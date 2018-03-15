Настоящая детективная загадка, которая заставит вас пораскинуть мозгами

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Сегодня мы предлагаем вам почувствовать себя детективом и проверить свою логику. Просто посмотрите на картинку и скажите: это убийство или суицид?

Не торопитесь с ответом, сосредоточьтесь и внимательно поищите доказательства своей версии. Нашли? Тогда смотрите ответ от AdMe.ru ниже. Вот увидите, задачка станет хорошей разминкой для вашего мозга!

Ответ

Итак, мы считаем, что это убийство. И сейчас объясним почему.

1. Левша или правша?

Первое, на что нужно обратить внимание, — это расположение предметов на столе. Как видите, и ручка, и пепельница, и баночка колы стоят с левой стороны. Это говорит о том, что владелец этих предметов левша. Однако пистолет лежит в правой руке девушки, что уже вызывает подозрения.

2. Записка на столе

Ручка слева от бумаги говорит нам о том, что записку писала жертва. Однако нет данных о том, предсмертная это записка или нет. Несмотря на то что за окном темно, лампа выключена. Это странно, учитывая, что у жертвы явно было плохое зрение (очки это подтверждают). Возможно, она что-то писала, когда было светло? В таком случае это была не предсмертная записка.

3. Кровь и гильза на столе

Пятно крови говорит о том, что, если жертва держала пистолет в правой руке, она должна была сидеть спиной к столу или спиной к стене. Однако в таком случае гильза должна была оказаться совсем не там, где она сейчас лежит.

4. Признаки борьбы

Отсутствие одного шлепанца, перевернутый стул, даже выдернутый шнур лампы — все это вполне может оказаться признаками борьбы. Но если последние два фактора можно объяснить, то отсутствие обуви на жертве или рядом с ней — это определенно подозрительно.

5. Сигарета в руке

У девушки в руках осталась зажженная сигарета, что странно, если это было самоубийство. Перед самоубийством человек так или иначе заканчивает все свои дела. Маловероятно, что девушка, не докурив сигарету, пустила себе пулю в голову.