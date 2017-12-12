Мужчины скрывают от своих девушек 10 крошечных тайн

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Крошечные тайны есть у каждого человека. Порой о них не знают даже самые близкие люди. Романтические отношения, где как по рецепту прописаны откровенность, безграничное доверие и беспредельное понимание — отличный пример того, что секреты «выживают» даже в таких жестких условиях. Мы в AdMe.ru решили рассекретить «страшные» мужские тайны, в которых парень ни за что не сознается своей второй половинке.

10. Флирт на стороне

Флирт стал небольшим ежедневным обрядом, которому мы не придаем почти никакого значения. Крошечный комплимент коллеге, взгляд незнакомки в метро, почти случайное прикосновение в баре... Зачем рассказывать такое любимой?

9. Ложь во спасение

Поверьте, мужчины ненавидят ссоры и конфликты, поэтому они прибегают к действенному оружию — обману. Излечить мужчину от нескончаемой лжи можно многолетним доверием и любовью.

8. Полное доверие — это миф

Полное доверие — романтическая легенда, в которую до сих пор верят все безумно влюбленные. Мужчина всегда будет подозревать свою вторую половинку в измене, будет готовиться к маленькому апокалипсису. Просто потому, что это безопаснее, нежели оставаться доверчивым дураком.

7. Он тоже сентиментальный

Несмотря на обрамленный мускулами торс, серьезный взгляд и грозный бас, мужчины — такие же эмоциональные, как и женщины. Только в отличие от слабого пола они отлично конспирируются.

6. Скрывает уровень дохода

Даже калькулятор откажется считать количество пар, что расстались из-за денежных «баталий». Мужчины абсолютно всегда подсознательно занижают свой уровень дохода. Не стоит обижаться на эту маленькую ложь — так они страхуют себя от проблем в будущем.

5. У него есть темное прошлое

Скажите честно — ваша вторая половинка знает все «грешки» прошлой жизни? Наверняка некоторые из них вы хотите забыть как страшный сон. Так вот, у мужчин тоже было прошлое, и чаще всего оно намного богаче вашего. В эти тайны незачем посвящать даже самых близких друзей.

4. Он рад, когда именно ты поднимаешь важные темы

Еще одна маленькая тайна — он рад, что именно ты поднимаешь важные темы. Поверь, он тоже хочет поговорить о будущем и о настоящем, но, как все мы знаем, мужчины не любители показывать свои чувства и эмоции.

3. Прибавляет себе число женщин

Число женщин — эквивалент, по которому мужчина судит о своей привлекательности и харизматичности. Да, глупо, но в мире мужчин это так. Поэтому, если он однажды обмолвился количеством романов в его жизни, смело дели на два.

2. Но скрывает причины расставания с бывшими

Если на вопрос «Почему вы расстались?» он говорит тебе: «Не сошлись характером», читай: «Я все время вел себя по-свински», или повторяет: «Она мне изменила», читай: «Я бросил ее, и не самым приятным способом». Мужчина не хочет признаваться даже себе в том, что вел себя, мягко говоря, некорректно, поэтому лучше замять этот момент перед новой избранницей.

1. Скрывает от тебя свои страхи

Мы привыкли воспринимать мужчин как обросших мускулами супергероев, которые всегда спешат на помощь, а страх для них — незнакомое слово. Но все мы люди: и мужчины могут бояться мохнатых пауков.