20+ вопросов для первого свидания, которые раскроют весь внутренний мир вашего спутника
Согласно опросам, женщины на первом свидании чаще всего задают вопросы своему спутнику просто с целью поддержать вяло текущий разговор, а мужчины — когда им нечего сказать. В действительности правильно заданные вопросы помогают узнать даже тщательно скрываемые черты характера. И превращают свидание в интересную дискуссию, а не в подобие собеседования при приеме на работу.
AdMe.ru предлагает взять на заметку список альтернативных вопросов для встреч. Некоторые из них достаточно необычные и смелые для первого свидания, другие только на первый взгляд кажутся слишком простыми. Но ответы на каждый из них могут дать гораздо больше информации о том, кто находится перед вами, чем на дежурные «Где ты работаешь?» и «Можешь рассказать о себе?»
- «Что ты планируешь делать на следующей неделе?» Задав этот вопрос, можно узнать не только об увлечениях спутника и о том, как он предпочитает проводить свободное время, но и о том, из чего состоит его повседневная жизнь и на что он в ней обращает особое внимание.
- «Что тебе всегда хотелось попробовать, но ты пока так и не сделал этого?» Ответ на вопрос может стать настоящим тревожным сигналом. Кто-то хочет прыгнуть с парашютом или отправиться в Африку. Но у кого-то вообще нет никаких желаний и стремлений. А некоторые с ходу начинают делиться слишком интимными фантазиями.
- «Каким из своих последних поступков ты мог бы похвастаться?» Дает представление о том, какие вещи в своей жизни ценит человек, что для него важно. Кроме того, если ответ на вопрос превращается в затяжную хвалебную оду в собственную честь, то, скорее всего, ваш спутник чрезмерно зациклен на себе. С большой вероятностью это будет проявляться и в потенциальных отношениях.
- «Кто-нибудь знает о том, что ты сейчас на свидании?» Возможно, это вся армия его подписчиков в соцсетях. Или он в обязательном порядке поставил в известность бывшую девушку. А может быть, об этом знает только кто-то из его самых близких людей. Или вообще никто, поскольку человек стремится не выставлять все личное напоказ. Ответ на данный вопрос помогает понять его взгляд даже на начальный этап отношений.
- «Какой главный совет, касающийся свиданий или отношений, ты дал бы самому себе в средней школе?» Если, имея опыт отношений, ваш спутник готов дать себе совет, например, встречаться с несколькими девушками одновременно, стоит серьезно задуматься. Возможно, человек следует ему и в настоящее время. И лучше, если это выяснится именно сейчас, а не через полгода или позже.
- «Что тебе нравится и не нравится в свиданиях?» На первый взгляд вопрос кажется слишком общим. Однако помимо ответов, которые обычно ожидают многие, существуют и другие, способные лучше объяснить намерения визави. Например, кто-то просто любит посещать новые места, рестораны. А кого-то угнетает мысль, что нужно столько времени и сил тратить на знакомство с человеком.
- «Какой день ты хотел бы пережить снова?» Расскажет о приоритетах и ценностях в жизни человека, а также о его интересах. Поскольку это может быть не только, например, день покорения им Эвереста, но и день первой встречи с бывшей возлюбленной или самая отвязная вечеринка в старших классах.
- «Чем ты славишься среди своих друзей?» Можно прослыть рекордсменом, который выпивает 2 литра пива за 20 секунд или ходит на 12 свиданий в неделю. А можно заполучить репутацию человека, который всегда приходит на помощь. Здесь также стоит обратить внимание на то, как спутник отвечает. Если даже это будет что-то наподобие последнего варианта, но при этом человек будет неустанно хвалить себя, то в «положительности» такого ответа уже следует засомневаться.
- «Какой стереотип о мужчинах / женщинах ты ненавидишь больше всего?» Дает представление не только об отношении человека к противоположному полу, но и о возможных сценариях, по которым он действует в паре. Также позволяет «примерить» все это на ваши убеждения. Например, собеседник считает, что мужчина не обязан быть добытчиком в семье и обеспечивать ее защиту.
- «Если бы ты мог не работать, то чем бы занимался?» Далеко не многие могут сказать, что и так занимаются любимым делом всей своей жизни. Вот почему так важно прислушаться к ответу на этот вопрос, который способен помочь вычислить даже того, кто совсем не любит брать на себя ответственность. Ведь в списке интересов может быть не только мечта помочь всем животным на планете, но и бесконечный отдых на диване с джойстиком от игровой приставки в руках.
