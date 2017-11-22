Мы подготовили игру с 11 тяжелыми дилеммами, чтобы вы могли узнать свои темные стороны
Мы в AdMe.ru предлагаем вам сыграть в игру. Она состоит из 11 простых, но одновременно сложных вопросов с мучительным выбором, или, проще говоря, с моральными дилеммами. Смотрите в конце, что значат ваши ответы. Начнем игру!
- Вас с напарником осудили за ограбление: рассадили по разным камерам и обоим предложили сдать друг друга. Если вы оба промолчите, вам дадут по году тюрьмы. Если оба сдадите друг друга — посадят на два. Но если один сдаст, а другой промолчит, молчащий сядет на 3 года, а сдавшего освободят. Ответ напарника знать вы не можете. Как поступите?
- У женщины случился выкидыш на позднем сроке. Не смея признаться в этом мужу, при выписке из роддома она в полусумасшедшем состоянии схватила случайного ребенка из комнаты с новорожденными (когда там никого не было) и помчалась домой. По невероятному совпадению этот малыш был не особо желанным в семье алкоголиков. Сейчас он растет в любящей семье и ни в чем не нуждается. Как вы считаете, эта женщина — преступница?
- Вы музыкант в душе и экономист по профессии. Без музыки вы не представляете жизни, а без профессии не можете зарабатывать. Вы кое-как совмещаете и то, и это, не добиваясь особых успехов ни в одной из областей. Но тут отец находит вам высокооплачиваемую престижную должность. Одновременно ваш друг выбивает выступления на разогреве в турне у вашей любимой группы и утверждает, что это тот самый шанс прославиться, пусть и не оплачиваемый. Выбрать нужно одно. Каков ваш ответ?
- Ваша подруга выходит замуж. Такой счастливой вы не видели ее никогда! Свадьба уже в разгаре, но тут вы узнаете, что ее новоиспеченный муж ей изменил буквально накануне. Нужно сообщить об этом невесте или нет?
- Вы начальник береговой охраны. В океане пропал человек. За ним поплыл спасатель и тоже исчез. За ним поплыл еще один спасатель и также пропал. Третьего ждала та же участь. Отправите туда еще подчиненных?
- Вы работаете в отделе кадров крупной компании и отвечаете за прием новых сотрудников. И вдруг на очередную новую должность приходят 2 соискателя: ваш хороший друг, который не раз выручал вас, и незнакомый парень, причем последний более компетентен и крут в своей профессии. Кого возьмете?
- Вы любящий родитель. У вас есть 16-летный сын, который однажды возвращаясь из семейного путешествия, попытался провезти через таможню нечто запрещенное. Сотрудники аэропорта тут же задержали ваш общий багаж. Всем ясно, что за такое вашему сыну, хоть он и несовершеннолетний, светит немалый срок. Возьмете вину на себя?
- Ваш любимый человек бессмертен. Он предлагает вам выпить из источника молодости, чтобы также стать бессмертным. Что вы выберете: жить вечно и при этом всегда переживать смерть близких вам людей либо смертную жизнь наравне с близкими, но старость и неизбежную потерю любимого?
- Ваш корабль столкнулся с айсбергом. Все пассажиры (100 человек) успешно поместились в 2 спасательных катера, но из-за непогоды и перегруженности стало понятно, что сейчас они оба перевернутся или затонут. Есть два выхода: столкнуть половину людей из катера либо просто молиться и надеяться на 1%-ю вероятность чудесного спасения. Какой выход вы предпочтете?
- У вас есть шанс спасти 5-летнего мальчика — вытащить его из горящего здания, так как он находится в соседнем с вами помещении. Но при этом вы знаете, что через 30 лет он станет опаснейшим преступником города. Сжалитесь над малышом или будете действовать во благо будущей спокойной жизни?
- Вы авторитетный врач. В вашем отделении находятся 6 смертельно больных. Пятерым из них требуется пересадка органов. Шестой пациент уже при смерти, более того, скорая его смерть спасла бы тех пятерых, кому нужны органы. Но тут вам в руки попадает лекарство, которое 100 % вылечит шестого больного. Как вы поступите?
Ответы
Правильный вариант согласно этике — выбрать результат с наименьшим злом. То есть тот, где будет меньшее количество жертв либо расстроенных и разочарованных вами людей. То есть в предпоследнем вопросе нужно оставить мальчика в здании, на месте начальника береговой охраны предать долг и оставить утонувших, на месте музыканта выбрать профессию ради отца и далее по той же логике.
НО! Как вы могли заметить, меньшее зло предполагает нарушение должностных и моральных норм поведения, поэтому на деле в данной игре правильных ответов нет. Игра предназначена скорее для рассуждений. Задав эти вопросы друзьям и выслушав их ответы, вы сможете увидеть, насколько эти люди близки вам по духу и мыслям. Попробуйте на досуге!
Фото на превью depositphotos