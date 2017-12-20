Как вычислить слабые стороны человека по его страничке в соцсетях

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Наши публикации в соцсетях изучают потенциальные работодатели и HR-менеджеры, к нам на странички заглядывают наши бывшие возлюбленные и бывшие возлюбленные наших нынешних возлюбленных. Наши аккаунты придирчиво изучают банковские специалисты, прежде чем принять решение о выдаче кредита. И мы сами не скупясь предоставляем информацию о себе, не задумываясь о том, о каких наших слабостях она может рассказать миру. Социальные психологи убеждены: любой пост — это определенное послание миру. Отсутствие постов — тоже. AdMe.ru проанализировал основные типы пользователей в соцсетях и то, о каких слабых сторонах может рассказать их профиль.

1. Скрытный пользователь

Информацией о себе владелец подобного аккаунта не балует, как правило, даже друзей: в аккаунте всего несколько фотографий и подписок на группы. Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с интровертом, которому сложно выставлять напоказ свою жизнь и делиться информацией о себе. Кроме того, подобный скрытный тип поведения может свидетельствовать о том, что пользователь испытывает эмоциональные трудности. Не исключено, что у человека депрессия и он хочет не выходить на связь с внешним миром.

2. Мы счастливая пара

Психологи убеждены, что те, кто часто делится совместными фото в соцсетях, на самом деле чувствуют себя неуверенно в отношениях. За обилием совместных фото пары в соцсетях стоит потребность показать и доказать кому-то, что вы счастливы и любимы. Этим кем-то могут бывшие возлюбленные, возможные конкурентки, менее удачливые подруги. Счастливые пары не отвлекаются на соцсети, чтобы постоянно демонстрировать всему миру, как они счастливы и как наслаждаются друг другом. Они просто не видят в этом смысла.

3. Мисс / мистер селфи

Большое количество селфи в профиле говорит о низкой самооценке пользователя. А еще об эгоизме. «Посмотрите, кто находится в центре мира», — транслируют подобные публикации. Владелец такого аккаунта очень нуждается в признании и одобрении окружающих в виде лайков и лестных комментариев и пытается убедить самого себя в том, что он действительно хорош собой.

4. «Жизнь удалась»

Когда смотришь на фото такого пользователя в соцсетях, кажется, что его жизнь — сплошная идиллия и лучезарное счастье. Картинки сладкой жизни сменяют одна другую. Каждое фото будто кричит: «Смотрите, какой счастливой и насыщенной жизнью я живу! Смотрите, сколько всего я могу себе позволить!» За этими картинками скрывается желание покичиться перед окружающими своим достатком, продемонстрировать статусность. И часто подобная демонстрация «сладкой жизни» — лишь попытка убежать от себя и ощущения бессмысленности происходящего.

5. «Живой журнал»

Такой пользователь делится на своей странице всем без разбора: рецептами, новостями, картинками, своим настроением, подробностями своей жизни и личными фотографиями. Психологи говорят, что такая манера ведения аккаунта говорит о том, что его автор чувствует себя одиноким и отвергнутым социумом или боится этого и пытается стать «своим» для всего мира. Если же на страничке преобладают скорее репосты чужих статей, мыслей, цитаты, то это показатель того, что пользователь вряд ли является творческой личностью и предпочитает воспроизводить чужие идеи. Другой вариант — он застенчив и попросту смущается проявлять себя публично.

6. #Яжмать

Страничка заполнена снимками ребенка, свидетельствами его достижений, первыми словами и шагами, развивающими занятиями с ним, видео с утренников в детском саду и т. п. Скорее всего, хозяйка аккаунта хочет убедить окружающих и себя в первую очередь, что и в декрете есть жизнь. Это попытка социального самопродвижения и самоутверждения через ребенка. Но нельзя не заметить, что такая мама забыла о себе и о том, что кроме того, что она родитель, она еще женщина, жена, возлюбленная, профессионал. Если вы являетесь хозяйкой подобной странички, то важно временами спрашивать у себя: «А где я во всем этом? Чего я хочу? О чем мечтаю?»

7. Мисс / мистер идеальное тело

В таких профилях вы увидите идеальное спортивное тело, снятое в самых удачных ракурсах. И в данном речь не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях, помешанных на своей внешности. Это показатель того, что человек не удовлетворен своим телом и, возможно, имеет искаженное представление о нем. У таких людей потребность непрерывно улучшать себя. И здесь в ход идут спортивные тренировки, пластические операции, диеты. А еще это форма конкуренции. «А у вас есть такие кубики на животе, такие бицепсы и трицепсы?» — будто вопрошает хозяин аккаунта.

8. Мисс / мистер сексуальность

В подобных аккаунтах можно в изобилии увидеть фото хозяев страничек в самом выгодном ракурсе и зачастую в полуобнаженном виде. Для девушек за этим стоит послание миру: «Я в активном поиске». И вне зависимости от пола это говорит о низкой самооценке и о том, что хозяин профиля жаждет одобрения и поощрения в виде лайков.

9. «Душа компании»

Если в профиле много фотографий такого плана, то это является показателем того, что хозяину аккаунта лестно принадлежать к определенной социальной группе, быть принятым и признанным этой группой людей. Это его способ социального продвижения. А еще показатель внутренней пустоты и одиночества. Обилие подобных снимков в возрасте за 30 может быть показателем инфантильности. Ведь это для подросткового возраста характерен поиск своей компании и своего места в ней.