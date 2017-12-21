Мы собрали 16 вещей, которые бесят в офисе, и советы по решению проблем

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Любой офис — это место, где собираются абсолютно разные люди. У каждого свои привычки, странности и причуды, свой жизненный опыт и взгляды на жизнь. Мы в AdMe.ru составили список основных офисных раздражителей и решили дать несколько ценных советов по их нейтрализации.

1. Бесконечное щебетание коллег

«Ребята, а Машку Димка бросил, представляете?» — «Ух ты, понятно, отчего она растолстела так: заедает горе тортиками» — «Кстати, о тортиках. Я тут испробовала потрясную диету...» И вот весь офис обсуждает бедную коллегу и новомодную диету, и все бы ничего, но у вас горят сроки сдачи проекта, нужно сосредоточиться, а еще и заказчик на линии. «Что-что Вы сказали, Игорь Петрович?» Ищем выход. Стоит начать с простой просьбы говорить потише. Ее можно несколько раз повторить для убедительности. Если это не работает, вашим спасением могут стать наушники.

2. Пиликание мобильного. Опять и опять

Порой вам кажется, что для некоторых коллег принципиально важно поставить на звонок самую громкую, приставучую и противную песню. При этом лучше всего не брать телефон с собой на обед и деловые встречи, чтобы все в офисе слушали ЭТО и содрогались. И возникает смутное подозрение, что они сами себе звонят с другого номера, доказывая свою востребованность. Режим вибрации? А что, так можно было? Ищем выход. А ваш телефон переведен в беззвучный режим? Если да, можно поднять в офисе беседу о том, что отключать звук в телефоне — это обычное проявление уважения к окружающим. Так же, как выходить из офиса во время личного разговора и не заставлять всех слушать подробности вашего похода к стоматологу.

3. Высокие разговоры ни о чем в общих чатах

И вот, рискуя прослыть офисной букой, вы надеваете наушники с какой-нибудь «Металликой» в надежде не пропустить действительно важную информацию, но что это? Скайп мигает, вайбер пиликает, и чат под названием «Курилка» оповещает вас о 33 непрочитанных сообщениях. Коллеги решили перенести обсуждение личной жизни и новой диеты в онлайн-пространство и любезно добавили вас во все беседы. Ищем выход. Приятно, что для коллег важно посвятить и вас во все перипетии жизни дорогих сотрудников. Но если это действительно мешает вам работать — отключите уведомления в таких чатах. Всю действительно важную информацию вы и так узнаете.

4. Те, кому дует, против тех, кому душно

А вот это совершенно патовая ситуация, так как вы в любом случае окажетесь на одной из сторон. И хорошо, если ваше представление о комфортной температуре в офисе совпадает с мнением большинства. А если коллеги любят устроить парилку и вам приходится отчаянно утирать пот с лица? Или же, наоборот, им по душе свежий ветер и они все время открывают окно, из которого дует аккурат на вас? Ищем выход. Взрослые люди наверняка могут прийти к компромиссу. Поменяйтесь местами с коллегой, если вы задыхаетесь, а он мерзнет под кондиционером. Регулярно устраивайте проветривания в пустом кабинете — заодно можете немного прогуляться и размяться.

5. Заваленный стол коллеги

Если по соседству с вами обитает настоящий Плюшкин, приходится несладко. На его столе три фикуса, пачка овсянки, просроченный йогурт, рамочки с фотографиями всех членов семьи и домашних животных, гора папок с документами и почему-то миксер. Проблема в том, что ваш стол находится в опасной близости, и трофеи коллеги медленно, но уверенно завоевывают ваше личное пространство. Ищем выход. Строить стенку между вашими с коллегой столами — неблагодарное дело. Можно заслужить репутацию социопата. Но положить по центру карандаш как некий барьер — вполне реально. Так же как и попросить коллегу не переходить эту черту.

6. Кто-то забыл воспользоваться дезодорантом

Вы абсолютно точно знаете, что менеджер по продажам бегает по утрам и не успел принять душ, а у копирайтера был очень бурный вечер накануне. А все потому, что рубашка первого подозрительно липнет к подмышкам, а в дыхании второго вы чувствуете аромат как минимум трех видов крепкого алкоголя. Ищем выход. Можно предложить копирайтеру мятную жвачку, а слишком потному коллеге рассказать, что вы недавно приобрели два потрясающих дезодоранта марки N по цене одного и на радостях хотите поделиться. Или же просто вызвать коллегу на откровенный разговор и обсудить проблему. Самая плохая идея — демонстративно кривить нос и закатывать глаза.

7. Коллега рядом решил «почистить перышки»

А может быть, в офисе вам повезло сидеть рядом с девушкой, которая фанатично зациклена на своем внешнем виде? Она сосредоточенно рисует стрелки на глазах, каждые полчаса мажет руки кремом, запах которого перебивает даже ее духи, и (о нет!) делает маникюр прямо на рабочем месте. Или, наоборот, коллега рядом грызет ногти и меланхолично давит прыщи на подбородке? Ищем выход. Только разговор и вежливое замечание. Сообщите, что все эти запахи в закрытом помещении чертовски вредят и вызывают головную боль, а коллеге, который испытывает нездоровую страсть к своих ногтям, можно подарить игрушку для снятия стресса. Пусть лучше ее тискает.

8. Офисная клептомания

Бухгалтер тормозит у вашего стола с документами, что-то спрашивает, берет ручку для подписи и уходит. С подписанным заявлением и вашей ручкой. Маркетолог просит зажигалку и возвращает только после 10 напоминаний. Нет, вам вовсе не жалко, да и люди хорошие, и они ж совсем не специально, но это ВАШИ ручка и зажигалка. И вы бы хотели, чтобы они возвращались к вам. Ищем выход. Говорить, просить и напоминать вернуть вам нужную вещь. Все, что не нужно вам вот прямо в данную минуту, можно положить в тумбочку. Тогда у коллег будет меньше соблазнов что-то ухватить по дороге к кофеварке.

