специалисты фирмы Slater & Gordon установили, какой год брака является самым тяжелым, а какой — самым счастливым. Мы в AdMe.ru рассказываем подробности и делимся факторами, которые на самом деле могут стать причиной развода.

3 года

Бытует мнение, что любовь живет 3 года. А затем пара распадается или отношения становятся не такими идеалистичными. Но на деле после 3 лет отношений люди чаще всего смиряются с недостатками партнера и чувствуют себя комфортно. Часто на 3-м году семейной жизни пара заводит ребенка, их отношения только укрепляются. Именно 3-й год брака считается самым счастливым.

5 лет

Первые действительно серьезные проблемы начинаются на 5-м году семейной жизни. В это время дети еще не выросли и доставляют много хлопот, которые совмещаются с проблемами на работе, домашними хлопотами и в целом высокой загруженностью. Именно через 5 лет жизни под одной крышей пары задумываются о разводе и обращаются к юристам. Этот год отношений считается самым сложным.

7 лет

Если после 5 лет брака пара не разводится, впереди ее ждет еще одно препятствие. 7-й год совместной жизни специалисты называют своеобразной стеной, которую предстоит преодолеть паре. К этому времени семейная жизнь становится рутинной. Сюда же стоит прибавить финансовые волнения, заботу о детях и препирательства по поводу разделения обязанностей. Это сложный период, но если супруги справляются, то впереди их ждет крепкий и счастливый брак.

Факторы, которых стоит избегать, чтобы сохранить брак

Неоправданные ожидания . Выяснилось, что пары часто подают на развод в начале весны и осени. Перед этим они дают браку второй шанс. Если он не оправдывает себя, развод неминуем.

. Выяснилось, что пары часто подают на развод в начале весны и осени. Перед этим они дают браку второй шанс. Если он не оправдывает себя, развод неминуем. Замалчивание проблем . Специалисты провели эксперимент среди молодых пар, который доказал, что даже обсуждение фильмов о взаимоотношениях снижает риск развода вдвое. Что уж говорить о беседах по душам о ваших семейных трудностях.

. Специалисты провели эксперимент среди молодых пар, который доказал, что даже обсуждение фильмов о взаимоотношениях снижает риск развода вдвое. Что уж говорить о беседах по душам о ваших семейных трудностях. Неумение или нежелание выстраивать отношения . Большое количество братьев и сестер снижает риск развода, когда люди становятся взрослыми. Ученые связывают это с тем, что в больших семьях дети получают огромный опыт выстраивания взаимоотношений с близкими. В будущем это помогает им сохранить брак.

. Большое количество братьев и сестер снижает риск развода, когда люди становятся взрослыми. Ученые связывают это с тем, что в больших семьях дети получают огромный опыт выстраивания взаимоотношений с близкими. В будущем это помогает им сохранить брак. Нежелание слушать . Число разводов среди пар, в которых только один из партнеров конструктивно настроен и готов слушать во время ссоры, увеличивается.

. Число разводов среди пар, в которых только один из партнеров конструктивно настроен и готов слушать во время ссоры, увеличивается. «Жизнь» в социальных сетях . Люди, которые слишком активно ведут твиттер, могут столкнуться из-за этого с серьезными проблемами. А уже они приведут к разводу.

. Люди, которые слишком активно ведут твиттер, могут столкнуться из-за этого с серьезными проблемами. А уже они приведут к разводу. Финансовые споры . Пары, которые часто спорят из-за денег, увеличивают возможность будущего развода из-за неудовлетворенности отношениями. Даже если уровень дохода обоих партнеров высок.

. Пары, которые часто спорят из-за денег, увеличивают возможность будущего развода из-за неудовлетворенности отношениями. Даже если уровень дохода обоих партнеров высок. Отсутствие образования. Исследователи установили, что люди с высшим образованием реже разводятся, независимо от пола или страны, в которой они живут. Не допускайте таких ошибок, и шанс, что ваша семейная жизнь будет счастливой и долгой, возрастет в разы.