- «Что заставляет тебя нервничать?» Публичные выступления? Змеи? Клоуны? Даже если в ответе на этот вопрос не обнаружится ничего предосудительного, он позволит узнать пусть не все, но некоторые уязвимые места вашего визави или его чувство юмора. А если рассказать и о себе в этом ключе, то можно сделать разговор более доверительным и расположить к себе собеседника.
- «Что может мгновенно вызвать в тебе отторжение к человеку?» Здесь возможно узнать, насколько ваш спутник является нетерпимым к недостаткам других и насколько адекватно способен реагировать на них. Одно дело, когда человек не терпит ложь, другое — когда готов сбежать со свидания, если узнает, что у девушки в прошлом были отношения.
- «Какая самая нелепая или неловкая вещь, которую тебе доводилось гуглить?» С помощью данного достаточно забавного вопроса можно многое узнать о чувстве юмора собеседника. Однако следует быть готовыми к тому, что на него можно получить и не совсем адекватный или приятный ответ. Само по себе это тоже неплохо, если подобные факты выясняются уже сейчас.
- «У тебя есть какие-нибудь шрамы со своей историей?» Вопрос достаточно личный, его не стоит задавать в самом начале встречи. Но он может немало рассказать о вашем спутнике. Нередко это оказывается история из детства, которая затем может стать общей интересной темой для обсуждения. Но может и оказаться, что человек очень гордится отметинами, неоднократно полученными в пьяных драках.
- «Какой самый лучший совет, который ты когда-либо давал?» Собеседнику может показаться, что он делится с вами своей мудростью. В действительности ответ на вопрос дает представление о том, с какими проблемами человеку самому приходилось сталкиваться в прошлом или над чем он продолжает работать и сейчас.
- «Веришь ли ты в дружбу между мужчиной и женщиной?» Разговор в данном русле может обрисовать не только варианты развития ваших отношений, если что-то пойдет не так или если даже до них не дойдет. Ответ на этот вопрос также покажет взгляд человека на то, каким образом, будучи в паре, он позволяет себе общаться с противоположным полом, в том числе и со своими бывшими.
- «С каким заблуждением о себе ты сталкиваешься чаще всего?» Возможно, люди думают, что ваш собеседник слишком высокомерный или легкомысленный. Не стоит просить доказать обратное. Лучше поинтересоваться его мнением, почему они так думают. Нередко в ответ можно услышать рассказ о каком-нибудь интересном случае из жизни, который вашему спутнику кажется незначительным, но для вас может стать тревожным сигналом.
- «Какой работой ты никогда не смог бы заниматься?» Ответы помогают лучше узнать характер человека, как отрицательные, так и положительные его стороны. Например, человек может не любить монотонные занятия, поскольку ему постоянно нравится быть в движении. Не смог бы работать в службе по отлову животных, так как считает их четвероногими друзьями. А может, ни при каких обстоятельствах не стал бы заниматься пыльной и тяжелой физической работой, так как «выше всего этого».
- «Какое твое самое любимое место для отдыха в будний день, когда у тебя нет никаких планов, и куда ты готов возвращаться снова и снова?» Все люди отдыхают по-разному: кто-то предпочитает посидеть в кофейне, погулять в парке или посмотреть любимый фильм. Все это позволяет выявить что-то общее между вами. И если в сферу ваших интересов совсем не вписываются ежедневные визиты в ночные клубы или бары, здесь стоит задуматься.
- «Как ты встретил своего лучшего друга?» Известная мудрость «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» актуальна и сейчас. На первом свидании люди стараются узнать больше именно друг о друге, а не о посторонних. Но суть этого вопроса заключается в том, что собеседник дает свой более широкий взгляд на такую немаловажную тему, что также позволяет больше узнать о различных чертах его характера.
- «Есть что-то, что многие боятся делать, а ты нет?» Позволяет узнать о стремлениях человека, его амбициях и наличии в жизни каких-либо надуманных или реальных ограничений. Кроме того, по реакции и самому рассказу собеседника также можно понять, хвастается ли он всем подряд или старается адекватно себя оценивать.
- «Какое у тебя самое яркое воспоминание из детства?» Детские воспоминания могут рассказать о том, как человек смотрел на окружающий мир с малых лет и какое влияние это оказало на него. Также это отличный способ больше узнать о его прошлом и обсудить то, как росли вы оба.
Может быть, у вас есть свои фирменные контрольные вопросы для первого свидания, которые безотказно помогают прочитать собеседника?