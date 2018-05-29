5 королевских правил, которые нарушила Меган Маркл

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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри стала одним из самых громких событий этого года. Но пару начали обсуждать задолго до бракосочетания: об их отношениях заговорили даже раньше, чем было официально объявлено о помолвке. Невеста принца оказалась бунтаркой и не стала строго соблюдать все традиции королевской семьи.

Сегодня AdMe.ru расскажет вам, какие же обычаи королевского рода нарушила жена принца Гарри.

Заявила об отношениях раньше, чем полагается

Меган рассказала об отношениях с принцем Гарри еще до того, как они стали официальными. Впервые она заявила об этом журналу Vanity Fair в сентябре 2017 года. Девушка сказала, что они влюблены и просто хотят быть вдвоем. В наше время никого не удивишь подобной информацией, но по традициям королевского рода не принято говорить об этом до официальной помолвки.

Пара не стесняется демонстрировать чувства на публике

Если посмотреть на пару принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то можно заметить, что на публике они даже не держатся за руки, в то время как Гарри и Меган совсем не стесняются проявлять свои чувства. Впервые они были замечены держащимися за руки во время Игр непобежденных в Торонто, и это было до их помолвки.

Была замужем

Меган Маркл была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном до 2013 года. Вместе они были около 10 лет, из них 2 года прожили в законном браке. Но, к счастью Меган и Гарри, брак с разведенными в королевской семье теперь не является запретом. Такое происходило только один раз, когда король Эдуард VIII, правивший всего 10 месяцев, в 1936 году отрекся от престола ради любимой женщины, которая ранее была замужем.

Родом из обычной семьи

В отличие от родных жены принца Уильяма, родители Меган — обычные люди. Мама Маркл (на фото), афроамериканка Дория Регланд, работает социальным работником и преподавателем йоги, отец, Томас Маркл, был осветителем на съемочной площадке множества фильмов и сериалов. Меган Маркл — девушка из самой обычной семьи, проложившая себе путь к славе собственными силами. Тем самым она доказала, что при желании можно добиться всего, не имея при этом никаких связей.

Произнесла речь на свадьбе

Новоиспеченная герцогиня Сассекская в конце торжества произнесла небольшую речь, в которой поблагодарила королеву, принца Чарльза и остальных членов королевской семьи за теплое отношение к ней и ее родным. Девушка закончила свою речь трогательными словами: «Я нашла своего принца».

Никакие нарушения традиций не способны помешать настоящим чувствам, ведь по этой паре совершенно точно видно, что они влюблены и очень счастливы.