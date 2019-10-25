Мы нарисовали 7 котов, каждый из которых устал по-своему (Вы точно найдете свою родственную душу)
Сейчас на каждом углу говорится о необходимости введения сокращенной рабочей недели и перехода на гибкий график. Спешим вас разочаровать: даже если свободного времени станет больше, многие из нас так и будут продолжать чувствовать себя выбившимися из сил. Проблема в том, что мы попросту разучились отдыхать и перестали обращать внимание на знаки, которые подает наше тело.
Мы в AdMe.ru с головой закопались в исследования в области нейробиологии. Результатом наших трудов стал список наиболее частых проявлений усталости у современных людей. А еще мы подобрали типы отдыха, подходящие в каждом конкретном случае.
1. Если нет сил встать с кровати
Как выглядит: вы ложитесь спать с ощущением, что вас за день выжали как лимон. Проводите с закрытыми глазами положенные 8–9 часов, но утром ситуация не меняется: вы снова не в форме, а необходимость вставать с кровати вгоняет вас чуть ли не в депрессию.
Возможная причина: эмоциональный стресс. В это состояние вас легко могут вогнать непрекращающиеся проблемы на работе, переезд в новое жилье, разногласия в семье или финансовые неурядицы. Вы будете чувствовать себя загнанной лошадью и мечтать, чтобы этот бесконечный забег поскорее завершился.
Вам нужен отдых от переутомления:
- Ложитесь спать минимум на полчаса раньше, чем обычно, и не забывайте о прогулках на свежем воздухе.
- Поищите моральную поддержку у своей семьи, друзей или запишитесь на прием к психологу.
- Пересмотрите свой рацион: он должен быть разнообразным и сбалансированным.
2. Если вы не можете сосредоточиться и витаете в облаках
Как выглядит: вы постоянно перечитываете один и тот же абзац в книге или документе, а смысл не становится яснее. На работе вы хватаетесь за десяток дел, но к концу дня не доводите до конца ни одно из них. Такое состояние нередко сказывается на самооценке: вместо того чтобы обратить внимание на свое здоровье, вы начинаете ругать себя за глупость и нерасторопность.
Возможные причины: синдром дефицита внимания, информационная перегрузка.
Вам нужен интеллектуальный детокс:
- Если подобное состояние для вас в новинку — просто выключите на 15–20 минут компьютер и уберите телефон, скоро все пройдет.
- Если вы постоянно чувствуете себя перегруженным информацией, попробуйте заняться медитацией, сходите на небольшую прогулку или позвольте себе пару часов ничего не делать.
3. Если вам не хочется общаться с людьми следующие 100 лет
Как выглядит: желание послать всех подальше. Это состояние наверняка знакомо всем, кто работает в сфере, связанной с постоянным общением. Вам все время приходится держать лицо во время общения с посторонними людьми, многие из которых не стесняются в выражении своих эмоций. Часто вы буквально чувствуете себя закипающим чайником, у которого от пара вот-вот сорвет крышечку.
Возможные причины: эмоциональное выгорание.
Вам нужен отдых от социального взаимодействия:
- Интровертам лучше провести пару дней наедине с собой.
- Экстравертам можно посоветовать пригласить в гости близкого человека, с которым можно поделиться своими чувствами и мыслями.
4. Если эмоции бьют через край
Как выглядит: вы стали чрезмерно активным или, наоборот, замкнулись в себе. Вас постоянно бросает из крайности в крайность: вы то теряете самообладание от гнева, то паникуете и рыдаете без видимой причины.
Возможные причины: сенсорная перегрузка, эмоциональный стресс.
Вам нужна психологическая разгрузка:
- Займитесь спортом, пройдите курс массажа.
- Запишитесь на прием к психотерапевту.
5. Если одолевают сомнения в себе и своем выборе
Как выглядит: вы испытываете чувство потерянности, одиночества и никчемности. Вас даже не нужно сравнивать со злополучным сыном (дочерью) маминой подруги, потому что вы сами подписали себе приговор: «неудачник». Возможно, проблема кроется еще и в красочных фотографиях и историях «успешного успеха», которыми пестрят соцсети. Вы смотрите на счастливые лица других людей и понимаете, что в вашей жизни никогда такого не будет.
Возможные причины: проблемы в карьере, личной жизни или отсутствие персональных достижений.
Вам нужна забота о собственной душевной гармонии:
- Практикуйте осознанное отношение к себе.
- Поделитесь тревогами с кем-то из близких или заведите дневник.
- Запишитесь добровольцем в одну из местных благотворительных организаций или отправьтесь в качестве волонтера за границу.
6. Если вы чувствуете себя больным и разбитым
Как выглядит: вы не можете вынести свет от экрана телефона или компьютера. Возникает ощущение, что в глаза насыпали песок, а нужная вам информация практически не воспринимается.
Возможные причины: повсеместное присутствие мониторов, привычка работать и отдыхать за компьютером.
Вам нужен отдых от онлайн-активности:
- Не пренебрегайте личным общением с друзьями и родственниками.
- Найдите хобби (любое — от вышивания крестиком до спасения вымирающих видов черепах).
- Регулярно делайте зарядку и почаще гуляйте на свежем воздухе.
7. Если хорошие идеи приходят в голову тогда, когда уже не надо
Как выглядит: у вас никак не получается придумать оригинальную идею. Вы чувствуете себя перегоревшим, опустошенным и заодно выжатым как лимон. Так оно и есть: вы настолько загоняли свой мозг, что он отказался выдавать по тысяче идей в секунду и временно объявил вам забастовку.
Возможные причины: творческий застой.
Вам нужен отдых от креативного процесса:
- Найдите хобби, которое потребует от вас простых, монотонных действий (например вязание).
- Не забывайте, что даже суперкреативному человеку регулярно требуется свободное время для восполнения творческой энергии.
Интересно, а какой отдых устраивали себе вы, когда вам приходилось сталкиваться с подобными проявлениями усталости?
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru