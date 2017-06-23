Мы проверили что будет, если часто пить пиво

В интернете полно примеров, когда люди менялись до неузнаваемости, бросая свои вредные привычки. Но что произойдет, если сделать все наоборот? Как изменится здоровье и внешний вид, если мы решим делать что-то вредное?

Редактор AdMe.ru решился пойти на эксперимент и посмотреть, что будет, если часто выпивать по бокалу пива в течение месяца.

Должен сказать, что у меня не так много вредных привычек. Я часто бегаю по утрам, а выпиваю только по праздникам. Перед началом эксперимента я сходил к врачу, чтобы проверить здоровье и убедиться, что все в порядке.

В соответствии с нормой я решил выпивать 500 мл пива, только не 4 раза в неделю, как там заявлено, а 5–6 раз, и посмотреть в конце месяца, как это повлияет на мое здоровье. Первый день прошел, как и ожидалось, бодро, настроение сильно улучшилось.

  • Первая неделя. Через несколько дней моего эксперимента начала частенько болеть голова, хотя раньше такой проблемы не было. Я старался делать снимки каждый день, чтобы фиксировать результаты. Сравнив фотографии, заметил, что лицо стало слегка припухшим и появились синяки под глазами.
  • Вторая неделя. Засыпать и просыпаться стало будто в 100 раз сложнее. Мне требовалось как минимум 40 минут, чтобы заснуть. А утром постоянно переводил будильник, из-за чего стал опаздывать на работу. Кроме того, чтобы окончательно проснуться и начать рабочий день, мне требовалось около часа и чашка крепкого кофе.
  • Третья неделя. Коллеги отметили, что я стал раздражительным. Часто ловил себя на том, что пялюсь в монитор, не в силах сосредоточиться. Раньше я мог спокойно сидеть и работать около 4 часов без перерыва и совсем не чувствовать себя уставшим. Теперь же каждый час хотелось отвлечься. Частенько стал поглядывать на часы и ждать, пока закончится рабочий день.
  • Четвертая неделя. Я часто бегаю по утрам и старался не отказываться от этой привычки. Правда, теперь приходилось прилагать космические усилия, чтобы просто собраться и выйти из дома. Раньше даже в непогоду я пробегал не менее 12 км, теперь же дистанция уменьшилась вдвое. В конце месяца оказалось, что на пробежку я выходил всего 5 раз, хотя раньше было 10–14 раз.

Больше всего меня удивил такой быстрый набор лишнего веса. Несмотря на то что я по-прежнему стараюсь заниматься спортом, пивной живот стал заметен уже в конце месяца.

Чтобы узнать, какой ущерб я нанес своему организму, и закрепить результаты, решил отправиться к врачу. Оказалось, что из-за переполненности сосудов появилась одышка, а лицо выглядело опухшим. Пивной живот появился из-за нарушений в работе эндокринной системы, а бессонница — из-за проблем с почками.

  • Я стал хуже выглядеть. Всего через неделю появились мешки и синяки под глазами. Лицо стало бледным и припухшим. Начал появляться пивной живот.
  • Ухудшается качество сна. Засыпать и просыпаться стало в разы сложнее. Проведя в постели даже 9 часов, все равно чувствовал себя уставшим.
  • Работать стало труднее. Из-за нарушения сна появилась раздражительность. Стало сложно сосредоточиться, а силы постоянно куда-то исчезали.
  • Возникают проблемы со здоровьем. Спортивные показатели снизились в 2 раза. Из-за проблем с сосудами появилась одышка и учащенное сердцебиение. Из-за плохого сна в течение дня часто болела голова.

Я всю жизнь ошибочно полагал, что кружка пива тихим вечером никому не повредит. Естественно, у каждого человека будет своя реакция организма на такие вещи, но сейчас я точно знаю, что больше на подобные эксперименты не решусь. Теперь меня ждут длительные тренировки в спортзале и здоровая еда, а двери баров для меня теперь закрыты как минимум на пару месяцев.

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