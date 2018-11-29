Мы собрали исследования ученых и составили идеальное расписание жизни

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С точки зрения людей, увлеченных наукой, даже для повседневных дел есть свое удачное время. Заглянув в статью, вы узнаете, когда лучше писать посты в социальных сетях, принимать важные решения, создавать семью и многое другое. Конечно, не нужно стараться следовать каждому пункту, но наверняка вы найдете для себя что-то интересное.

AdMe.ru собрал исследования, благодаря которым стало известно идеальное время для разных дел.

Написать пост

Исследования показали, что лучшее время для публикации поста в: Facebook — в среду в 12:00 и в 14:00; в четверг в 13:00 и в 14:00

— в среду в 12:00 и в 14:00; в четверг в 13:00 и в 14:00 Instagram — в среду в 15:00; в четверг в 5:00, в 11:00 и с 15:00 до 16:00; в пятницу в 5 часов утра

— в среду в 15:00; в четверг в 5:00, в 11:00 и с 15:00 до 16:00; в пятницу в 5 часов утра Twitter — в пятницу с 9:00 до 10:00 утра

Радоваться жизни

Многим людям будет трудно поверить, но ученые утверждают, что счастливее всего человек бывает в первые утренние часы после пробуждения. Также отмечается, что именно около 8 утра люди наиболее позитивны и жизнерадостны. После полудня хорошее настроение и желание работать пропадают, так что от этого промежутка времени нужно взять максимум.

Записаться к врачу

Лучше всего записываться на прием утром (до 11 часов), так врач и медперсонал отнесутся к вам с большим вниманием, а диагностика будет точнее. Также вам не придется ходить весь день голодным, потому как перед многими анализами и обследованиями нельзя есть.

Выпить кофе

Многие привыкли начинать свой день с чашечки кофе, но ученые не рекомендуют этого делать. В течение дня уровень кортизола в крови колеблется, а это значит, что в определенные часы вы и без различных стимуляторов полны энергии. Кортизол достигает своего пика в 8–9 утра, затем в 12–13 часов и в 17:30–18:30 (расчеты с учетом того, что вы проснулись в 7 утра). К кофеину организм в это время почти невосприимчив, поэтому лучшее время для кофе — после обеда.

Выучить второй язык

Ученые обнаружили порог того возраста, в котором изучение иностранного языка дается максимально легко — до 17,4 года. После того как человеку исполнится 18, теоретически возможность говорить свободно, как это делают носители языка, стремится к нулю.

Принять важное решение

В течение двух часов после сна. Ученые называют это время окном интеллектуальных возможностей, поэтому не думайте о мелочах и потратьте эти часы на принятие судьбоносного решения.

Лечь спать днем

Идеальный дневной сон должен длиться 15–20 минут в промежутке с 14:00 до 15:00. Более 30 минут сна, наоборот, отнимут у вас силы и заставят почувствовать себя разбитым.

Пойти на тренировку

80 % олимпийских рекордов было поставлено в период с 17:00 до 19:00. Физиологи утверждают, что именно в это время наш организм находится на максимуме своей работоспособности, меньше чувствует усталость, а это значит, что тренировки будут эффективнее, чем утром или днем. Особенно вечернее время идеально подходит тем, кто хочет увеличить мышечную массу и уменьшить жировую ткань.

Убраться дома

Лучшее время для того, чтобы убраться дома, — 16:00. Связано это с тем, что симптомы аллергии наиболее серьезно проявляются с 6 утра и до полудня, а приступы астмы — с 00:00 и до 6 утра. Поэтому избавляться от пыли и пользоваться чистящими средствами лучше всего после обеда, ближе к вечеру.

Выйти замуж / жениться

Социолог Университета штата Юта рассчитал лучший возраст для вступления в брак. По мнению ученого, шанс развестись меньше, если создать семью в диапазоне 28–32 лет. Если выходить замуж или жениться после 32 лет, то с каждым годом шанс развода увеличивается на 5 %.

Завести ребенка

Лето — лучшее время для зачатия, считают итальянские ученые. А самый оптимальный возраст для женщины, чтобы стать мамой, — 34 года.

А что вы думаете об этом расписании?