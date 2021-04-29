Мы разобрали достоинства и недостатки гостевых браков и выяснили, почему люди все чаще выбирают этот формат семейной жизни

Хорошо живется юным парам: вместе падают, поднимаются, набивают шишки, притираются друг к другу. В общем, взрослеют вместе. Становятся тем самым единым целым. Взрослым же людям, которые вдруг решили создать семью, приходится сложнее. У обоих уже сформирован характер, есть свои привычки, милые и не очень заморочки. А может, уже даже и дети от прошлых браков имеются. Выходом из непростой ситуации может стать так называемый гостевой брак — современная панацея от одиночества .

Меня зовут Дарья, я автор AdMe.ru . Я решила попробовать разобраться в том, что же такое гостевой брак и почему в последнее время мы слышим о нем все чаще.

Немного о том, что такое гостевой брак

В семейной жизни много преимуществ: за твоей спиной всегда есть кто-то, кто вместе с тобой разделит радости и трудности, поможет вырастить ребенка, подаст стакан воды в старости, в конце концов.

Есть и свои недостатки.

Например, тебе ежедневно приходится мириться с чужими заморочками, вкусовыми предпочтениями, манерами, которые порой могут даже раздражать.

Но можно ли избежать всей этой рутины?

В таком случае на помощь противникам традиционного брака приходит брак гостевой. Из названия можно интуитивно понять, что такой брак подразумевает несколько больший уровень свободы в отношениях. И правда, в гостевом браке члены семьи объединяются лишь на некоторое время, когда муж и жена приходят друг к другу в гости. Все остальное время каждый из супругов живет в своем собственном доме.

Ярким примером таких взаимоотношений можно считать одну известную пару — актрису Хелену Бонем Картер и ее бывшего супруга, режиссера Тима Бертона. Эти звезды считались одной из самых крепких пар Голливуда, и секрет их долгосрочных отношений был прост: Хелена и Тим жили раздельно, хотя и в практически соседних домах.