Мы спросили у мужчин, на что они обращают внимание в девушках (Девчонки, ура, живот можно не втягивать)

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Каждая девушка хочет быть идеальной. Даже если она в отношениях, ей приятно ловить на себе восхищенные взгляды других мужчин. Но зачастую мы под влиянием моды или общества начинаем переживать из-за какой-нибудь несущественной детали внешности и портить себе настроение. Девушки, не волнуйтесь, на самом деле мужчины замечают не так много вещей. Среди них, например, духи и красивое нижнее белье. А на кучу деталей они совсем не обращают внимания.

Редакция AdMe.ru решила наконец-то разобраться в том, на что в женской внешности мужчины обращают внимание, а на что им совершенно плевать. Мы спросили у 15 парней, что привлекает их в девушках, а что, наоборот, отталкивает. И некоторые ответы нас поразили.

Духи

Большинство опрошенных нами мужчин обращают внимание на духи. Некоторые отметили, что это лишний повод вспомнить о девушке. Но практически все мужчины уточнили, что запах должен быть ненавязчивым. Если девушка переборщила с духами, это однозначно оттолкнет.

Маникюр

Здесь мнения разделились. Половина мужчин совсем не обращает внимания на ногти. А вторая половина призналась, что заметит, если у девушки облез лак на ногтях, хотя это некритично. Практически все мужчины упомянули, что им не нравится яркий лак и длинные ногти. Однако аккуратный френч или нюдовые цвета добавляют образу девушки ухоженности и привлекательности.

Брови

Практически все мужчины сказали, что им очень не нравится, если видно то, что брови нарисованы. А в целом они практически не обращают внимания на эту деталь внешности. Хотя были и те, кто сказал, что красивые брови могут сгладить некоторые недостатки лица.

Ресницы

Тут снова мнения разделились. Половина мужчин уверена, что наращенные ресницы смотрятся красиво и придают девушке женственности. А вторая половина призналась, что ненатуральные ресницы выглядят слишком заметными и это отталкивает. Кажется, тут играет роль, насколько качественно была выполнена процедура наращивания в салоне.

Макияж

А вот по этому пункту мнения абсолютно совпали. Никому из опрошенных нами мужчин не нравится яркий макияж. Отдельно они отметили помаду неестественных цветов: фиолетовая, бордовая и т. д. Накрашенные ресницы, аккуратные брови и иногда неяркая помада — вот этим, по мнению мужчин, стоит ограничиться в макияже.

Небольшие проблемы с кожей

Мужчины обращают внимание на проблемную кожу. Они заметят прыщ на носу, но для большинства это не так критично, ведь сегодня он есть, а завтра уже нет. Но если у девушки в целом проблемная кожа, то это, по мнению мужчин, показатель того, что она за собой не ухаживает, и это, конечно же, плохо.

Не идеально гладкие ноги

Практически все мужчины нормально относятся к тому, если у девушки не идеально гладкие ноги. Причем неважно, на ощупь или просто визуально. Разумеется, речь идет о лишь немного отросших волосках. И этот пункт удивил нас больше всего.

Грязная обувь

В целом грязная обувь не вызывает у мужчин резкого отторжения. Если это не что-то из ряда вон выходящее, то они даже не обратят особого внимания. Но если обувь чересчур грязная, они заметят, и это будет минусом.

Мятая одежда

Так же как и в ситуации с грязной обувью, мужчины в основном не заостряют на этом внимание. Но если одежда явно мятая, то данный факт не сыграет в пользу девушки: по мнению мужчин, это показатель того, насколько девушка хозяйственная.

Изношенные вещи

Здесь мнения разделились. Часть опрошенных мужчин никогда на это не обращали внимания, а часть признались, что если такая одежда слишком заметна, то это тоже характеризует девушку как плохую хозяйку.

Растяжки

Часть мужчин даже не знают о том, что такое растяжки, и никогда их не видели. А большинство из тех, кто все же замечал у своей девушки растяжки, не считают это чем-то плохим. Многие уверены, что растяжки связаны с набором веса, и не знают, что также они могут появиться из-за беременности. А после того как они об этом узнают, говорят, что это не играет для них особенной роли.

Небольшой животик

Девчонки, можно выдохнуть! 90 % мужчин не считают небольшой животик чем-то ужасным и не заостряют на нем особого внимания. Речь идет, разумеется, не о явном лишнем весе, но тем не менее идеально плоский живот, кажется, не имеет уж слишком большого значения.

Волосы, которые были помыты вчера

Тут мнения тоже совпали. Условно говоря, мужчины не станут показывать на вас пальцем, если заметят, что волосы были вымыты не сегодня. Практически все, отвечая на этот вопрос, сказали одну и ту же фразу: «В этом ничего такого нет, не неделя же. Если волосы явно засаленные и висят сосульками, это плохо. А если они не два часа назад помытые, то ничего страшного».

Красивое нижнее белье

«Ну какой мужчина скажет, что не обращает на это внимания?» — примерно так отвечал нам каждый мужчина на этот вопрос. Так что, девушки, кружевные комплекты — великая вещь!

Мат

Когда мы опрашивали мужчин, мы не рассматривали ситуацию, что девушка непрерывно ругается матом как сапожник. Нам было важно понять, как они относятся к тому, что девушка иногда употребляет матерные выражения. И тут практически у каждого был свой вариант ответа. Кто-то сказал, что это даже хорошо, поскольку таким образом они с девушкой могут быть на одной волне. Кто-то сказал, что это крайне плохо и лучше бы такого не было. А кому-то совершенно все равно.

Курение

Примерно 80 % мужчин не любят, когда девушка курит. Но есть и исключения: кто-то считает это абсолютно нормальным, а кто-то уточнил, что если девушка не делает этого слишком часто и не курит, например, в машине, то тогда это вполне приемлемо.

Многие мужчины, ответив на вопросы, добавляли от себя, что их привлекает в девушке женственность и позитивный взгляд на мир. И все эти факторы играют роль в совокупности. То есть если девушка носит грязную обувь, мятую одежду, у нее неаккуратный маникюр, она курит и матерится, то это наверняка оттолкнет мужчину. А если ей присущи одно-два качества из перечисленных, тогда это не будет иметь решающего значения.

Мужчины! Расскажите в комментариях, что вы думаете по этому поводу? Уверены, нашим читательницам очень интересно об этом узнать.