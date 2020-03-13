Мы попросили психолога проанализировать отношения 12 пар из мультиков и узнали, будут ли они жить долго и счастливо

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Практически любая сказка или мультфильм заканчивается так: «И жили они долго и счастливо». Однако, если пересмотреть любимые анимационные истории, будучи взрослым, отношения главных героев уже не покажутся такими радужными. Если взглянуть на них объективно, далеко не все браки в итоге будут долговечными, а любовь может закончиться через пару-тройку лет.

Меня зовут Валерия, и я, как психолог, специально для AdMe.ru решила проанализировать отношения известных пар из любимых многими мультиков. В этой статье я попыталась разглядеть в отношениях героев то, что они реально способны дать друг другу, и спрогнозировать, останется ли та или иная пара в конце концов вместе или нет.

Анна и Кристофф, «Холодное сердце»

Она: принцесса сказочного государства. Жизнерадостная, забавная, ответственная и всегда готова помочь другим. В первой части мультфильма наивность героини сыграла поистине злую шутку с ее семьей. Анна достойно переживает удары судьбы и учится на своих ошибках. И даже осознание того, что ее любимая сестра Эльза мертва (вторая часть), не сломило отважную девушку. Она готова на все ради помощи другим.

Он: простой, но добрый парень и настоящий любитель природы. Неотесанный с виду, Кристофф на самом деле сильный, честный и преданный. Проведя большую часть своей жизни вне общения и взаимодействия с людьми, Кристофф стал индивидуалистом и поэтому предпочитает всегда действовать в одиночку. Он также бывает довольно ворчливым, ленивым и временами эгоистичным, но за всеми этими недостатками скрывается золотое сердце.

Вместе: Кристофф будет надежной опорой Анне. Да, он не сможет решить государственные дела, но эмоциональная поддержка и вера в любимую помогут девушке в трудную минуту. Анна же в свою очередь будет направлять и вдохновлять Кристоффа.

Прогноз: будут вместе до конца.

Рапунцель и Юджин, «Рапунцель: Запутанная история»

Она: украденная злой колдуньей принцесса, обладающая магическим даром. Добродушная и жизнерадостная, несмотря на то что всю сознательную жизнь ее взаимодействие с внешним миром было крайне ограничено. А единственный человек, с которым она могла общаться, — это ее приемная мать. Рапунцель действительно сказочный персонаж. Ведь обычный человек при таких условиях социализации и развития в лучшем случае оказался бы социофобом, агорафобом и страдал бы «стокгольмским синдромом».

Он: вор, лжец, очаровательный балбес. Юджина можно было бы назвать авантюристом и альфонсом. Но, как выясняется, у его стиля жизни есть причина — это мечта. И невинность и наивность Рапунцель подталкивают нашего очаровательного вора к осуществлению его мечты. Однако в конце Юджин все же покоряется зову своего сердца и делает доброе дело.

Вместе: они уже доказали, что могут пожертвовать многим ради друг друга. И даже тот факт, что мечты обоих сбылись и их ждет простая счастливая жизнь, не означает, что их брак разрушит быт. Они найдут новую мечту или цель и вместе будут ее достигать.

Прогноз: будут вместе до конца.

Тиана и Навин, «Принцесса и лягушка»

Она: девушка, живущая мечтой. Ничто не способно сломить ее целеустремленность. Тиана готова работать без отдыха, поскольку понимает, что все это ради улучшения качества жизни, ради ее цели.

Он: принц, лентяй, разгильдяй. Навин не понимает ценности жизни. И хотя общение с Тианой открывает ему глаза, вряд ли он действительно поймет, что далеко не все решается влиянием, деньгами или колдовством.

Вместе: скорее всего, их союз распадется. Навину вскоре наскучит быть рядом с бизнес-леди. А Тиана слишком целеустремленная и ответственная, чтобы сорваться вместе с ним куда глаза глядят ради приключений. Оба достаточно разные, и после того, как влюбленность пройдет, они вряд ли найдут в друг друге опору.

Прогноз: через пару лет разойдутся, и, скорее всего, по обоюдному согласию.

Астрид и Иккинг, «Как приручить дракона»

Она: отважная воительница, умная, исполнительная и чрезвычайно преданная своему делу, которая тем не менее смогла пересмотреть свои взгляды, когда драконы стали неотъемлемой частью Олуха. Астрид — самый верный сторонник Иккинга, она поддерживает его во всем. Валка, мать Иккинга, считает, что Астрид — единственная, кто может достучаться до него.

