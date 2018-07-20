Мы выяснили, почему многие люди зациклены на здоровье и постоянно ищут у себя смертельные болезни
Согласно исследованиям американских психосоциологов, примерно 5 % пациентов невозможно вылечить: на них не действуют никакие лекарства. И все потому, что их болезнь мнимая, а не реальная. Психологи называют таких людей ипохондриками. В этой статье мы расскажем, чем отличаются люди, страдающие ипохондрией, от нытиков-симулянтов.
А заодно AdMe.ru собрал советы специалистов для тех, кто слегка зациклен на своем здоровье.
Что такое ипохондрия
Ипохондрия — самое настоящее заболевание, существование которого признают врачи по всему миру. Навязчивые мысли о своем нездоровье, частые посещения врача и убежденность человека в том, что он смертельно болен, — симптомы ипохондрического расстройства. Больные страдают по-настоящему и точно уверены, что у них развивается какой-нибудь катастрофический недуг.
Психиатры выделяют 2 типа ипохондрии:
- Обсессивные ипохондрики постоянно ищут у себя болезни и для того, чтобы проверить свои ужасающие гипотезы, ходят к врачам, сдают анализы, причем болезненные медицинские исследования их не пугают. Но никакие заверения специалиста в отсутствии болезни не действуют на ипохондрика — он продолжает искать тревожные симптомы сразу после посещения доктора.
- Депрессивные ипохондрики тоже уверены, что смертельно больны, но врачей они избегают. Мнимая болезнь вызывает у них тяжелое чувство вины, безнадежности и обреченности. «Зачем ходить к врачу, если я все равно умру?» — вот девиз депрессивного ипохондрика.
Ипохондрия относится к соматоформным расстройствам психики. Это значит, что негативные мысли о своем здоровье способны причинить пациенту физическую боль. Головокружения, учащенное сердцебиение, головные боли — это побочные эффекты ипохондрии.
Люди с ипохондрией не симулируют симптомы, все их ощущения реальны, вот только источником боли является не тело, а разум.
7 признаков ипохондрии
Чаще всего ипохондрики ведут себя следующим образом:
- Постоянно чувствуют боль в разных частях тела.
- Пытаются самостоятельно диагностировать болезнь, причем результат всегда неутешительный и болезнь оказывается очень тяжелой или даже смертельной.
- Регулярно осматривают свое тело на предмет болезней и контролируют показатели температуры, давления и пульса.
- Часто посещают врачей, но не получают облегчения от того, что мнимый диагноз не подтвердился. Требуют от врача повторного исследования.
- Испытывают навязчивое желание обсуждать свои симптомы с друзьями, родственниками и коллегами.
- Изучают медицинскую литературу и случаи из врачебной практики. Поиск симптомов в интернете становится настоящим наваждением.
Кстати, голливудская дива Дженнифер Лоуренс в интервью призналась в том, что она ипохондрик и часто гуглит симптомы. А Меган Фокс утверждает, что у нее куча фобий и одержимостей, так что ипохондрия по сравнению со всем этим просто мелочи.
Почему люди становятся ипохондриками
Ипохондрия не развивается на пустом месте. Существуют факторы, которые способны спровоцировать начало болезни.
- Стресс. Сильное нервное напряжение может спровоцировать развитие ипохондрии. Экзамены, неприятности в семье или на работе часто приводят к появлению страшных мыслей о смертельных болезнях.
- Теория гиперчувствительности. Согласно этой теории, существуют люди, которые чувствуют малейшие изменения в состоянии своего организма. Обычные вещи, на которые менее чувствительный человек не обратил бы никакого внимания, для них становятся настоящим испытанием.
- Осаночная теория. Сторонники этой теории утверждают, что неправильная осанка и искривления позвоночника являются причинами болей неясного происхождения, на которые жалуются больные ипохондрией.
- Киберхондрия. Страх заболеть после просмотра фильма или телепередачи о болезни. Врачи утверждают, что интернет усугубляет симптомы ипохондрии, и рекомендуют не гуглить информацию о признаках тех или иных заболеваний. Руки прочь от клавиатуры!
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Генетическая предрасположенность. Вегетативная нервная система человека состоит из 3 компонентов — симпатической, парасимпатической и метасимпатической систем. Нарушение баланса между ними может повлечь за собой развитие многих заболеваний. В частности, дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервными системами может привести к склонности к нервным расстройствам.
Проще говоря, симпатическая нервная система приводит наш организм в боевую готовность, а парасимпатическая отключает сигнал тревоги — снижает пульс и замедляет сердцебиение, но если парасимпатическая система становится слабее, то нарушается баланс, что приводит к повышенной тревожности.
- Семейный фактор. Родители, которые проявляют чрезмерную обеспокоенность своим здоровьем или здоровьем своих детей, скорее всего, вырастят ипохондрика. Повышенная тревожность в семье провоцирует склонность детей к депрессивным и обсессивно-компульсивным расстройствам.
Что делать, если ваш близкий оказался ипохондриком
Ипохондрия — это настоящая болезнь, а потому требует самого серьезного подхода.
- В первую очередь, необходимо обратиться к врачу, чтобы убедиться в том, что настоящих болезней у ипохондрика нет. Например, неполадки в работе эндокринной системы маскируются под неврологические заболевания.
- Если пациент здоров физически, но продолжает упорно верить в то, что у него есть смертельные недуги, следует обратиться к психотерапевту. Доктор подберет лучшую стратегию для борьбы с ипохондрическим расстройством — это может быть медикаментозное лечение или доверительные беседы, которые выведут из депрессии.
- Сочетание физической активности, общения с друзьями и здорового сна даст потрясающий результат в короткие сроки.
Кто маскируется под ипохондрика
Однако при всей неприглядности ипохондрического синдрома существуют люди, которые намеренно придумывают себе болезни. Мнительные личности, люди с синдромом Мюнхгаузена и просто нытики, у которых все плохо, тоже приписывают себе различные недуги.
Главное их отличие в том, что они получают прямую выгоду от своего состояния — внимание близких, возможность побыть «звездой», хоть и с оттенком негатива.
Журналисты регулярно уличают звезд в попытке приписать себе те или иные заболевания. Удивительно, но при первых признаках спада популярности многие селебрити начинают заявлять о том, что серьезно больны. Так, Леди Гага объявляла о предрасположенности к красной волчанке, а Анджелину Джоли обвиняют в разжигании массовой истерии вокруг рака молочной железы.
Скажите честно, как часто вы гуглите симптомы различных заболеваний? Делитесь своим опытом в комментариях.
Фото на превью El Maquinista / Filmax Group, Equilibrium / Dimension Films