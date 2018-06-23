Нарисуйте человека под дождем, и мы расскажем, как вы боретесь с проблемами

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Психологи знают, как много может рассказать о человеке выполненный им самый простой рисунок. Рисуночные тесты относятся к проективным методикам в психодиагностике. Вам понадобятся только лист бумаги, карандаш и немного свободного времени. Дайте волю фантазии, и созданное вами изображение сможет многое поведать о вас. Именно такой простой и интересный способ оценить свое душевное состояние вы найдете в этой статье.

Мы в AdMe.ru приготовили для вас любопытный тест — «Человек под дождем». Этот тест подойдет и детям, которые уже научились рисовать, и взрослым. Он является частью методики «Рисунок человека» и позволяет узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах.

Итак, приступим. Возьмите лист бумаги формата А4 и разместите его вертикально. Представьте человека под дождем и нарисуйте его. Рисуйте свободно, в любой части листа, и столько времени, сколько вам потребуется. Вы можете рисовать подробно, с деталями, а можете ограничиться самым простым рисунком. Нарисованный вами человечек расскажет, как вы ведете себя в сложных ситуациях и куда прячетесь от проблем.

Результаты

Дождь символизирует некомфортную, неприятную среду. Для начала оцените общее настроение своего рисунка в целом и персонажа в частности — как он реагирует на дождь. Это и есть ваша реакция на неприятные ситуации. Штрихи. Как вы изобразили дождь? Ровные, в небольшом количестве и направленные в одну сторону штрихи, а также редкие капли говорят о том, что среда вокруг вас является сбалансированной, а трудности вы воспринимаете как временные и преодолимые. Если штрихов очень много и они беспорядочны, среда воспринимается как тревожная, нестабильная. Тяжелые, закрашенные капли — вас одолели мрачные мысли и вы не видите выхода. Вертикальные штрихи говорят о вашем упрямстве и решительности.

Стиль рисунка. Нарочито детский, игривый рисунок, выполненный взрослым, сигнализирует о потребности в одобрении. Рисунок-шарж — вас терзает чувство неполноценности и вы не переносите, когда вас оценивают.

Нарочито детский, игривый рисунок, выполненный взрослым, сигнализирует о потребности в одобрении. Рисунок-шарж — вас терзает чувство неполноценности и вы не переносите, когда вас оценивают. Расположение рисунка на листе. Рисунок, расположенный в верхней части листа, — у вас довольно высокая самооценка и вам бы хотелось получать больше признания в обществе. В нижней части — вы не слишком уверены в себе. Рисунок расположен в центре — с самооценкой у вас все в порядке.

Рисунок, расположенный в верхней части листа, — у вас довольно высокая самооценка и вам бы хотелось получать больше признания в обществе. В нижней части — вы не слишком уверены в себе. Рисунок расположен в центре — с самооценкой у вас все в порядке. Фигура человека. Человек убегает или повернут спиной — вы предпочитаете уходить от проблем, а не решать их. Если ваш персонаж спокойно шагает, значит вы хорошо адаптируетесь к любым условиям. Человек согнулся от порывов ветра — вы нуждаетесь в заботе и любви. Если фигура на рисунке повернута влево — вы много думаете о прошлом, вправо — устремлены в будущее. Голова персонажа нарисована в профиль, а тело анфас — признак тревожности, иногда нехватка общения. Неустойчивая поза персонажа говорит об отсутствии внутреннего стрежня, о напряжении. Сидящий или лежащий человек означает пассивность.

Средства защиты от дождя. Зонт, шляпа, плащ — это символы тех защитных механизмов, с помощью которых вы привыкли справляться с неприятными ситуциями. Огромный зонт, как гриб накрывающий человека, может означать сильную зависимость от родителей, желание опереться на тех, кто сильнее. Тот, кто изобразил человека в шляпе, в трудные времена надеется на поддержку от вышестоящих лиц. Полное отсутствие у персонажа средств защиты от дождя сигнализирует о плохой адаптации к среде и о потребности в защите.

Зонт, шляпа, плащ — это символы тех защитных механизмов, с помощью которых вы привыкли справляться с неприятными ситуциями. Огромный зонт, как гриб накрывающий человека, может означать сильную зависимость от родителей, желание опереться на тех, кто сильнее. Тот, кто изобразил человека в шляпе, в трудные времена надеется на поддержку от вышестоящих лиц. Полное отсутствие у персонажа средств защиты от дождя сигнализирует о плохой адаптации к среде и о потребности в защите. Одежда. Если персонаж одет тепло, в несколько слоев одежды, то тестируемый нуждается в дополнительной защите. Отсутствие одежды указывает на импульсивность, отрицание некоторых стереотипов поведения.

Тучи и лужи. Наличие на рисунке туч говорит о том, что вы склонны заранее ждать неприятностей. В состоянии депресии люди рисуют темные тучи, загораживающие все небо. Лужи — это символ последствий неприятной ситуации, переживания, оставшиеся после «дождя». Если лужи находятся слева от фигуры человека, значит источник ваших проблем — в прошлом, а если справа — вы ожидаете их в будущем. Если ваш персонаж стоит в луже, то это говорит о неудовлетворенности и дезориентации.

Наличие на рисунке туч говорит о том, что вы склонны заранее ждать неприятностей. В состоянии депресии люди рисуют темные тучи, загораживающие все небо. Лужи — это символ последствий неприятной ситуации, переживания, оставшиеся после «дождя». Если лужи находятся слева от фигуры человека, значит источник ваших проблем — в прошлом, а если справа — вы ожидаете их в будущем. Если ваш персонаж стоит в луже, то это говорит о неудовлетворенности и дезориентации. Молния и радуга. Молния на рисунке — символ важных перемен в вашей жизни, некий переломный момент. Радуга — вы мечтаете об идеальной жизни, но это невозможно.

Молния на рисунке — символ важных перемен в вашей жизни, некий переломный момент. Радуга — вы мечтаете об идеальной жизни, но это невозможно. Дополнительные детали. Любые дополнительные детали (здания, транспорт, растения, предметы, которые держит человек и т. п.) говорят о потребности во внешней опоре в трудный момент. Вы склонны переключаться на мелкие проблемы и решать их, а не основную проблему. А вот светящиеся символы — фонарь, солнце — могут символизировать значимых для вас людей.

Какие рисунки получились у вас или у ваших детей?