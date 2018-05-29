Мы собрали 8 ошибок мышления, от которых не застрахованы даже самые умные люди

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Каждому из нас хотелось бы думать, что он всегда адекватно оценивает ситуацию и поступает правильно и логично. На самом деле это далеко не так, и это происходит почти со всеми. Джим Тейлор (Jim Taylor), лектор Университета Сан-Франциско, признается, что для него было большим открытием то, что даже ученые склонны к ошибкам мышления. Однако он отмечает, что от них не застрахован никто, ведь у всех нас есть одно общее качество: все мы просто люди.

AdMe.ru расскажет о том, в каких случаях мы забываем о логике и даем мозгу себя обмануть. Но сначала разберемся, почему так происходит.

Что такое ошибки мышления и почему они возникают?

Встречались ли вам люди, которые считают, что мужчина в семье должен быть добытчиком, а женщина — хранительницей домашнего очага? Или те, которые говорят, что они никогда ни в чем не виноваты и, вообще, оно само сломалось? Если да, то вы знаете, как проявляются ошибки мышления. По-другому их еще называют когнитивными искажениями, и психологи определяют их как отклонения в мышлении, восприятии и поведении, которые возникают у большинства людей. Почему возникают когнитивные искажения? Есть несколько причин: Слишком много информации. Мозг не может правильно обработать ее всю, потому и возникают ошибочные суждения.

Мозг не может правильно обработать ее всю, потому и возникают ошибочные суждения. Ожидания окружающих. Когда все вокруг, включая значимых и авторитетных личностей, считают, что люди с лишним весом не могут добиться успеха, сложно не начать думать так же.

Когда все вокруг, включая значимых и авторитетных личностей, считают, что люди с лишним весом не могут добиться успеха, сложно не начать думать так же. Прошлый опыт. То, что происходило с человеком раньше, влияет на то, какой он теперь. И если у него уже появились стереотипы и предубеждения, сломать их сложно. Когнитивных искажений довольно много. Вот только некоторые из них.

1. Эффект ореола

Наши представления о человеке могут влиять на то, какие черты характера мы ему приписываем. Это часто действует в отношении физически привлекательных людей. Мы думаем, когда видим кого-то очень красивого, что этот человек еще и умен, добр, щедр и работает волонтером в приюте для бездомных животных, хотя это может быть совсем не так.

2. Фундаментальная ошибка атрибуции

Мы склонны в одних и тех же ситуациях винить других людей и оправдывать себя любимых. Если кто-то ошибся или поступил плохо, мы скажем, что он сам виноват. Если же что-то подобное произошло с нами, мы говорим, что так сложились обстоятельства. К примеру, если другой водитель пытается вклиниться в поток машин перед вами, вы посчитаете его наглым эгоистом. Мысль о том, что он торопится, потому что у него рожает жена, вряд ли придет вам в голову. Если же в такой ситуации в роли этого наглого водителя окажетесь вы сами, вы вспомните о том, что опаздываете куда-то или просто устали и хотите домой.

3. Эффект IKEA

То, что мы делаем сами, имеет для нас гораздо большее значение. Именно поэтому мебель из IKEA нужно собирать дома — так мы начинаем больше ценить эти предметы. И это подтверждается экспериментом, проведенным в 2011 году. Людей попросили собрать мебель из IKEA, а затем предложили им другие варианты, но уже готовые. Их нужно было оценить. Как оказалось, за собранные собственноручно вещи участники эксперимента готовы были заплатить больше. То же самое с огурчиками с дачи и купленными в магазине. Они могут быть одинаковыми по вкусовым качествам, а те, что мы растили сами, стоят дороже, если учесть, что нужно купить семена, добраться до своего участка и потратить деньги на билет, уделить время прополке грядок. И мы все равно скажем, что с дачи вкуснее.

4. Стокгольмский синдром покупателя

Если мы купили что-то дорогое и в общем классное, но не на 100 % оправдавшее наши надежды, мы никому в этом не признаемся, а будем, наоборот, расхваливать товар. Так происходит с некоторыми новыми владельцами айфонов, которые готовы говорить о том, что их смартфоны прекрасны, даже если их об этом не спрашивать. Объяснить это просто: цель любого выбора — выбрать лучшее. И даже если сделать это не получилось, наш мозг получает убеждение, что все было сделано правильно.

5. Хоторнский эффект

Это довольно распространенное когнитивное искажение. Люди стараются делать что-то лучше, если за нами наблюдают проверяющие. В школе дети стараются проявить себя на уроке лучше, если он открытый и на задней парте сидит директор, а в офисе люди стараются работать усерднее, если шеф вышел из своего кабинета и зашел к ним. И даже по клавишам в такие моменты они стучат усерднее. Впервые этот эффект был описан, когда в первой половине прошлого века изучалось воздействие освещенности на продуктивность работников завода в Хоторне, США. В результате эксперимента выяснилось, что влияние оказывали не только лучшие условия труда, но и сам факт, что за людьми наблюдают.

6. Иллюзия прозрачности

Иногда, чего уж там, мы врем. И нам кажется, что тот, кому мы врем, видит нас насквозь, хотя на самом деле это далеко не всегда так. Это происходит, потому что мы сами знаем себя слишком хорошо и склонны приписывать это знание окружающим. Это было доказано в одном эксперименте. Студентов колледжа попросили солгать перед аудиторией, и примерно 50 % предположили, что их раскусят. На самом деле уличили во лжи только четверть.

7. Эффект «убить муху кувалдой»

В некоторых случаях мы прикладываем к решению проблемы гораздо больше усилий, чем нужно. Это проявляется в том, что мы не ищем легких путей или слишком придирчиво начинаем относиться к деталям или планированию. Например, готовясь к важному событию, которое состоится еще не скоро, мы можем подобрать два наряда — для теплой и холодной погоды. Но когда мы начинаем подбирать больше, ориентируясь уже на то, в чем будет наш спутник или лучшая подруга, какое у нас будет настроение, — это как раз стремление «убить муху кувалдой».

8. Ошибка оценки своей и чужой группы

Мы склонны делить людей на «они» и «мы», и это начинается еще с детского возраста, когда 5-й «А» казался совсем не таким, как наш 5-й «Б». Людей из других групп мы представляем примерно одинаковыми, приписываем им одни и те же качества, а в нашей группе мы замечаем, что все разные. Потом эта ошибка оценки никуда не уходит и мы думаем, что все американцы едят только фастфуд и отпускают глупые шуточки, как в посредственных комедиях, а все британцы чопорные и пьют чай каждый день точно в 5 часов.

Ошибки мышления случаются если не со всеми, то практически со всеми людьми. Но что делать, если вы хотите от них избавиться, чтобы наконец стать свободным от стереотипов и предрассудков человеком? В этом случае стоит узнать о них побольше и начать замечать их в своем поведении, чтобы изменять его и не давать когнитивным искажениям ни одного шанса. А вы когда-нибудь замечали у себя или окружающих ошибки мышления? А может быть, вам удалось избавиться от некоторых из них? Расскажите нам об этом в комментариях.