Посмотрите на эти 8 мужских стрижек, они выдают характер хозяев с головой

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Стрижка — очень важный элемент образа. И она может хорошенько рассказать про своего хозяина, ведь неспроста мужчина выбрал именно ее. Конечно, не стоит воспринимать все очень серьезно, ведь это, скорее, шутливый тест.

Мы в AdMe.ru уже нашли сходства, а вы? Давайте делиться в комментариях.

1. Длинные волосы

Ох уж эти длинноволосые красавчики, творческие натуры, навевающие воспоминания о викингах и иных фэнтезийных персонажах. И нам такие прически тоже нравятся, главное — выиграть битву за шампунь.

2. Бокс

Эту стрижку выбирают настоящие мачо. Но и невероятно ревнивые .Еще бы, каждый второй с такой стрижкой, хочешь не хочешь будешь проявлять невероятную харизму, чтобы заметили именно тебя. Так что такие прически свойственны натурам ярким. Да и с чувством юмора у них все в порядке.

3. Без волос. Вообще

Очень умные и дальновидные мужчины. Видя, что лысеют, приняли правильное решение. Теперь ослепляют женщин не только улыбкой, но и бликами солнца. А если серьезно, то такую прическу выбирают мужчины, которые плевать хотели на все эти ваши новомодные штучки. К тому же такие мужчины очень верны.

4. Пробор посередине

Такую прическу выберет мужчина трудолюбивый и упорный, способный идти к своей цели не останавливаясь. Особенно когда пробор от природы находится сбоку. Ну и так как эта прическа не подразумевает под собой особенной сложности, можно сказать, что такие мужчины особо не заморачиваются.

5. Вертикальная челка

Такая прическа очень подходит натурам мечтательным, испытывающим легкую ностальгию по буму на такие челки. А вообще, обладатели такой прически с юмором ребята и любят быть в центре внимания.

6. Волосы средней длины с челкой, уложенной набок

Романтики до мозга костей. Вот смотришь на такую прическу и представляешь себя на корме корабля, рядом с этим красавчиком. В жизни, чтобы добиться такого эффекта, мужчина тратит довольно много времени. Это говорит о том, что такой человек знает толк в организации, ну уж, по крайней мере, своей жизни точно. Ну и женщин такой типаж привлекает очень. А они этим и пользуются.

7. Фейд

Хозяин такой прически — человек в себе уверенный. Еще и с красивой мускулатурой и в клетчатой рубашке. Обязательно борода! Если всего этого нет, значит, вскоре предстоит. Такой человек идет в ногу со временем.

8. Топ кнот

Хм-м... Очень уверенный в себе человек, которому не страшна критика окружающих. А еще он, наверное, владеет каким-нибудь единоборством или умением исчезать в клубах пара. Интересный персонаж, в общем.