Он: недооцененный ребенок, вечно ищущий одобрения у своего отца, которому нет никакого дела до фантазий и технических новшеств, созданных юношей. На протяжении всей истории Иккинг пытается решать проблемы так, как он может. Его нестандартное мышление и свежий взгляд понимают и ценят далеко не все. Но ему это не мешает, а, наоборот, подстегивает к действиям, и он успешно справляется с задачами и с обязанностями вождя.

Вместе: они открывают для себя мир драконов и новых опасностей. Иккинг — мечтатель, но умеет добиваться своих целей. Астрид твердо стоит на земле, и ее поддержка и вера в мужа помогут им вместе пройти через любые испытания.

Прогноз: будут вместе до конца.

Золушка и принц, «Золушка»

Она: трудолюбивая, терпеливая. Считает, что все неприятности и невзгоды со временем пройдут сами собой — и это, пожалуй, нельзя назвать здравым подходом к решению проблем. Но сказка есть сказка, и благодаря волшебству и удачным обстоятельствам все складывается для Золушки вполне успешно.

Он: избалован, рассеян. Если бы не зацепка в виде потерянной туфельки, то непонятно, как бы он вообще искал и опознавал свою возлюбленную. Хотя усилия для поиска Золушки принц приложил изрядные. Типичный королевский сынок: хочет всего сразу и немедленно.

Вместе: точно не подходят друг другу. Принц слишком импульсивен, порывист, проблемы в отношениях будет скорее игнорировать, чем пытаться решать. Золушка же чересчур кроткая для того, чтобы поднимать вопросы бытового характера, а потому будет надеяться, что все решится само собой.

Прогноз: проблемы точно будут, но потом. Золушка замкнется в себе, фея тут не поможет. А принц вскоре найдет любовницу и, возможно, даже подаст на развод.

Альва и Джаспер, «Клаус»

Она: поначалу недружелюбная и угрюмая, с единственным желанием — уехать как можно быстрее с этого острова. Все потому, что ее мечта — учить детей — разрушилась из-за особенностей менталитета местного населения. После встречи с Джаспером Альва понемногу восстанавливает душевное равновесие, а постепенное осуществление мечты окрыляет девушку и возвращает ей вкус к жизни.

Он: избалованный с детства, меркантильный и эгоистичный. По мере развития событий мы видим, что Джаспер способен на сострадание, обладает острым умом и удивительно предприимчив, при этом не стесняется показать настоящие эмоции. Конечно, такое преображение в жизни крайне маловероятно.

Вместе: они меняют друг друга, причем в лучшую сторону. Редкий случай, когда два потерянных человека смогли друг друга преобразить и при этом любить «просто потому что».

Прогноз: будут вместе до конца.

Ариэль и Эрик, «Русалочка»

Она: искренняя, наивная, не привыкла задумываться над последствиями своих поступков. Импульсивная: понравился принц, значит, она должна быть с ним, а что там будет с отцом, подданными и с ней самой на суше, о которой она ничего не знает, — все это второстепенно. В реальности такой персонаж долго бы не прожил.

Он: жаден до приключений, особенно если они отвечают велению его беспокойного сердца. Тоже не отличается ярким умом, ответственности за свое королевство не ощущает. Вот он услышал загадочный, красивый голос девушки, спасшей его, — и все, только на ней теперь и готов жениться.

Вместе: оба витают в облаках и справляться с проблемами сами вряд ли смогут. Эрик отправится в очередное путешествие, Ариэль, конечно же, поплывет с ним. Но как долго будут продолжаться такие отношения, неизвестно.

Прогноз: тут два варианта. Либо будут вместе жить долго и счастливо, потому что оба не слишком мудры, либо через какое-то время разойдутся, ведь они о друг друге ничего толком не знают, а Ариэль, вероятнее всего, скоро наскучит принцу.

Белль и принц, «Красавица и чудовище»

Она: на пару с отцом представляет в деревне местную интеллигенцию. Отец Белль — изобретатель-неудачник, чудак, однако безмерно любящий свою дочь. Девушка же, будучи образованной, не находит в округе «братьев по разуму» и предпочитает книги общению с односельчанами. Еще тягостнее для нее были ухаживания «первого парня на деревне» — Гастона. Ради отца была готова на все.

Он: обладатель скверного характера. Несдержан, резок, прямолинеен. Сострадание ему было чуждо, оценивал людей исключительно по внешности, за что и был превращен в чудовище. Дабы снять заклятие, принц должен был найти ту, которая полюбит его за личностные качества, а не за облик. Менять образ жизни не собирался, пока не встретил Белль.

