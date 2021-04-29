Мы разобрали достоинства и недостатки гостевых браков и выяснили, почему люди все чаще выбирают этот формат семейной жизни
Хорошо живется юным парам: вместе падают, поднимаются, набивают шишки, притираются друг к другу. В общем, взрослеют вместе. Становятся тем самым единым целым. Взрослым же людям, которые вдруг решили создать семью, приходится сложнее. У обоих уже сформирован характер, есть свои привычки, милые и не очень заморочки. А может, уже даже и дети от прошлых браков имеются. Выходом из непростой ситуации может стать так называемый гостевой брак — современная панацея от одиночества.
Меня зовут Дарья, я автор AdMe.ru. Я решила попробовать разобраться в том, что же такое гостевой брак и почему в последнее время мы слышим о нем все чаще.
Немного о том, что такое гостевой брак
В семейной жизни много преимуществ: за твоей спиной всегда есть кто-то, кто вместе с тобой разделит радости и трудности, поможет вырастить ребенка, подаст стакан воды в старости, в конце концов.
Есть и свои недостатки.
Например, тебе ежедневно приходится мириться с чужими заморочками, вкусовыми предпочтениями, манерами, которые порой могут даже раздражать.
Но можно ли избежать всей этой рутины?
В таком случае на помощь противникам традиционного брака приходит брак гостевой. Из названия можно интуитивно понять, что такой брак подразумевает несколько больший уровень свободы в отношениях. И правда, в гостевом браке члены семьи объединяются лишь на некоторое время, когда муж и жена приходят друг к другу в гости. Все остальное время каждый из супругов живет в своем собственном доме.
Ярким примером таких взаимоотношений можно считать одну известную пару — актрису Хелену Бонем Картер и ее бывшего супруга, режиссера Тима Бертона. Эти звезды считались одной из самых крепких пар Голливуда, и секрет их долгосрочных отношений был прост: Хелена и Тим жили раздельно, хотя и в практически соседних домах.
О плюсах гостевого брака
Да, в гостевом браке много своих плюсов: вам не нужно постоянно торчать у плиты, готовя супругу очередной обед или ужин. Вы больше не находите разбросанные носки под своей кроватью, и вам не нужно с ужасом ждать появления в вашем доме свекрови. При таком раскладе каждый из супругов может спокойно жить своей жизнью, не изменяя себе и своим привычкам.
Вместо того чтобы решать проблемы, неизбежно ведущие к рутине, пара, живущая в гостевом браке, в итоге наслаждается самыми приятными моментами семейной жизни без ссор и необходимости подстраиваться под своего супруга или супругу.
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Я недавно развелась, и, честно говоря, гостевой брак — это то, чего я хочу от любых своих будущих отношений. Я хорошо знаю свои причуды, знаю и то, что жизнь со мной не всегда такая веселая, как того хотел бы потенциальный партнер. И хотя мне нравится чувствовать, что кто-то спит со мной под боком, разные фазы сна могут испортить весь отдых. © handsofanautomaton / Reddit
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У меня родители так живут. Мама и отчим. Встретились они, когда у обоих уже относительно большие дети были, обустроенный быт и вообще стабильная жизнь. И поначалу они не хотели съезжаться из-за детей, а потом уже привыкли. Нормальные отношения. Смысл в том, чтобы проводить время вместе, но при этом иметь собственный тыл, обустроенный под себя. Молодым людям легко съехаться, когда у них все имущество в рюкзаке помещается, а бытовых привычек, по сути, нет, потому что бытом родители занимались. А взрослому человеку бросать привычную жизнь, отточенную десятилетиями, или пускать в нее другого человека тяжело. © Glicin / Pikabu
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Свекор и свекровь женаты больше 30 лет. Они оба с Юга и с соответствующими темпераментами: из тех, кто за полчаса успевает 3 раза поругаться и помириться. Они замечательные люди, но когда мы приезжаем в гости, то я от этой вечной драмы уже к утру 2-го дня ужасно устаю.
Недавно папенька получил назначение и уехал руководить филиалом в другой регион, а домой приезжает раз в месяц на несколько дней, типа в командировку. Так у них теперь идиллия! Вообще не ругаются, только и слышно «дорогой» и «дорогая». Вечером выходят на набережную погулять под ручку и прямо светятся. Начинаю думать, что гостевой брак, к которому я всегда скептически относилась, очень даже неплохая штука для некоторых. © Подслушано / Ideer
О минусах гостевого брака
Гостевой брак — замечательная возможность построить отношения для тех пар, которые по каким-то причинам вынуждены жить далеко друг от друга. Этот же вид брака выручит занятых бизнесменов, которым приходится навещать своих возлюбленных только во время выходных или в отпуске.
Но не все так гладко, как хотелось бы.
К сожалению, в гостевом браке есть и множество подводных камней. Отношения, построенные только на романтических переживаниях, зачастую быстро портятся и превращаются в банальные отношения без обязательств.
Ревность и измены в таких отношениях тоже не редкость.
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У меня аж 4 знакомых могут похвастаться тем, что они состоят в гостевом браке. Заметил одну вещь: в гостевом браке сложно заботиться о детях. В случае их появления кому-то из партнеров придется полностью пожертвовать своей свободой и буквально запереться в своем доме. © D-Juice / Reddit
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У коллеги родители живут гостевым браком. Отношения у них на зависть многим: мама застилает все поверхности салфеточками, папа разводит бардак и завел собаку. В общем, все было отлично, пока папа не уехал в командировку: пса надо кормить и выгуливать, а мама собак терпеть не может. За собакой ходит мой коллега и ворчит, что чувствует себя так же, как 28 лет назад, когда папа с мамой ушли в кино, а его оставили с мелкой сестрой. © unknown author / Bash
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Мне кажется, что гостевой брак — какое-то немного незрелое решение, как и само нежелание делить дом со своим супругом просто потому, что тебе хочется иметь личное пространство. Это говорит о том, что партнеры не умеют находить компромиссы и работать в команде. А ведь это так важно в настоящих отношениях. © Midiblye / Reddit
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5 лет замужем. Но с одной поправкой: встречаемся с мужем только на выходных. Очень друг друга любим, но оба не хотим других людей в своих любовно свитых гнездышках. У нас все отлично, но нас никто не понимает: «А зачем женились?», «А как же дети?». Родители вообще не общаются с нами. То, что мы счастливы, никого не волнует, ведь должно быть «как у людей». И смешно, и дико обидно. © Подслушано / Ideer
А как вы относитесь к идее гостевого брака?