20+ вопросов для первого свидания, которые раскроют весь внутренний мир вашего спутника

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Согласно опросам , женщины на первом свидании чаще всего задают вопросы своему спутнику просто с целью поддержать вяло текущий разговор, а мужчины — когда им нечего сказать. В действительности правильно заданные вопросы помогают узнать даже тщательно скрываемые черты характера. И превращают свидание в интересную дискуссию, а не в подобие собеседования при приеме на работу.

AdMe.ru предлагает взять на заметку список альтернативных вопросов для встреч. Некоторые из них достаточно необычные и смелые для первого свидания, другие только на первый взгляд кажутся слишком простыми. Но ответы на каждый из них могут дать гораздо больше информации о том, кто находится перед вами, чем на дежурные «Где ты работаешь?» и «Можешь рассказать о себе?»