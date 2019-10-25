Мы нарисовали 7 котов, каждый из которых устал по-своему (Вы точно найдете свою родственную душу)

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Сейчас на каждом углу говорится о необходимости введения сокращенной рабочей недели и перехода на гибкий график. Спешим вас разочаровать: даже если свободного времени станет больше, многие из нас так и будут продолжать чувствовать себя выбившимися из сил. Проблема в том, что мы попросту разучились отдыхать и перестали обращать внимание на знаки, которые подает наше тело.

Мы в AdMe.ru с головой закопались в исследования в области нейробиологии. Результатом наших трудов стал список наиболее частых проявлений усталости у современных людей. А еще мы подобрали типы отдыха, подходящие в каждом конкретном случае.

1. Если нет сил встать с кровати

Как выглядит: вы ложитесь спать с ощущением, что вас за день выжали как лимон. Проводите с закрытыми глазами положенные 8–9 часов, но утром ситуация не меняется: вы снова не в форме, а необходимость вставать с кровати вгоняет вас чуть ли не в депрессию. Возможная причина: эмоциональный стресс. В это состояние вас легко могут вогнать непрекращающиеся проблемы на работе, переезд в новое жилье, разногласия в семье или финансовые неурядицы. Вы будете чувствовать себя загнанной лошадью и мечтать, чтобы этот бесконечный забег поскорее завершился. Вам нужен отдых от переутомления: Ложитесь спать минимум на полчаса раньше, чем обычно, и не забывайте о прогулках на свежем воздухе.

Поищите моральную поддержку у своей семьи, друзей или запишитесь на прием к психологу.

Пересмотрите свой рацион: он должен быть разнообразным и сбалансированным.

2. Если вы не можете сосредоточиться и витаете в облаках

Как выглядит: вы постоянно перечитываете один и тот же абзац в книге или документе, а смысл не становится яснее. На работе вы хватаетесь за десяток дел, но к концу дня не доводите до конца ни одно из них. Такое состояние нередко сказывается на самооценке: вместо того чтобы обратить внимание на свое здоровье, вы начинаете ругать себя за глупость и нерасторопность. Возможные причины: синдром дефицита внимания, информационная перегрузка. Вам нужен интеллектуальный детокс: Если подобное состояние для вас в новинку — просто выключите на 15–20 минут компьютер и уберите телефон, скоро все пройдет.

Если вы постоянно чувствуете себя перегруженным информацией, попробуйте заняться медитацией, сходите на небольшую прогулку или позвольте себе пару часов ничего не делать.

3. Если вам не хочется общаться с людьми следующие 100 лет

Как выглядит: желание послать всех подальше. Это состояние наверняка знакомо всем, кто работает в сфере, связанной с постоянным общением. Вам все время приходится держать лицо во время общения с посторонними людьми, многие из которых не стесняются в выражении своих эмоций. Часто вы буквально чувствуете себя закипающим чайником, у которого от пара вот-вот сорвет крышечку. Возможные причины: эмоциональное выгорание. Вам нужен отдых от социального взаимодействия: Интровертам лучше провести пару дней наедине с собой.

Экстравертам можно посоветовать пригласить в гости близкого человека, с которым можно поделиться своими чувствами и мыслями.

4. Если эмоции бьют через край

Как выглядит: вы стали чрезмерно активным или, наоборот, замкнулись в себе. Вас постоянно бросает из крайности в крайность: вы то теряете самообладание от гнева, то паникуете и рыдаете без видимой причины. Возможные причины: сенсорная перегрузка, эмоциональный стресс. Вам нужна психологическая разгрузка: Займитесь спортом, пройдите курс массажа.

Запишитесь на прием к психотерапевту.

5. Если одолевают сомнения в себе и своем выборе

Как выглядит: вы испытываете чувство потерянности, одиночества и никчемности. Вас даже не нужно сравнивать со злополучным сыном (дочерью) маминой подруги, потому что вы сами подписали себе приговор: «неудачник». Возможно, проблема кроется еще и в красочных фотографиях и историях «успешного успеха», которыми пестрят соцсети. Вы смотрите на счастливые лица других людей и понимаете, что в вашей жизни никогда такого не будет. Возможные причины: проблемы в карьере, личной жизни или отсутствие персональных достижений. Вам нужна забота о собственной душевной гармонии: Практикуйте осознанное отношение к себе.

Поделитесь тревогами с кем-то из близких или заведите дневник.

Запишитесь добровольцем в одну из местных благотворительных организаций или отправьтесь в качестве волонтера за границу.

6. Если вы чувствуете себя больным и разбитым

Как выглядит: вы не можете вынести свет от экрана телефона или компьютера. Возникает ощущение, что в глаза насыпали песок, а нужная вам информация практически не воспринимается. Возможные причины: повсеместное присутствие мониторов, привычка работать и отдыхать за компьютером. Вам нужен отдых от онлайн-активности: Не пренебрегайте личным общением с друзьями и родственниками.

Найдите хобби (любое — от вышивания крестиком до спасения вымирающих видов черепах).

Регулярно делайте зарядку и почаще гуляйте на свежем воздухе.

7. Если хорошие идеи приходят в голову тогда, когда уже не надо

Как выглядит: у вас никак не получается придумать оригинальную идею. Вы чувствуете себя перегоревшим, опустошенным и заодно выжатым как лимон. Так оно и есть: вы настолько загоняли свой мозг, что он отказался выдавать по тысяче идей в секунду и временно объявил вам забастовку. Возможные причины: творческий застой. Вам нужен отдых от креативного процесса: Найдите хобби, которое потребует от вас простых, монотонных действий (например вязание).

Не забывайте, что даже суперкреативному человеку регулярно требуется свободное время для восполнения творческой энергии.

Интересно, а какой отдых устраивали себе вы, когда вам приходилось сталкиваться с подобными проявлениями усталости?