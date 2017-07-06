Мы проверили на себе 14 способов похудеть, которые советуют диетологи

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В интернете существуют тысячи секретов стройности, каждый из которых обещает быстрое и эффективное похудение без лишних нервов. Редактор AdMe.ru решил проверить 14 самых интересных из них на себе и выяснить, действительно ли это все работает.

Должны предупредить, что все способы индивидуальны. То, что не работает на одном человеке, может отлично подойти другому. Мы лишь хотим поделиться собственными результатами и впечатлениями.

№ 1. Пить холодную воду перед едой

Способ. За 15–20 минут до еды нужно выпивать стакан холодной воды. Вода занимает место. В результате возникает чувство насыщения, которое не даст съесть много. А еще тратятся дополнительные калории, чтобы согреть воду в желудке. Результат. Удалось обмануть свой желудок минут на 10, после этого голод вернулся и съела я ничуть не меньше обычного. Вывод. Не работает.

№ 2. Ароматерапия

Способ. Во время приготовления пищи аппетит притупляется или пропадает вовсе. Это происходит из-за того, что запах обманывает наш мозг и посылает сигналы насыщения. Ароматерапевты советуют во время диеты вдыхать запах яблок, мяты или ванилина. Результат. От насыщенного запаха ароматических масел аппетит действительно пропадает, но ненадолго. Через полчаса кушать хочется с новой силой. Вывод. Работает, но недолго.

№ 3. Чистить зубы вместо десерта

Способ. Еще один способ обмануть чувство голода — это чистить зубы вместо еды. Ощущая ментол, наш мозг получает сигнал, что прием пищи окончен. Это помогает контролировать аппетит. Результат. Как ни странно, так и есть. Даже если чуточку мучил голод, идти на обед ближайшие два часа совсем не хотелось. Именно потому, что чистка зубов означает для меня конец дня и отход ко сну. Вывод. Работает.

№ 4. Принимать пищу стоя

Способ. Многие психотерапевты советуют принимать пищу стоя. Когда человек стоит, тратится больше калорий, чем в сидячем положении. Вы быстрее насыщаетесь и меньше съедаете. Результат. Съела я и вправду меньше обычного. Но не потому, что насыщение пришло быстрее, а потому что просто замучилась стоять с тарелками в руках. Вывод. Работает, но не так, как заявлено.

№ 5. Держать прибор «неправильной» рукой

Способ. Психологи уверяют, что всякие закуски, когда их едят «неправильной» рукой, лезут в рот не так охотно. Таким образом мы съедаем намного меньше. Результат. Я правша и с левой рукой лажу плохо. Но даже при этом кушать левой рукой получается так же ловко, как и правой. Вывод. Не работает.

№ 6. Холодные тона на кухне

Способ. Людям, которые склонны переедать, диетологи советуют пользоваться посудой холодных тонов. Дело в том, что синие, голубые и зеленые оттенки подавляют аппетит и успокаивают психику. Подсознательно они не ассоциируются с пищей, потому что в природе мало продуктов, окрашенных в эти цвета. Результат. Я крайне удивлена, но в окружении холодных цветов аппетит и правда не особо разгорается. Особенно если еда не самая желанная. Так что эту тарелку супа я не доела. Вывод. Работает.

№ 7. Ужинать в полумраке

Способ. Еще одна диета, популярная в Европе. Во время трапезы в темном помещении мы не видим, сколько пищи осталось в нашей тарелке, и потребляем ровно столько, сколько нужно. Результат. Вообще, трапеза в полумраке создает ощущение какого-то праздника. Обычное поглощение еды превратилось в настоящий ритуал. Наслаждаясь атмосферой, есть получается медленнее, и насыщение приходит быстрее. Вывод. Работает, но опять-таки не так, как заявлено.

№ 8. Одинаковые по калориям (или весу) завтраки

Способ. Приблизительно одинаковые по весу или калорийности завтраки могут различаться по времени переваривания. Иногда утром лучше съесть яичницу, чем кашу. Это поможет обойтись до обеда без лишних перекусов. Результат. Утренняя овсянка переварилась у меня очень быстро, и голод вернулся буквально через час. А вот яичница «держалась» значительно дольше. Возможно, потому что она жирнее. С ней я спокойно досидела до обеда безо всяких перекусов. Вывод. Лучше съесть на завтрак яичницу, чем овсянку.

