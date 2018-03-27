Мы проверили 11 стереотипов о женщинах и мужчинах и узнали, что из них правда, а что миф

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Гендерные различия мужчин и женщин основательно закрепились в нашем сознании, и мы нередко оперируем в разговоре стереотипами: мужчины водят машину лучше, а женщины, например, хуже ориентируются в пространстве. Кто чаще размещает свои фото в соцсетях и кто более агрессивен — женщины или мужчины? Ученые нашли ответы на многие вопросы.

Чтобы избежать заблуждений, AdMe.ru проверил правдивость повседневных высказываний о различиях мужчин и женщин.

1. Женщины чаще выкладывают фото в социальные сети

Изучением поведения человека в публичном пространстве занялись ученые из Норвегии, они опросили 3 763 пользователя социальной сети. По результатам, женщины чаще выкладывают фотографии, редактируют их, пользуются фильтрами и общаются в сети.

2. Женщины принимают социальные роли мужчин

Современные исследования, посвященные изучению структуры личности, показали, что многие типично мужские черты перенимаются женским полом, это связано в том числе и с тем, что женщины перенимают социальные роли мужчин. Говоря об эмоциональной стабильности и уравновешенности, исследователи сходятся во мнении: у женского пола они выше, но и мужчины, и женщины способны в одинаковой степени нести ответственность за свои решения и управлять ситуацией.

3. Женщины могут делать несколько дел одновременно

Датский ученый Берт Паккенберг в своих исследованиях пришел к выводам, что в мужском мозге клеток больше на 4 миллиона, но тем не менее тестирование в рамках эксперимента женщины проходили лучше. Все дело в том, что мозолистое тело, отвечающее за взаимодействие правого и левого полушарий, у женщин толще и соединений в нем на 30 % больше. Это позволяет женщинам заниматься множеством дел одновременно: готовить, разговаривать по телефону и следить за ребенком.

4. Мужчины реже сопереживают

Исследования в Университете Гриффита доказали, что женщины сопереживают партнеру гораздо чаще, чем мужчины. Мужчины испытывают чувство стресса и переживают гораздо сильнее, когда проблема касается их самих. С появлением детей мужская способность сопереживать меняется и мужчина испытывает это чувство гораздо чаще. Также исследования показывают, что уровень самоуважения у мужчин выше.

5. Женщины чаще нарушают правила дорожного движения

Ученые проанализировали историю штрафов и несчастных случаев на основании данных 541 водителя (53,9 % женщин, 46,1 % мужчин) в возрасте 20–73 лет. Выяснилось, что мужчины более склонны к нарушению правил дорожного движения и более агрессивны на дороге, особенно в присутствии полиции и конфликтах с женщинами-водителями, а женщины более спокойно ведут себя за рулем.

6. Мужчины различают меньшее количество цветов

Женщины способны различать чуть большее количество цветов, чем мужчины, которые обычно различают базовые цвета: зеленый, синий, желтый. Ученые обнаружили разницу в зелено-желтом цветовом спектре. Также цветочувствительные рецепторы (колбочки) имеют свой цветочувствительный пигмент, каждый тип которого восприимчив к красному, зеленому и синему цветам. Передается дальтонизм в основном от матери к сыну, поэтому мужчины страдают этим заболеванием в 20 раз чаще женщин.

7. Женщины хуже ориентируются в пространстве

Исследования виртуальной навигации, где женщинам и мужчинам было предложено пройти по виртуальному лабиринту, показали небольшие преимущества мужского пола в ориентации на местности. Участникам также было предложено добраться до определенных точек с использованием ориентиров и без ориентиров. В результате с использованием ориентиров разницы во времени между мужчиной и женщиной обнаружено не было, небольшое отставание женщин наблюдалось лишь в ситуации отсутствия ориентиров.

8. Мужчины более агрессивны

Кадж Бьоркквист из Университета Академии Або анализировал гендерные различия в агрессии и пришел в своих исследованиях к выводу, что оба пола равны в словесной агрессии, но в физической преобладает мужская половина. Женщины же используют чаще косвенную агрессию (социальная манипуляция с намерением нанести вред целевому человеку психологически и/ или социально).

9. Мужчины рискуют чаще

Миф о большей склонности мужчин к риску был развенчан Патти Дж. Фишером: он проанализировал устойчивость к финансовым рискам женщин и мужчин. Оказалось, что гендерной разницы нет, способность к риску зависит от социального положения и уровня доходов.

10. Мужчины врут чаще

Целью исследования, проведенного в логике «теории игр», было изучить гендерные различия в социальном поведении, в основе которого лежит честность. Выяснилось, что женщины более честны в своем поведении, чем мужчины. В данной игре нечестное поведение ведет к твоему выигрышу и проигрышу другого игрока. Также женщины испытывают большее отвращение ко лжи за деньги.

11. Женщине сложнее бросить курить