Наташу Кампуш похитили в детстве. Спустя 8 лет она спаслась и рассказала свою историю

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Вряд ли вы когда-то слышали имя Наташи Кампуш или видели ее лицо. Но в Австрии история этой девушки гремела повсеместно. Девочка, которую украли в 10-летнем возрасте и продержали в плену 3 096 дней, не только сумела сбежать от похитителя, но и постаралась выжать из своего опыта максимум пользы, начав рассказывать свою историю и помогая жертвам аналогичных преступлений.

Мы в AdMe.ru затаив дыхание читали автобиографию девушки и были искренне восхищены ее мужеством. А сегодня хотим рассказать эту историю вам.

2 марта 1998 года в отделение венской полиции позвонила женщина. Она представилась Бригиттой Сирни и сообщила о том, что пропала ее 10-летняя дочь Наташа Кампуш. Оказалось, что накануне девочка приехала с каникул, которые провела с отцом в Венгрии, а в понедельник уже в Вене пошла в школу, из которой не вернулась. Женщина позвонила в учебное заведение, но там сказали, что Наташа в этот день пропустила уроки. Тогда-то мать и решила обратиться в полицию. Девочку начали искать немедленно. Первым делом обследовали маршрут от дома Кампуш до ее школы. А также проверили близлежащие пруды. К поискам подключили служебных собак, но они не смогли учуять след ребенка.

Полицейские предположили, что Наташу похитили, и начали опрашивать возможных свидетелей преступления. Обратившаяся к стражам порядка 12-летняя школьница заявила, что видела, как пропавшую девочку насильно усаживали в белый фургон. Полицейские решили проверить все подходящие по описанию машины. Также поиски начали вести в Венгрии, откуда Наташа недавно приехала. У девочки были с собой документы, поэтому следователи предположили, что — по своей воле или нет — Наташа могла пересечь границу. В это время в поле зрения правоохранителей попал бывший техник Вольфганг Приклопиль из города Штрасхоф-ан-дер-Нордбан, у которого в собственности имелся белый микроавтобус, подобный тому, который описала юная свидетельница преступления. Мужчина объяснил, что машина нужна ему для перевозки стройматериалов. Следователи провели стандартный опрос, в ходе которого выяснилось, что у Вольфганга нет алиби — 2 марта он якобы был весь день дома в одиночестве.

Поскольку во время расследования полицейским пришлось проверить около 700 машин и опросить примерно такое же количество автовладельцев, на Приклопиля не обратили должного внимания, он ни у кого не вызвал подозрений. О мужчине вскоре все забыли, даже не догадываясь, что в потайной комнатке, размер которой едва достигает 5 кв. м, Вольфганг прячет перепуганную 10-летнюю девочку.

Кадр из фильма «3096», посвященного истории Наташи Кампуш.

Комната, в которой жила Наташа, находилась на глубине 2,5 метра под землей. В ней не было окон, только вентиляция, обеспечивающая поступление свежего воздуха. Коморка запиралась 2 дверями, одна из которых весила полтора центнера.

Снимки комнаты, в которой держали Наташу, сделанные полицейскими.

Помещение было полностью звуконепроницаемым. Поэтому все попытки Наташи создавать как много больше шума, чтобы привлечь к себе внимание, были тщетны. Войти в комнату можно было только через гараж Приклопиля. Первая дверь пряталась за невзрачным шкафом.

Дом Вольфганга Приклопиля.

В течение 6 месяцев Наташе было запрещено покидать ее импровизированную тюрьму. Но позже, когда Вольфганг почувствовал со стороны девочки возрастающее доверие к себе, начал выпускать ее на короткое время пройтись. Также он обставил комнату так, как этого хотела Наташа: у девочки появился телевизор, доска для записей, стол и стул. Все это время похититель приносил ей в больших количествах книги, журналы и игры.

В 2004 году следователи, искавшие Наташу, пошли по ложному следу. Они предположили, что с исчезновением девочки связан француз Мишель Фурнире, осужденный за аналогичные преступления. Правда, убедительных доказательств его причастности не нашлось. Тем временем Приклопиль все больше убеждался в идеальности своего преступления. В 2005 году он расслабился и начал выпускать Наташу прогуляться не только по дому, но и по саду. Год спустя он даже разрешил девочке искупаться в соседском бассейне. Ходят слухи, что однажды он вывез 17-летнюю Наташу на лыжный курорт, позаботившись о том, чтобы у его пленницы не было возможности сбежать.

Информация о целях Приклопиля разнится. По словам самой Наташи, похитил он ее для того, чтобы она выполняла работу по дому. Вольфганг следил за режимом ее дня и старался, чтобы его пленница продолжала обучаться, читая книги. При этом мужчина говорил ей, что выход из убежища заминирован, поэтому девушка не сможет оттуда выбраться без него. А иногда угрожал физической расправой, уверяя, что у него есть агрессивные сообщники. Периодически и сам применял силу, после чего пытался успокоить свою пленницу. Однако спастись Наташе все-таки удалось. Это случилось в 2008 году, когда Приклопиль попросил девушку пропылесосить салон машины, а сам в это время отвлекся на телефонный звонок. Наташа оставила пылесос включенным и убежала куда глаза глядят. Она стучалась в двери ближайших домов и просила о помощи. В итоге на ее призыв откликнулась пожилая женщина, которая и вызвала полицию.

Приклопиля пытались задержать, но он погиб, уходя от погони. Наташа искренне расплакалась, когда узнала об этом. Из-за ее реакции на смерть мучителя журналисты предположили, что у девушки развился стокгольмский синдром. Но сама Кампуш отрицает это и утверждает, что всегда считала Вольфганга не более чем преступником. История Наташи получила широкую огласку. Долгое время девушка боялась рассказывать о своем опыте. Но со временем пришла в себя и начала общаться с журналистами. Она даже выпустила автобиографическую книгу «3096 дней», по которой был снят одноименный фильм. Также она вела свое ток-шоу на телевидении, демонстрируя таким образом общественности, что оправилась от психологической травмы и смогла перебороть свое недоверие к людям.

Часть заработанных средств, а именно € 25 000, она пожертвовала женщине по имени Элизабет Фритцль, которая долгие годы прожила в плену у собственного отца. Также Кампуш стала членом организации «Люди за этичное обращение с животными». Она даже написала письмо австрийскому министру сельского хозяйства, в котором заявила: «Животные, если бы они могли, сбежали, как я, потому что жизнь в неволе — жизнь, полная лишений. Вам решать, должны ли общительные, умные и замечательные создания быть освобождены от цепей и клеток, где их держат безжалостные люди».

Сейчас Наташа увлекается рисованием, изучает фотоискусcтво, а также выращивает суккуленты. Говоря о периоде своего заключения, утверждает, что, хоть это и было тяжелым временем, сейчас она живет так, как хочет, и не терзается чувством, что в детстве упустила что-то важное. Кстати, девушка унаследовала дом, в котором жила пленницей. Он и сейчас значится в ее собственности. Журналистам Наташа рассказала, что поддерживает жилище в чистоте, так как эти стены, в которых прошла ужасающая часть ее детства, оказывают на девушку терапевтическое действие.