№ 9. Садиться за стол в парадной одежде

Способ. Нахождение за столом в парадной одежде заставляет нас подсознательно держаться более официально. Мы кушаем аккуратнее, медленнее и тщательнее пережевываем. Да и узкое платье не даст переесть. Результат. И правда, сидя в парадном платье, постоянно думаешь, как бы его не запачкать. Кроме того, постоянно стараешься сидеть прямо и кушать очень аккуратно. В итоге съела очень мало и вполне себе наелась. Вывод. Отлично работает.

№ 10. Когда проголодались, съесть 2–3 дольки горького шоколада

Способ. Темный шоколад в небольших количествах даст энергию, укротит аппетит и не навредит фигуре. Результат. Этим способом я сама пользуюсь давно и успешно. Пара долек горького (от 70 % и выше) шоколада подавляет голод, а желание перекусывать чем попало тут же пропадает. Я чувствую сытость как минимум на час. Вот только горький шоколад не всегда под рукой. Вывод. Работает.

№ 11. Точечный массаж

Способ. Согласно акупрессуре одна из главных точек для подавления аппетита находится между верхней губой и носом. Поместите указательный палец чуть выше верхней губы и массируйте точку с некоторым давлением в течение нескольких минут — это позволит вам значительно уменьшить аппетит. Результат. Я слышала, что точечный массаж — древняя и действующая методика. Но конкретно у меня во время и после массажа не изменилось ровным счетом ничего. Вывод. Не работает.

№ 12. Дробное питание

Способ. Диетологи советуют разделять еду на вашей тарелке на 2 части. Одну съесть сейчас, а другую чуть позже, уменьшая калорийность пищи к вечеру. Например, утром можно кушать более жирную еду в больших количествах, чем вечером. Так как лишняя энергия расходуется в течение дня. Результат. Да-да, похудеть, питаясь пирожками, — глупая затея, но смысл тут в том, чтобы не поглощать в течение дня лишнюю пищу. Это мой любимый способ, и он отлично работает. Съедая небольшое количество каждый час или два, мне не хочется есть и перекусывать всякой ерундой. Кроме того, желудок всегда чувствует себя комфортно, он не переполнен, а я чувствую сытость на протяжении всего дня. Вывод. Отлично работает.

№ 13. Пережевывать все по 40 раз

Способ. Чем дольше мы жуем пищу, тем больше у мозга времени уловить сигнал, что организм сыт. Диетологи считают, что 40 — оптимальное количество жевательных движений. Результат. Это старый способ, о котором мне еще бабушка рассказывала. Частично он даже работает. Конечно же, 40 раз жевать у меня не получилось, потому что в итоге во рту жевать было уже нечего, но и пищи съедалось при этом меньше. Потому что времени на обед попросту уходило гораздо больше обычного. Да и жевать так долго уж очень надоедает. Вывод. Частично работает.

№ 14. Маленькая тарелка

Способ. Считается, что это эффективный прием для уменьшения веса. Фокус в том, что человек накладывает на тарелку еду исходя из размеров блюда, поэтому чем меньше будет тарелка, тем меньше на ней окажется еды. Результат. Одно и то же количество еды на разных тарелках смотрится совершенно по-разному. Если на большой тарелке мне кажется, что я как птичка съедаю эту небольшую порцию салатика, то с маленькой тарелкой ощущаю себя слоном перед колоссально огромной порцией. В итоге я его даже не доела. Вывод. Работает.

Вывод

Раньше я думала, что диета — это обязательное ограничение своего рациона. Нет жирам, сладкому и переход на растительную и вареную пищу. Приходилось терпеть голод, есть одну брокколи и пить воду. Такая диета не всегда эффективна и сильно давит на психику. Ведь хотя бы иногда хочется чего-то сладенького или жирного. Оказалось, что нестандартные способы похудеть и трюки диетологов могут быть очень даже эффективны. Некоторые из них мне понравились, и их я точно возьму на вооружение. Конечно, не стоит забывать, что все индивидуально. То, что не подходит одному человеку, может отлично сработать у кого-то другого. А есть ли у вас интересные и нестандартные хитрости для похудения? Делитесь ими в комментариях.