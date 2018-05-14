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В 1774 году филолог Уильям Джонс создал измеритель успешности жизни: линейку, согласно которой можно понять, какую вы прожили жизнь в сравнении с идеалом. Для современного мира она немного устарела, и мы решили сделать свою, может, несколько комичную, таблицу уровней успешности.

Вы находите свой возраст и одно из трех положений в таблице, которое больше вам подходит. И ставите себе соответствующий балл. Можно отметить только нынешний возраст, а можно проставить себе баллы за всю прожитую жизнь и проанализировать, как менялось ваше положение.

Мы в AdMe.ru посовещались и решили, что успешность, по нашему мнению, складывается из популярности , достатка и образования . Это основные пункты, которые можно хоть как-то измерить (вне сомнений, для кого-то истинным успехом будет, например, буддийский отказ от желаний). Кроме того, они могут быть совершенно не связаны друг с другом. По каждому из трех пунктов можно набирать баллы. Возможно, для этого вам понадобится ручка.

Популярность

Образованность

Достаток

Получилось? Сколько у вас вышло? Есть ли те, у кого максимум (9 по одному возрасту)? Мы уже хотим с вами познакомиться!

Это шуточный «измеритель успешности», однако мы его сделали, чтобы напомнить о том, что нужно быть более объективным к своему положению в жизни. Ведь с большой вероятностью у вас не вышел минимум (3 по одному возрасту), а даже если и вышел, вы смогли прочесть эту статью в интернете, что недоступно большей части населения Земли.

Только представьте: если вы читаете этот текст сейчас, значит, уже не относитесь к тем 2 млрд человек, которые не умеют читать. А если у вас есть техника, при помощи которой вы читаете, а может, даже компьютер, то таких, как вы, в мире совсем небольшой процент. Мы часто не замечаем, что уже с рождения успешные.

Кроме того, где бы мы ни были, с любой стартовой площадки мы можем достичь успеха. Это может быть американское гетто (Мартин Лютер Кинг) или российская глубинка (М. В. Ломоносов) — неважно. Главное — это наша внутренняя сила и желание становиться лучше.