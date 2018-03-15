Настоящая детективная загадка, которая заставит вас пораскинуть мозгами
Сегодня мы предлагаем вам почувствовать себя детективом и проверить свою логику. Просто посмотрите на картинку и скажите: это убийство или суицид?
Не торопитесь с ответом, сосредоточьтесь и внимательно поищите доказательства своей версии. Нашли? Тогда смотрите ответ от AdMe.ru ниже.
Вот увидите, задачка станет хорошей разминкой для вашего мозга!
Ответ
Итак, мы считаем, что это убийство. И сейчас объясним почему.
1. Левша или правша?
Первое, на что нужно обратить внимание, — это расположение предметов на столе. Как видите, и ручка, и пепельница, и баночка колы стоят с левой стороны. Это говорит о том, что владелец этих предметов левша. Однако пистолет лежит в правой руке девушки, что уже вызывает подозрения.
2. Записка на столе
Ручка слева от бумаги говорит нам о том, что записку писала жертва. Однако нет данных о том, предсмертная это записка или нет.
Несмотря на то что за окном темно, лампа выключена. Это странно, учитывая, что у жертвы явно было плохое зрение (очки это подтверждают). Возможно, она что-то писала, когда было светло? В таком случае это была не предсмертная записка.
3. Кровь и гильза на столе
Пятно крови говорит о том, что, если жертва держала пистолет в правой руке, она должна была сидеть спиной к столу или спиной к стене. Однако в таком случае гильза должна была оказаться совсем не там, где она сейчас лежит.
4. Признаки борьбы
Отсутствие одного шлепанца, перевернутый стул, даже выдернутый шнур лампы — все это вполне может оказаться признаками борьбы. Но если последние два фактора можно объяснить, то отсутствие обуви на жертве или рядом с ней — это определенно подозрительно.
5. Сигарета в руке
У девушки в руках осталась зажженная сигарета, что странно, если это было самоубийство. Перед самоубийством человек так или иначе заканчивает все свои дела. Маловероятно, что девушка, не докурив сигарету, пустила себе пулю в голову.
Если проанализировать все эти факторы, получается, что на картинке все-таки изображено убийство.
А сколько времени у вас ушло на эту загадку? Может быть, вы нашли еще важные улики в подтверждение или опровержение теории о том, что это убийство?