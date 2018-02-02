Известный психиатр назвал 10 правил жизни гармоничного и счастливого человека

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Нам часто мешают жить психологические барьеры, неверные убеждения и общая узость сознания. Чтобы выйти из замкнутого круга, многие читают классические книги, научно-популярные и религиозные издания. Известный психиатр Михаил Ефимович Литвак выпустил книгу, в которой он тезисно раскрывает основные, по его мнению, психологические препятствия на пути к счастливой и здоровой жизни.

Мы в AdMe.ru выбрали 10 из них, над которыми можно подумать в дороге или просто в свободное время, возвращаясь в мыслях к этим постулатам снова и снова.

10. Счастье — это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни

Счастье, радость и успех, как еще в свое время утверждал психиатр Виктор Франкл, — это всего лишь вторичный продукт хорошо организованной деятельности. Деятельности, которая и приносит вам все эти эмоции. Те, кто ставят своей целью достигнуть вышеупомянутых «побочных» продуктов, движутся к ним как к линии горизонта. Насколько он приближается к ним, настолько же они удаляются от него.

9. Общаясь с человеком, помните, что он тоже о себе хорошего мнения. Как и вы о себе

Никогда не стоит забывать о том, что человек, с которым вы общаетесь, точно так же, как и вы, личность. У него есть свои сформировавшиеся взгляды на вещи, и на это есть свои причины. Каждый, кого вы встречаете на своем пути, сражается в битве, о которой вы можете не знать ничего. Стоит всегда о помнить о личном самоуважении человека и не пересекать его границы.

8. Если вы сами ничего не делаете, как вам можно помочь? Управлять можно только движущимся автомобилем

Слова — это всегда нечто эфемерное, в русском языке даже есть специальное выражение: «вести пустые разговоры». Человека в первую очередь определяет его действие — никто не станет вам помогать, если вы просто будете ходить и говорить всем, как сильно хотите написать книгу. И в самом деле, а как вам можно помочь? Когда же вы решитесь и понесете экземпляр в издательство, всегда найдутся друзья и знакомые, готовые поддержать и помочь. У ваших трудов появился материальный облик, значит, появилась и возможность поддержать вас не только на словах.

7. Станьте успешными, и все оскорбления волшебным образом исчезнут

Многие оскорбления формируются внутри из-за собственного чувства нереализованности. Порой мы держим обиду и считаем, что исправить ситуацию может только человек, который ее нанес. Однако механизм работает иначе. Ученица Михаила Литвака как-то сказала: «Мои успехи затмили мои обиды», — и это в корне верно. Начните заниматься тем, что вам нравится, и добейтесь в этом высот. Вы и сами не заметите, как все оскорбления растворятся сами собой.

6. Хотите узнать своего главного врага? Посмотрите в зеркало!

Многие борются с чужими врагами, когда нужно бороться со своими. А единственный и главный враг — внутри нас. Невозможно выйти из бесконечного круга бед, не убрав внутренние барьеры, мешающие нашему росту и развитию. Фактически мы находимся в жестких рамках, которые дало нам общество, образование и воспитание. Мы принимаем их за свою суть и отдаем им значительную часть внутренней энергии. Вся современная психология направлена на борьбу с ними. Иногда они выступают от своего имени — тогда это именуется психозом. Однако, как правило, они выступают от нашего имени, и мы даже не замечаем этого. Когда вы будете готовы встретиться с ним лицом к лицу и победить, в этом мире у вас больше не останется врагов.

5. Ищите правильный путь, а не прямой, ибо не всегда правильный путь — прямой

Предположим, вы находитесь на 30-м этаже и вам нужно вниз. Самый прямой светлый путь — это через окно и вниз. Однако, скорее всего, на этом ваше путешествие закончится. Более дальновидным и правильным окажется поиск лифта или, на худой конец, лестницы, даже если внутри здания темнота и толком ничего не найти. Кроме того, можно представить, что человек, который выбирает прямой путь вместо правильного, похож на муху, которая бьется в стекло и так и не догадается, что гораздо быстрее будет вылететь в соседнюю дверь.

4. Когда человек не имеет цели, он ничего не видит. Верно и обратное: цель обостряет зрение

Вы никогда не замечали, что если вам в какой-то момент понадобились, предположим, ящики для рассады для любимой бабушки, то вы начинаете замечать их повсюду: в строительных магазинах, в руках у продавцов на рынках. И даже когда они уже не нужны, вы ловите себя на том, что присматриваетесь к складу отличных деревянных ящичков у овощного ларька. Так работает и с глобальными целями. Ваше внимание — вещь ограниченная, вы замечаете вокруг лишь то, что вам нужно. Цель похожа на фокус: неверно ее поставите — и не увидите того, что вам действительно нужно.

3. Если вы хотите что-то доказать кому-то, это означает, что вы живете для этого человека

Если хотите быть счастливым, перестаньте доказывать свою правоту. Вдумайтесь, какую суть имеет любое доказательство, — это обращение к другому человеку, попытка изменить его мнение относительно какой-то вещи. Однако зачем вам это нужно? Выходит, его мнение в сотни раз важнее, чем ваше, если вы прикладываете к этому столько усилий. Если вы живете для себя, вам нет смысла никому ничего доказывать.

2. Способность любить и хорошо переносить одиночество — показатель духовной зрелости. Все самое лучшее мы делаем, когда находимся в одиночестве

Плохо переносит одиночество лишь тот, кто противен сам себе. Он идет в общество и думает, что там будет что-то иначе. Духовно зрелый человек использует одиночество для саморазвития и накапливает информацию, которую можно будет, общаясь, подарить другому человеку. Ведь важная часть общения — это не только взять, но и дать другому человеку то, что может быть ему интересно. У всех, кому нравятся книги Михаила Литвака, он спрашивает: «Как вы думаете, когда я ее писал, сколько людей было вокруг меня?»

1. Счастье заключается в том, чтобы ХОЧУ, МОГУ и ДОЛЖЕН имели одно и то же содержание

Человека часто разрывает в этих трех направлениях: должен, но не хочу, хочу, но не могу, и т. д. Знаменитый тост о том, что главное — чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, имеет в действительности мощное психологическое обоснование. Единственное, что человек должен, — это развивать себя, остальное факультативно. То, что вы хотите, должно в обязательном порядке регулироваться тем, что вы должны (развитие). И то, что вы можете, — это сила, которой вы дополняете эту систему, ее двигатель. Михаил Литвак настоятельно рекомендует составить список по всем трем направлениям и таким образом навести порядок в своей системе ценностей.

Вы согласны с психологом? Есть ли в его советах то, что заставило вас задуматься?