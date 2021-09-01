Мы решили порассуждать о причинах родительской лжи, и почему она редко бывает во благо

Рано или поздно абсолютно все родители сталкиваются с необходимостью рассказать детям о некой не самой приятной им правде жизни. Назревающий развод, пропажа любимой собачки или даже деликатные нюансы взросления самого ребенка становятся в семье негласным табу. И пока одни мамы и папы стараются оттянуть этот момент «до лучших времен», другие решают солгать своему чрезмерно любопытствующему чаду. Во благо, так сказать.

Меня зовут Дарья, я автор AdMe.ru. Я решила попробовать разобраться в тонкостях воспитания детей, чтобы понять, стоит ли родителям говорить детям «некрасивую» правду, или иногда ее все-таки можно и нужно немного приукрасить.

Мои родители никогда не были со мной честны. Однажды мой отец перенес операцию, и мне так до сих пор никто и не сказал, что у него было. О том, что мои дедушка с бабушкой не состояли в официальном браке, я узнала, только когда вышла замуж сама. В общем, я сомневаюсь, что вообще знаю что-то о своей семье.

Зато мама не стала скрывать очевидное и призналась в том, что в мире не существует Санта-Клауса. Она так тогда и сказала: «Я не хотела тебе врать». © April Bennett / Quora

Как-то мама купила нам по дорогой кукле, которые вскоре нам надоели, и мы их бросили. Мама сказала: «Если вы будете часто играть с Барби, то они скоро оживут». В итоге мы с сестрами таскались с этими куклами, секреты им свои рассказывали и мечтали, что в один прекрасный день игрушки наконец-то станут живыми. Так продолжалось целых 2 года, пока один мальчик в автобусе не сказал мне, что ходить везде с Барби очень странно и что куклы не оживают.

Ох, как же я была зла на маму! А она только и сказала: «Ну по крайней мере вы хотя бы с Барби вдоволь наигрались!» © Charissa Enget / Quora

Почему мы боимся говорить детям правду

Не каждый взрослый отважится перевернуть мир ребенка с ног на голову: иногда необходимость поведать подрастающему чаду о неприятных сторонах жизни становится непосильной задачей. Болезнь родственника, проблемы во взаимоотношениях с другим родителем или даже необходимость рассказать правду об усыновлении — и вот неприятный разговор отодвигается на неопределенное время. Недавно я узнала о том, что мои родители, которые прожили вместе целых 30 лет, тайно развелись месяц назад. Узнала я об этом даже не от них, а от своей сестры, которая «случайно» рассказала мне об этом по телефону. Теперь мне кажется, что их пример «здорового брака» — ложь. Я догадывалась о том, что они что-то скрывают, но не до такой же степени. © vegangirlfriend / Reddit Дети чувствуют недосказанность, сокрытие правды, однако в сознании ребенка родитель — не только защитник, но и первое в жизни авторитетное лицо, на которое стоит равняться. Став взрослыми, выросшие дети неосознанно копируют поведение своих мам и пап, передавая новому поколению всю ту информацию, с которой когда-то им неосознанно пришлось смириться в детстве. Замкнутый круг, не иначе.

О последствиях недосказанности

Ребенок не сразу осознает то, что родитель способен сказать ему неправду. Однако если родные используют доверие малыша слишком часто, рано или поздно подрастающее чадо начинает отдаляться от своей семьи, ища поддержки за ее пределами — у других родственников, друзей и знакомых. Появление недоверия между членами семьи не единственное, что может заметно омрачить отношения между родителем и его ребенком. В силу вновь вступает «закон наследования»: малыш, следуя примеру мамы или папы, и сам учится скрывать правду. Вспомните, как часто мы рассказываем детям истории о вымышленных персонажах, придумываем монстров и чудовищ, чтобы их напугать и сделать послушными. А ведь ребенок верит в это. Когда он вырастает, он и сам начинает думать, что такое поведение нормально. А потом мы наивно себя вопрошаем, почему же наши чада лгут и придумывают всякие истории. © Sakshi Choudhary / Quora

Как правильно говорить детям о неприятном

Психологи уверены, что отрицание проблем не сделает нашу жизнь безопаснее. Это же правило работает и в обратную сторону: решение трудных задач заставляет и детей, и взрослых чувствовать себя более защищенными. Есть только один нюанс: нужно всегда помнить, что дети разных возрастов и информацию воспринимают по-разному. Так что легкий для понимания подростков материал до трехлетнего ребенка нужно доносить в гораздо более деликатной форме. Я считаю, что лучше говорить детям правду. Мои родители во многом ее от меня скрывали, и все для того, чтобы «защитить» меня. Сейчас я даже немного обижаюсь на них за то, что они позволяли мне думать, что жизнь должна быть только легкой и похожей на леденец на палочке. © michellereno / Reddit

А мне кажется, что иногда нужно немного приукрашивать реальность: так мы можем сохранить детство наших детей. Однажды они и так еще успеют столкнуться с проблемами мира. © helibear90 / Reddit

Когда дети растут и сталкиваются с неожиданной для них правдой, это сильно подрывает их внутреннее состояние, вгоняет в депрессию. Затем, когда такие травмированные дети превращаются во взрослых, они вспоминают дни своего беззаботного детства и учат своих уже детей аналогичной картине мира. Так цикл повторяется снова и снова. © LupusVulpix / Reddit

Стоит рассказывать детям деликатные вещи по мере того, как они становятся актуальными. Разве нужно знать пятилетнему ребенку о «женских днях», например? Нет. Но если малыш спросит, ему обязательно нужно ответить и все объяснить. И лучше это сделать еще до наступления подросткового возраста. © beetle_nectar / Reddit

А как вы справляетесь с неожиданными каверзными вопросами своих чад? Согласны ли вы с тем, что детям нужно всегда говорить правду?