9. Рядом с вами поселился всезнайка

Он закатывает глаза, увидев вас с гамбургером, и подробно рассказывает о вреде такой пищи. Советует вам своего парикмахера, так как, по его словам, ваша прическа уже давно не в моде. А еще он увидел, как вы несколько раз задержались на работе, и записал вас на курсы тайм-менеджмента. Можете не благодарить. Ищем выход. «Большое спасибо за совет. Но в этом вопросе я предпочитаю принимать решение самостоятельно», — вежливо, с улыбкой, но категорично.

10. Коллега заигрывает и отпускает сальные шуточки

Он наклоняется над вашим столом так, словно намерен поведать вам на ухо самую сокровенную тайну. От его двусмысленных фраз вас начинает мутить, а взгляд, которым он окидывает вас с головы до ног, когда вы несете отсканировать документы, вас откровенно бесит. Ищем выход. Прежде всего, поговорите с вашим офисным донжуаном и объясните, что такое поведение для вас категорически неприемлемо. Не бойтесь показаться грубой. Можете упомянуть, что в Америке за харассмент (домогательства на работе) есть все шансы понести серьезное наказание.

11. Обед прямо на рабочем месте

Нет, вы ничего не имеете против того, чтобы в офисе хрустеть печеньками, яблоками и конфетами. Но когда верстальщик по каким-то неведомым причинам раскладывает прямо на рабочем столе обед из 3 блюд, одно из которых — ароматные бабушкины котлеты, вы в отчаянии закатываете глаза. Ищем выход. Только вежливый разговор с коллегой сможет помочь в решении проблемы. Объясните, что аромат его еды отвлекает вас от работы и уносит в мир гастрономических фантазий, предложите пообедать вместе на кухне или угостите мандаринкой. Запах цитрусовых освежает воздух в помещении, а еще отлично бодрит.

12. У вас командный проект, а коллега откровенно халтурит

Начальник поручил вашей команде крайне ответственный проект, и вы все упорно трудитесь над тем, чтобы сделать все качественно и в срок. Но один из коллег демонстративно зевает, листает ленту в инстаграме и в конце концов открывает сайт, видео на котором вгоняет вас в краску. Вам как-то совсем не по душе идея брать на себя еще и часть его работы. Ищем выход. И опять же, только через откровенный разговор с коллегой можно добиться результата. Не надо упрашивать или грубить — просто объясните, что важен вклад каждого из вас в этот проект. Если же ваши разумные доводы ни к чему не приводят — советуем обсудить проблему с начальством. Заслужить репутацию ябеды или работать за двоих — выбирать только вам.

13. Таинственное исчезновение еды из холодильника

Вы прекрасно помните, что рано утром именно на эту полку положили свою лазанью и заварное пирожное. Последние минуты до обеда тянулись как вечность. Но что это? В холодильнике вы находите только лазанью. А где же это потрясающее пирожное с ванильным кремом и шоколадом?! И вы понимаете, что десерта сегодня не будет. Вы представляете, каким изощренным пыткам будете подвергать голодного наглеца. Ну если найдете его, конечно. Ищем выход. Самый простой вариант — наклеить на ваш ланч-бокс стикер с именем или ироничной надписью или замотать его в фольгу — меньше соблазнов у голодного коллеги.

14. Вода в чайнике тоже умудряется исчезнуть

И вот вы берете вашу чашку, приходите на кухню и включаете чайник. Стоять возле него нет ни малейшего желания, и вы успеваете сбегать в офис перекинуться парой слов с коллегой. Возвращаетесь, а он пустой. Вам совсем не жалко кипятка для коллег, но можно же в конце концов набрать воды в чайник и нажать заветную кнопку «Вкл.»? Ищем выход. Договоритесь с коллегами о простом правиле: опустошил чайник — наполни его и включи. Или же обзаведитесь термокружкой. В ней напиток долго остается горячим, так что и необходимость бегать за новой порцией кипятка будет возникать реже.

15. Постоянный бардак на кухне

Вы до сих пор искренне удивлены, как в офисной кухне еще не обосновалась новая цивилизация. Немытая посуда может стоять неделями, кто-то упрямо выливает чай с заваркой прямо в раковину, а в микроволновке, кажется, взорвалась куриная печенка. Вы несколько раз с тяжелым вздохом отмывали все до блеска, но проходит время — и кухня опять похожа на поле битвы. Ищем выход. Проведите профилактическую беседу, убеждая окружающих наводить порядок после приема пищи. Повесьте несколько объявлений, призывающих следить за чистотой. Предложите устроить в ближайший четверг день чистоты и наградить себя за это чем-то вкусненьким.

16. В кухне нет свободных столов

Так уж получилось, что столов и стульев на вашей офисной кухне гораздо меньше, чем самих сотрудников. Да и микроволновка одна. И вот вы стоите в очереди, чтоб разогреть свой плов с грибами, и понимаете, что будете обедать на подоконнике. Или в ближайшем парке. И хорошо, когда тепло и солнечно. А если дождь? Ищем выход. Можно предложить начальству сместить время вашего обеда на полчаса, например, чтобы избежать часа пик на кухне. Или выступить с инициативой закупить еще столов и стульев и сделать вашу офисную жизнь намного комфортнее.

Мы очень надеемся, что все эти офисные кошмары обошли вас стороной. Все-таки на работе человек проводит едва ли не треть своей жизни. А есть ли еще какие-то раздражающие ситуации, которые мы не упомянули? Делитесь в комментариях.