Мы выяснили, почему многие люди зациклены на здоровье и постоянно ищут у себя смертельные болезни

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Согласно исследованиям американских психосоциологов, примерно 5 % пациентов невозможно вылечить: на них не действуют никакие лекарства. И все потому, что их болезнь мнимая, а не реальная. Психологи называют таких людей ипохондриками. В этой статье мы расскажем, чем отличаются люди, страдающие ипохондрией, от нытиков-симулянтов.

А заодно AdMe.ru собрал советы специалистов для тех, кто слегка зациклен на своем здоровье.

Что такое ипохондрия

Ипохондрия — самое настоящее заболевание, существование которого признают врачи по всему миру. Навязчивые мысли о своем нездоровье, частые посещения врача и убежденность человека в том, что он смертельно болен, — симптомы ипохондрического расстройства. Больные страдают по-настоящему и точно уверены, что у них развивается какой-нибудь катастрофический недуг. Психиатры выделяют 2 типа ипохондрии: Обсессивные ипохондрики постоянно ищут у себя болезни и для того, чтобы проверить свои ужасающие гипотезы, ходят к врачам, сдают анализы, причем болезненные медицинские исследования их не пугают. Но никакие заверения специалиста в отсутствии болезни не действуют на ипохондрика — он продолжает искать тревожные симптомы сразу после посещения доктора.

Депрессивные ипохондрики тоже уверены, что смертельно больны, но врачей они избегают. Мнимая болезнь вызывает у них тяжелое чувство вины, безнадежности и обреченности. «Зачем ходить к врачу, если я все равно умру?» — вот девиз депрессивного ипохондрика.

Ипохондрия относится к соматоформным расстройствам психики. Это значит, что негативные мысли о своем здоровье способны причинить пациенту физическую боль. Головокружения, учащенное сердцебиение, головные боли — это побочные эффекты ипохондрии. Люди с ипохондрией не симулируют симптомы, все их ощущения реальны, вот только источником боли является не тело, а разум.

7 признаков ипохондрии

Чаще всего ипохондрики ведут себя следующим образом: Постоянно чувствуют боль в разных частях тела.

Пытаются самостоятельно диагностировать болезнь, причем результат всегда неутешительный и болезнь оказывается очень тяжелой или даже смертельной.

Регулярно осматривают свое тело на предмет болезней и контролируют показатели температуры, давления и пульса.

Часто посещают врачей, но не получают облегчения от того, что мнимый диагноз не подтвердился. Требуют от врача повторного исследования.

Испытывают навязчивое желание обсуждать свои симптомы с друзьями, родственниками и коллегами.

Изучают медицинскую литературу и случаи из врачебной практики. Поиск симптомов в интернете становится настоящим наваждением.

Кстати, голливудская дива Дженнифер Лоуренс в интервью призналась в том, что она ипохондрик и часто гуглит симптомы. А Меган Фокс утверждает, что у нее куча фобий и одержимостей, так что ипохондрия по сравнению со всем этим просто мелочи.

Почему люди становятся ипохондриками

Ипохондрия не развивается на пустом месте. Существуют факторы, которые способны спровоцировать начало болезни. Стресс. Сильное нервное напряжение может спровоцировать развитие ипохондрии. Экзамены, неприятности в семье или на работе часто приводят к появлению страшных мыслей о смертельных болезнях.

Сильное нервное напряжение может спровоцировать развитие ипохондрии. Экзамены, неприятности в семье или на работе часто приводят к появлению страшных мыслей о смертельных болезнях. Теория гиперчувствительности. Согласно этой теории, существуют люди, которые чувствуют малейшие изменения в состоянии своего организма. Обычные вещи, на которые менее чувствительный человек не обратил бы никакого внимания, для них становятся настоящим испытанием.

Согласно этой теории, существуют люди, которые чувствуют малейшие изменения в состоянии своего организма. Обычные вещи, на которые менее чувствительный человек не обратил бы никакого внимания, для них становятся настоящим испытанием. Осаночная теория. Сторонники этой теории утверждают, что неправильная осанка и искривления позвоночника являются причинами болей неясного происхождения, на которые жалуются больные ипохондрией.

Киберхондрия. Страх заболеть после просмотра фильма или телепередачи о болезни. Врачи утверждают, что интернет усугубляет симптомы ипохондрии, и рекомендуют не гуглить информацию о признаках тех или иных заболеваний. Руки прочь от клавиатуры!

Страх заболеть после просмотра фильма или телепередачи о болезни. Врачи утверждают, что интернет усугубляет симптомы ипохондрии, и рекомендуют не гуглить информацию о признаках тех или иных заболеваний. Руки прочь от клавиатуры! Генетическая предрасположенность. Вегетативная нервная система человека состоит из 3 компонентов — симпатической, парасимпатической и метасимпатической систем. Нарушение баланса между ними может повлечь за собой развитие многих заболеваний. В частности, дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервными системами может привести к склонности к нервным расстройствам.



Проще говоря, симпатическая нервная система приводит наш организм в боевую готовность, а парасимпатическая отключает сигнал тревоги — снижает пульс и замедляет сердцебиение, но если парасимпатическая система становится слабее, то нарушается баланс, что приводит к повышенной тревожности.

Вегетативная нервная система человека состоит из 3 компонентов — симпатической, парасимпатической и метасимпатической систем. Нарушение баланса между ними может повлечь за собой развитие многих заболеваний. В частности, дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервными системами может привести к склонности к нервным расстройствам. Проще говоря, симпатическая нервная система приводит наш организм в боевую готовность, а парасимпатическая отключает сигнал тревоги — снижает пульс и замедляет сердцебиение, но если парасимпатическая система становится слабее, то нарушается баланс, что приводит к повышенной тревожности. Семейный фактор. Родители, которые проявляют чрезмерную обеспокоенность своим здоровьем или здоровьем своих детей, скорее всего, вырастят ипохондрика. Повышенная тревожность в семье провоцирует склонность детей к депрессивным и обсессивно-компульсивным расстройствам.

Что делать, если ваш близкий оказался ипохондриком

Ипохондрия — это настоящая болезнь, а потому требует самого серьезного подхода. В первую очередь, необходимо обратиться к врачу, чтобы убедиться в том, что настоящих болезней у ипохондрика нет. Например, неполадки в работе эндокринной системы маскируются под неврологические заболевания.

Если пациент здоров физически, но продолжает упорно верить в то, что у него есть смертельные недуги, следует обратиться к психотерапевту. Доктор подберет лучшую стратегию для борьбы с ипохондрическим расстройством — это может быть медикаментозное лечение или доверительные беседы, которые выведут из депрессии.

Сочетание физической активности, общения с друзьями и здорового сна даст потрясающий результат в короткие сроки.

Кто маскируется под ипохондрика

Однако при всей неприглядности ипохондрического синдрома существуют люди, которые намеренно придумывают себе болезни. Мнительные личности, люди с синдромом Мюнхгаузена и просто нытики, у которых все плохо, тоже приписывают себе различные недуги. Главное их отличие в том, что они получают прямую выгоду от своего состояния — внимание близких, возможность побыть «звездой», хоть и с оттенком негатива. Журналисты регулярно уличают звезд в попытке приписать себе те или иные заболевания. Удивительно, но при первых признаках спада популярности многие селебрити начинают заявлять о том, что серьезно больны. Так, Леди Гага объявляла о предрасположенности к красной волчанке, а Анджелину Джоли обвиняют в разжигании массовой истерии вокруг рака молочной железы.