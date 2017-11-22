Мы подготовили игру с 11 тяжелыми дилеммами, чтобы вы могли узнать свои темные стороны

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Мы в AdMe.ru предлагаем вам сыграть в игру. Она состоит из 11 простых, но одновременно сложных вопросов с мучительным выбором, или, проще говоря, с моральными дилеммами. Смотрите в конце, что значат ваши ответы. Начнем игру!

Ответы

Правильный вариант согласно этике — выбрать результат с наименьшим злом. То есть тот, где будет меньшее количество жертв либо расстроенных и разочарованных вами людей. То есть в предпоследнем вопросе нужно оставить мальчика в здании, на месте начальника береговой охраны предать долг и оставить утонувших, на месте музыканта выбрать профессию ради отца и далее по той же логике.

НО! Как вы могли заметить, меньшее зло предполагает нарушение должностных и моральных норм поведения, поэтому на деле в данной игре правильных ответов нет. Игра предназначена скорее для рассуждений. Задав эти вопросы друзьям и выслушав их ответы, вы сможете увидеть, насколько эти люди близки вам по духу и мыслям. Попробуйте на досуге!