Вместе: связаны друг с другом лишь из-за заклятья. Белль, казалось, больше поразила библиотека принца, чем то, как он старался ради нее вернуть себе человеческий облик. Принц будет продолжать ее любить, а вот Белль вскоре может стать скучно, и она устремится на поиски приключений, о которых так мечтала.

Прогноз: здесь также возможны два варианта. Либо принц будет готов бегать повсюду за своей любимой, и тогда они проживут вместе всю жизнь, либо Белль вскоре поймет, что жажда приключений для нее важнее любви, и покинет принца.

Шрек и Фиона, «Шрек»

Она: принцесса, сидящая в башне в ожидании то ли принца, то ли рыцаря и грезящая о любви. Мало что знает об окружающем мире. В приданом имеет проклятье, превращающее ее от заката до рассвета в людоедку. Характер бойкий, но присутствует низкая самооценка из-за собственной двойственности. Только благодаря другому людоеду она наконец понимает, что любви все внешности покорны.

Он: зануда и затворник. Ранимая натура, скрывающаяся под маской самодостаточности, самодовольства, эгоцентричности и упрямства. Не интересовался ничем, кроме собственного болота. Менять в своей жизни ничего не собирался. За Фионой отправился из чисто меркантильных побуждений, но в итоге влюбился и обнаружил, что болото — это все же не самое главное в его жизни.

Вместе: отлично дополняют друг друга. Каждый находит в этих отношениях то, что им необходимо для принятия себя такими, какие они есть. И все проблемы они успешно решают, несмотря ни на что, даже на свои внутренние сомнения.

Прогноз: будут вместе до конца.

Аладдин и Жасмин, «Аладдин»

Она: принцесса, «птичка в золотой клетке», желающая решать самостоятельно, как ей жить и с кем. Упрямая, не желает подчиняться ни воле отца, ни обычаям. В таком положении дел по большей части виноват сам султан: гиперопека никому не идет на пользу. Знает только дворцовую жизнь, но в то же время, как и ее простоватый отец, не замечает козней визиря Джафара. Однако девушка все же берет ситуацию в свои руки — и это меняет ее жизнь к лучшему.

Он: вор по воле обстоятельств. Дитя улицы, он вынужден постоянно бороться за выживание. При этом Аладдин не потерял своей человечности и доброты, что впоследствии аукнулось ему в хорошем смысле слова. Не уверен в себе, а потому убежден в том, что не может нравиться Жасмин, раз у него нет ни гроша за душой.

Вместе: дополняют друг друга. Аладдин будет для Жасмин неким проводником в иную, ранее неизвестную ей жизнь, она же для него — напоминанием о том, что есть нечто поважнее богатства.

Прогноз: будут вместе до конца.

Геркулес и Мегара, «Геркулес»

Она: предана любимым человеком, продала душу Аиду. Разочарована в мужчинах и, учитывая обстоятельства, пессимистично смотрит на мир. Умна, желает лишь одного — свободы. Встретив Геркулеса, поняла, что не все мужчины одинаковы.

Он: обиженный ребенок, желающий любым способом снова вернуться на Олимп. Как большинство юношей, гордится своей силой и подвигами. Но при этом Геркулес сохранил детскую невинность и смотрит на мир будто сквозь розовые очки. Столкнувшись с угрозой жизни своей любимой, резко повзрослел морально. Готов был пожертвовать собой и своим шансом на бессмертную жизнь.

Вместе: учитывая, что каждый из них готов был пожертвовать ради другого самим ценным в жизни, можно смело сказать, что это любовь.

Прогноз: будут вместе до конца.

Хаул и Софи, «Ходячий замок»

Она: серая мышка, трудоголик. Не уверена в себе, в частности не считает себя красивой, но при этом прагматична в хорошем смысле слова. Ее доброта и реалистичный взгляд на мир помогают ей справляться с любыми перипетиями жизни, даже с проклятием ведьмы.

Он: одинокий и могучий колдун, который еще в детстве продал свою душу демону. Но несмотря на свою грозную славу, обаятельный и внимательный к другим человек. Хотя при этом очень заботится о своей красоте, заносчив, упрям и тщеславен. Труслив и боится ответственности.

Вместе: Хаул помогает Софи увидеть в ней самой красоту и дарит ей свою любовь и заботу. Она же в свою очередь вдохновляет его быть храбрым, не бояться ответственности и в прямом смысле слова спасает его душу.

Прогноз: будут вместе до конца.